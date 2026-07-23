Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de julio, en directo
Comprueba los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de julio de 2026, en EL ESPAÑOL.
👉 Comprobar resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo 19 de julio.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 23 de julio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 83.450
- Segundo premio (6.000 €): 58.302
- Últimas 4 cifras (75 €): 4.369, 9.474, 7.669, 2.563,
- Últimas 3 cifras (15 €): 888, 839, 427, 351, 645, 279, 766,
- Últimas 2 cifras (6 €): 70, 87, 21, 47, 01, 03, 45, 81, 37,
- Reintegros (3 €): 0, 1 y 3,
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- GUILLERMO MAGRO, 19 B,CREVILLENTE,03330, ALICANTE
- CARREÑO MIRANDA, 3,MIERES,33600, ASTURIAS
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazo límite de tres meses para solicitar el pago
Tras conocer la combinación ganadora, la cuenta atrás para reclamar el dinero ha comenzado. El reglamento oficial fija un plazo estricto de tres meses, contabilizados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Si dejas transcurrir el tiempo sin acudir al punto de cobro, tu décimo agraciado caducará de forma irreversible. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan a ingresar directamente en las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tributas si tienes la serie entera de 300.000 euros?
Si compraste la serie completa (diez décimos) del primer premio, has acumulado la gran cifra de 300.000 euros. Quizás te preguntes si al superar el límite de 40.000 euros deberás pagar impuestos a Hacienda.
La respuesta es negativa, ya que la exención fiscal se aplica individualmente sobre cada décimo premiado. Al tratarse de diez premios de 30.000 euros, percibirás la totalidad del dinero ganado sin sufrir ninguna retención.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sumamente sencillo. Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial de loterías.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación. El lotero escaneará el código de barras y te entregará el dinero en efectivo o mediante Bizum, dependiendo de la disponibilidad de la propia administración.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. La ley establece que los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria, disfrutando del 100% de tu dinero libre de cargas fiscales.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 1 y 3
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 23 de julio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 83.450
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 58.302.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4.369
La segunda es el 9.474
La tercera es el 7.669
La cuarta es el 2.563
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 888
La segunda es el 839
La tercera es el 427
La cuarta es el 351
La quinta es el 645
La sexta es el 279
La séptima es el 766
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 70
La segunda es el 87
La tercera es el 21
La cuarta es el 47
La quinta es el 01
La sexta es el 03
La séptima es el 45
La octava es el 81
La novena es el 37
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora exacta podré cobrar mi premio?
Si la fortuna te sonríe, no podrás ir corriendo al banco de inmediato. Los sistemas informáticos requieren un margen de tiempo para cruzar los datos y validar la lista oficial de premios generada durante el evento.
Por regla general, los premios menores a 2.000 euros estarán disponibles para su cobro en cualquier administración de loterías a partir de mañana a primera hora. Si has ganado el primer premio, deberás acudir a una entidad bancaria concertada una vez publicada la validación definitiva.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Prepárate para los tres reintegros finales
La fase culminante del evento, que viviremos en breve, es la extracción de los reintegros especiales. Además del último dígito del primer premio, los bombos sacarán a la luz otras dos cifras sueltas que devolverán el importe de tu jugada.
Con casi un 30% de posibilidades de recuperar tu inversión, el reintegro es el salvavidas financiero de los jugadores habituales. Mantén tu boleto intacto hasta el final de la retransmisión, ya que la suerte en la Lotería Nacional se decide literalmente en el último segundo del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | La validación final de los terminales
En estos precisos instantes, los servidores informáticos de SELAE trabajan a pleno rendimiento cerrando la venta de terminales físicos y online. Este proceso de validación centralizada es crucial para conocer exactamente la recaudación final de este jueves.
Gracias a este volcado de datos, antes de que suene la campana de inicio a las 21:00 horas, el sistema ya sabe qué números premiados han sido vendidos y cuáles han quedado desiertos en la ventanilla, asegurando una gestión eficiente del dinero repartido en toda la península.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si hay un fallo técnico en directo?
Aunque los nervios están a flor de piel, la organización tiene previstos estrictos planes de contingencia. Si un bombo se atasca o una bola cae al suelo, el reglamento oficial dicta un procedimiento muy claro.
El presidente del sorteo ordenará detener temporalmente la extracción, el notario levantará acta del incidente y la bola será reintroducida de manera visible. Estas pausas, aunque raras, demuestran la fiabilidad del sistema público de apuestas, garantizando que tu inversión de 3 euros está totalmente respaldada.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Duración estimada del sorteo de esta noche
A diferencia de los interminables eventos navideños, el sorteo regular de los jueves se caracteriza por su gran agilidad. Una vez que el reloj marque las 21:00 horas, la ceremonia completa tendrá una duración aproximada de apenas veinte minutos.
Esta rapidez es posible gracias al moderno sistema electrónico de extracción de bolas, que agiliza la lectura de los resultados. Por ello, muy poco después del inicio ya podrás empezar a revisar tu décimo impreso para descubrir si eres uno de los grandes afortunados de la jornada.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | El notario y la seguridad del evento
En esta previa, el equipo de Loterías ultima todos los protocolos legales. Un notario público está presente en la sala para certificar que cada bola cumple con los requisitos de peso y tamaño establecidos por la normativa vigente.
Esta estricta supervisión legal asegura que el sorteo de Lotería sea completamente justo y libre de cualquier manipulación. Gracias a esta transparencia, los jugadores pueden confiar plenamente en que la combinación ganadora que se extraerá hoy será fruto exclusivo del más puro y auténtico azar.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Las extracciones previas de dos y tres cifras
El sorteo no comienza repartiendo directamente los grandes millones. A partir de las 21:00 horas, los asistentes presenciarán primero las extracciones menores, diseñadas para premiar las terminaciones más cortas de los boletos vendidos en toda España.
Se extraerán varias combinaciones de dos y tres cifras que otorgarán premios menores pero muy frecuentes. Estos primeros giros de bombo sirven para calentar el ambiente en el Salón de Sorteos y comenzar a repartir alegría entre miles de ciudadanos antes del esperado plato fuerte de la velada.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Probabilidades reales de ganar el gordo
Mientras avanza el reloj hacia las 21:00 horas, es un buen momento para analizar tus verdaderas opciones de éxito. En la Lotería Nacional de los jueves participan exactamente 100.000 números diferentes, numerados desde el 00.000 hasta el 99.999.
Por tanto, la probabilidad matemática de llevarte los 30.000 euros al décimo es de 1 entre 100.000. Aunque parezca difícil, este sorteo ofrece una de las mejores tasas de retorno del mercado, superando ampliamente a otros juegos de azar populares que cuentan con combinaciones mucho más extensas y complejas.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | La mecánica exacta de los bombos múltiples
El sorteo de esta noche utiliza el riguroso sistema de bombos múltiples, lo que garantiza una aleatoriedad absoluta. En pocos minutos, cinco esferas transparentes alojarán las bolas correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.
Este mecanismo asegura que la probabilidad de acierto sea idéntica para todos los participantes. Cada extracción genera un número ganador de cinco cifras, conformando de manera progresiva y transparente tanto el primer premio como el ansiado segundo premio de esta vibrante jornada de jueves.