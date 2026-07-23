Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 hoy, en directo | Comprobar resultado y premios del 23 de julio de 2026

Cruz Roja celebra este 23 de julio de 2026 una nueva edición del Sorteo de Oro desde en Granada.

Cada boleto del Sorteo de Oro de la Cruz Roja tiene un precio de 6 euros.

🔴 Premios del Sorteo de Oro de la Cruz Roja

-Primer premio: 3.000.000 €

-Segundo premio: 1.000.000 €

-Tercer premio: 500.000 €

-Tres cuartos premios: 250.000 €

-Tres quintos premios: 100.000 €

🔴 Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja

Cruz Roja celebra el Sorteo de Oro este jueves 23 de julio a las 19:30 horas (hora peninsular española).