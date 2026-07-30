Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y número ganador del sorteo del jueves 30 de julio, en directo

Estos son los resultados y números premiados en el sorteo de hoy, jueves 30 de julio de 2026, de la Lotería Nacional:

- Primer premio (30.000 €): 77.014

- Segundo premio (6.000 €): 78.788

- Últimas 4 cifras (75 €): 3.664, 0558, 7.477, 3.520,

- Últimas 3 cifras (15 €): 343, 997, 124, 453, 897, 620, 141,

- Últimas 2 cifras (6 €): 60, 83, 99, 83, 44, 91, 21, 23, 36,

- Reintegros (3 €): 4, 3 y 1

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

- C.C. CARREFOUR S.JUAN-L.4-CRRTA. DE VALENCIA,89,SAN JUAN DE ALICANTE,03550, ALICANTE

🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.