Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados, números y premios del sorteo del jueves 27 de agosto de 2026
Comprueba los resultados del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de agosto.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy un nuevo sorteo de la Lotería Nacional a las 21:00 h.
-Primer premio (30.000 €): -
-Segundo premio (6.000 €): -
-Últimas 4 cifras (75 €): -
-Últimas 3 cifras (15 €): 073, 932, 763, 830, 169, 462, 333
-Últimas 2 cifras (6 €): 15, 03, 19, 78, 41, 74, 49, 29, 56
-Reintegros (3 €): -
El cobro de un premio se activa a partir del día siguiente al sorteo y tienes un plazo máximo de 3 meses para reclamar tu premio.
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 073
La segunda es el 932
La tercera es el 763
La cuarta es el 830
La quinta es el 169
La sexta es el 462
La séptima es el 333
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 15
La segunda es el 03
La tercera es el 19
La cuarta es el 78
La quinta es el 41
La sexta es el 74
La séptima es el 49
La octava es el 29
La novena es el 56
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Lotería Nacional hoy jueves | ¡Empieza el sorteo de hoy!
¡Comienza el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de agosto!
Saca tus boletos y quédate muy atento, porque en breves minutos irán saliendo las bolas con los números ganadores y los tres reintegros. ¡Síguelo en directo a través de EL ESPAÑOL!
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos?
La hora límite para comprar un décimo para el sorteo de hoy depende de la modalidad de compra que elijas. Si lo compras de forma presencial en una administración física, el horario de venta suele finalizar entre las 20:00 y las 20:30 horas.
En caso de realizar la compra por vía telemática a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, la comercialización se cierra estrictamente a las 20:30 horas, justo media hora antes del inicio del sorteo (21:00 h).
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cómo es el sorteo?
El sorteo de hoy de la Lotería Nacional sigue la dinámica habitual de los jueves: se celebra a las 21:00 horas mediante el sistema de bombos múltiples y ofrece décimos a un precio de 3 euros.
Durante la sesión se extraerán primero las terminaciones menores (de 2, 3 y 4 cifras), seguidas del Segundo Premio (6.000 € al décimo) y el Primer Premio (30.000 € al décimo), finalizando con la extracción de los reintegros para devolver el importe del boleto.
Los resultados oficiales estarán disponibles hacia las 21:15 o 21:20 horas.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio en el sorteo?
Las probabilidades de acertar el Primer Premio en el sorteo de hoy son de exactamente 1 entre 100.000 (es decir, un 0,001 %), ya que se emiten números del 00.000 al 99.999.
Si se toman en cuenta todos los premios del sorteo, la probabilidad global de obtener algún tipo de compensación económica asciende al 35,84 % (aproximadamente 1 de cada 3 décimos resulta premiado).
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuánto cuesta un décimo del sorteo de hoy?
El precio de un décimo para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves es de 3 euros.
Puedes adquirirlo hasta las 20:30 horas a través de los canales oficiales por internet o en administraciones de lotería físicas antes de su hora de cierre comercial.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy Hacienda no se queda nada. La Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente a la parte de los premios que supere los 40.000 euros por décimo, estando exenta cualquier cantidad por debajo de ese límite.
Como el Primer Premio del sorteo del jueves otorga 30.000 euros al décimo, al no alcanzar el mínimo exento cobras el importe integro e íntegramente libre de impuestos en tu cuenta.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos para el sorteo?
La hora límite para comprar un décimo para el sorteo de hoy varía según el punto de venta. Si decides adquirirlo de forma presencial en una administración física, la venta suele cerrarse entre las 20:00 y las 20:30 horas, en función del horario del establecimiento.
Si prefieres realizar la compra por internet a través de la web o app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el cierre del sistema se realiza exactamente a las 20:30 horas, media hora antes de que empiece el sorteo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué existen los sorteos de los jueves?
Aunque la tradición comenzó con sorteos semanales celebrados los sábados, la introducción del sorteo del jueves tuvo lugar en el año 1991 para dinamizar las jugadas entre semana.
Este formato de coste reducido permite repartir una gran cantidad de premios menores, manteniendo el entusiasmo del público de forma constante antes de los sorteos extraordinarios.
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Lotería Nacional, hoy | La probabilidad exacta de llevarte el primer premio
A diferencia de otros juegos de azar masivos, la Lotería Nacional de hoy jueves 27 de agosto ofrece probabilidades reales muy competitivas. En el sorteo de los jueves entran en juego exactamente 100.000 números, del 00.000 al 99.999.
Esto significa que la probabilidad matemática de acertar el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%). Sin embargo, al sumar aproximaciones, centenas y reintegros, la posibilidad de recuperar lo invertido aumenta exponencialmente.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta y qué se gana en el sorteo del jueves?
El sorteo del jueves de la Lotería Nacional es una de las citas más populares del calendario de apuestas en España. Cada décimo tiene un precio de solo 3 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para probar suerte.
En esta edición, el primer premio otorga 30.000 euros al décimo agraciado (300.000 euros a la serie). Además, el segundo premio reparte 6.000 euros por boleto, repartiendo millones en premios menores y reintegros.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!