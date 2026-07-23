Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de julio, en directo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 23 de julio de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 83.450

- Segundo premio (6.000 €): 58.302

- Últimas 4 cifras (75 €): 4.369, 9.474, 7.669, 2.563,

- Últimas 3 cifras (15 €): 888, 839, 427, 351, 645, 279, 766,

- Últimas 2 cifras (6 €): 70, 87, 21, 47, 01, 03, 45, 81, 37,

- Reintegros (3 €): 0, 1 y 3,

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

- GUILLERMO MAGRO, 19 B,CREVILLENTE,03330, ALICANTE

- CARREÑO MIRANDA, 3,MIERES,33600, ASTURIAS