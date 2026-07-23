Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy, en directo | Comprobar resultado y premios del 23 de julio de 2026
El Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 reparte más de 7 millones de euros en premios.
Más información: Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026: Horario, premios y dónde ver en directo hoy 23 de julio
Cruz Roja celebra este 23 de julio de 2026 una nueva edición del Sorteo de Oro desde en Granada.
Cada boleto del Sorteo de Oro de la Cruz Roja tiene un precio de 6 euros.
🔴 Premios del Sorteo de Oro de la Cruz Roja
-Primer premio: 3.000.000 €
-Segundo premio: 1.000.000 €
-Tercer premio: 500.000 €
-Tres cuartos premios: 250.000 €
-Tres quintos premios: 100.000 €
🔴 Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja
Cruz Roja celebra el Sorteo de Oro este jueves 23 de julio a las 19:30 horas (hora peninsular española).
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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy | Los plazos y requisitos para cobrar tu boleto
Si la suerte te sonríe hoy, ten en cuenta los plazos legales para ejecutar el cobro. Los premios del Sorteo de Oro caducan a los 90 días naturales, contados a partir del día siguiente a la celebración del evento.
Es requisito indispensable presentar el boleto original en perfecto estado de conservación. Para importes superiores a 2.000 euros, la tramitación debe realizarse obligatoriamente a través de las entidades bancarias autorizadas por Cruz Roja.
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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy | Lo que se queda Hacienda de los premios
En España, los primeros 40.000 euros de premio están totalmente exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, la Agencia Tributaria aplica una retención automática del 20 % sobre el importe excedente.
Así, para el primer premio de 3.000.000 €, Hacienda retiene el 20 % de 2.960.000 € (592.000 €), por lo que cobrarás un importe neto de 2.408.000 €.
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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy | El funcionamiento del sorteo de hoy
Cada boleto de seis euros participa con un número de cinco cifras (del 00.000 al 99.999) y un número de serie. Durante la gala, los bombos multidireccionales giran para extraer cada dígito bajo la supervisión de un notario público.
Para obtener el codiciado primer premio de 3.000.000 €, es necesario acertar tanto las cinco cifras como la serie agraciada.
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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy | El precio y retorno solidario del boleto
Detrás de cada aportación de 6 euros existe una doble recompensa. Por un lado, participas en un sorteo con 23.400 números premiados; por el otro, financias de manera directa la red de apoyo comunitario de Cruz Roja en España.
No estás comprando un simple boleto de lotería, sino adquiriendo un bono de impacto social que apoya a familias vulnerables.
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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy | Un bote histórico de premios
Esta edición marca un récord histórico en el reparto de la suerte. El Sorteo de Oro reparte este año más de 7 millones de euros distribuidos en 23.400 premios, el doble de categorías premiadas que en la edición anterior.
Además del premio gordo, contamos con un segundo premio de 1.000.000 € y un tercer premio de 500.000 €. Las probabilidades de obtener compensación hoy son notablemente más altas.
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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy | Las extracciones secundarias también tienen premio
La lluvia de euros no se detiene en los billetes principales. El sistema de extracción mediante bombos multidireccionales reparte miles de premios menores a través de las coincidencia de cuatro, tres y dos últimas cifras.
Además, el reintegro devuelve el importe invertido a miles de compradores, asegurando que un porcentaje sustancial del dinero jugado regrese a los bolsillos de los contribuyentes solidarios. En total, el sorteo distribuye más de 11.700.000 euros en premios.
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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy | Un premio mayor de 3 millones de euros
El momento más esperado de la jornada será la extracción correspondiente al primer premio, agraciado con 3.000.000 de euros (o su contravalor en oro) a un único boleto acertante de la serie y el número premiado.
Sin embargo, la estructura del sorteo está diseñada para que el reparto de la fortuna sea muy amplio, alcanzando a miles de participantes en toda la geografía nacional.
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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy | ¡Bienvenidos al Sorteo de Oro!
Un año más, Cruz Roja vuelve con el Sorteo de Oro. Esta edición se celebrará en la gala de Granada. El evento comenzará oficialmente a las 19:30 horas y repartirá más de 7 millones de euros en premios.
Podrás seguirlo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL. ¡Suerte a los participantes!