Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar resultado ganador y número premiado del sorteo del domingo 19 de julio, en directo

Hoy domingo 19 de julio de 2026 a las 21:40, se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva y la combinación ganadora corresponde a los números 12, 28, 30, 38 y 41 mientras que el número clave o reintegro es el 1.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum, mientras que si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI para que te realicen la transferencia.

🔴¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.

🔴¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?

El bote de esta semana ha sido de 10,9 millones de euros.