Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | Resultados y premios del sorteo del viernes 17 de julio de 2026
El Cuponazo de la ONCE ofrece un viernes más un premio a las cinco cifras y serie de 6 M€.
También reparte 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras del número premiado.
👉🏻Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 16 de julio
Juegos ONCE celebra un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 17 de julio con un premio de 6.000.000 € al número completo y serie. Los números premiados son los siguientes:
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 69323
Serie (6.000.000 €): 124
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | La recompensa a las cuatro cifras
Revisad bien los extremos de vuestra combinación. El Cuponazo premia con 500 euros al cupón a todos aquellos que tengan las cuatro primeras cifras o las cuatro últimas cifras en el mismo orden que el número ganador.
Es un premio intermedio fantástico que no requiere acertar la serie y que alegra el fin de semana a cualquiera.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | El salvavidas del doble reintegro
¡Que nadie tire el cupón a la basura antes de tiempo! Una de las grandes ventajas de este sorteo es su doble reintegro.
Si la primera o la última cifra de vuestro boleto coincide con el número premiado de hoy, recuperáis automáticamente los 3 euros de la apuesta. Es la forma perfecta de conseguir juego gratis para el próximo viernes.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | Máxima transparencia en el directo
Quedan pocos minutos para conectar con el Salón de Sorteos. Recordad que todo lo que vamos a ver en directo se realiza bajo un estricto protocolo de seguridad que incluye la supervisión de un notario público y una mesa de control.
Ellos se encargan de verificar el peso exacto de las bolas y el correcto funcionamiento de los bombos automáticos para garantizar la limpieza total del juego.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | El origen histórico del sorteo
Para los amantes de las curiosidades: el Cuponazo de la ONCE no es ningún recién llegado. Este formato de sorteo especial de los viernes nació en 1987 e introdujo por primera vez un premio millonario que revolucionó el mercado de las loterías en España.
Desde entonces, ha evolucionado en estructura y cuantía, pero mantiene su esencia como el sorteo más popular del fin de semana.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | La ventaja del cupón digital
Un consejo para los que juegan desde la plataforma online: la mayor ventaja del cupón electrónico es la seguridad post-sorteo.
Si tu número resulta premiado, el sistema informático te enviará un correo electrónico automático y transferirá los fondos de forma directa a tu cuenta de usuario. Cero riesgos de pérdidas, robos o despistes en la lavadora con el papel.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | ¡Sale el resultado ganador!
La ONCE ha celebrado un nuevo sorteo este viernes 17 de julio y ya hay número premiado.
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 69323
Serie (6.000.000 €): 124
¡Enhorabuena a los premiados!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Dónde se vende más el Cuponazo?
Hacer un repaso por el mapa de la suerte siempre es curioso. Debido al volumen de ventas y de vendedores en las calles, comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y Madrid suelen encabezar el histórico de premios mayores repartidos por el Cuponazo.
Aun así, la suerte de la ONCE es famosa por viajar a los rincones y pueblos más pequeños de la geografía española.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | La fiscalidad de los premios de la ONCE
Hablemos de dinero neto. Si esta noche eres el afortunado ganador de los 6 millones de euros, debes saber que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos.
A partir de esa cantidad, se aplica una retención fija del 20% por parte de la Agencia Tributaria. El banco colaborador gestionará este trámite automáticamente para que recibas tu dinero limpio de sorpresas.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuál es la hora límite para validar?
Lamentablemente, las terminales físicas de los vendedores y la web oficial de JuegosONCE cierran la venta para el día en curso a las 20:45 horas.
Si has adquirido tu boleto después de ese límite, ya estás participando de forma automática en el Cuponazo del próximo viernes. ¡Guarda bien ese código!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | El fin social de tu cupón
Mientras esperamos a que comience el sorteo, me gusta recordar el increíble impacto que hay detrás de cada compra. Con los 3 euros que cuesta el Cuponazo, estás colaborando directamente con la labor social de la ONCE.
Los ingresos se destinan a la educación, empleo e inclusión de miles de personas con discapacidad visual y otras discapacidades en España. ¡Hoy ganamos todos!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | Curiosidades de los números más repetidos
¿Sois de jugar números fijos o cambiáis cada viernes? Si miramos el histórico del sorteo, las terminaciones en números impares, especialmente el 5 y el 7, se encuentran entre las más repetidas a lo largo de los años en los sorteos de la ONCE.
Por el contrario, los números correlativos o con demasiados ceros suelen ser menos habituales en los bombos automáticos. ¡Veremos qué pasa hoy!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | El doble reintegro del Cuponazo
Si algo hace especial al Cuponazo frente a otros cupones diarios de la ONCE es su sistema de doble reintegro. No solo recuperas los 3 euros de tu apuesta si aciertas la última cifra, ¡sino también si aciertas la primera cifra del número ganador!
Estadísticamente, esto multiplica tus probabilidades de salvar la inversión de hoy y volver a jugar gratis la semana que viene.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿A qué hora giran los bombos?
Para los que os acabáis de incorporar al chat y preguntáis por el horario: el sorteo se celebra oficialmente a las 21:25 horas en Madrid. Las extracciones son rapidísimas.
En apenas un par de minutos conoceremos el número de la noche y esa serie millonaria que puede cambiarle la vida a alguien. Manteneos muy atentos a la pantalla porque realizaremos la cobertura en tiempo real.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | El doble juego de las primeras y últimas cifras
Una de las grandes ventajas que tiene el formato moderno del Cuponazo es que premia tanto por delante como por detrás.
Esta noche, si tu número coincide con las cuatro primeras cifras o con las cuatro últimas cifras del primer premio, te llevas un pellizco directo de 500 euros. Lo mismo ocurre con las tres y dos cifras. ¡Tu cupón tiene juego hasta el último segundo!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | El valor del número y la serie
Muchos os preguntáis cómo se reparte el dinero gordo esta noche. El premio estrella del Cuponazo otorga 6 millones de euros a un único cupón que coincida exactamente con las cinco cifras y la serie extraídas.
Pero ojo, si solo aciertas las cinco cifras sin la serie, ¡el premio sigue siendo espectacular! Te llevas nada menos que 40.000 euros al bote. ¡Hay hasta 134 premios de esta categoría en juego!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | La emisión de los números
Si alguna vez te has preguntado cuántos números entran en el famoso bombo, aquí tienes la respuesta técnica. La emisión oficial del producto está formada por exactamente 100.000 números distintos, que abarcan desde el 00000 hasta el 99999, cubriendo todas las combinaciones posibles.
Esto garantiza que todos los números tienen exactamente la misma probabilidad matemática de salir elegidos esta noche. Ya sea el número más bajo posible o el más alto, las bolas no entienden de preferencias humanas. Así que, sin importar las cifras que hayas elegido para este viernes, tus opciones de victoria están totalmente garantizadas.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | Cuidado con la caducidad
Un dato vital que todos los jugadores deben grabar en su memoria es el límite de tiempo para cobrar. Los premios del Cuponazo de la ONCE no duran para siempre; tienen una fecha de caducidad estricta de exactamente 30 días naturales desde el sorteo.
Han existido casos reales de personas que olvidaron revisar sus números a tiempo y perdieron fortunas inmensas. Por eso os recomendamos que, esta misma noche o mañana a primera hora, procedáis a comprobar vuestros boletos sin falta. La tranquilidad de saber si eres el ganador no debe postergarse, ¡evita un susto completamente innecesario y revisa hoy!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | El valor de la solidaridad
Más allá de los premios millonarios, el Cuponazo de la ONCE tiene un trasfondo que merece ser destacado en este directo. Cada vez que compras un cupón, estás contribuyendo directamente a una inmensa labor social que ayuda a miles de personas con discapacidad en todo el país.
Esta vertiente solidaria convierte a todos los participantes en ganadores morales. Los fondos recaudados se destinan a educación, empleo y accesibilidad para personas con ceguera u otras discapacidades severas. Por lo tanto, aunque hoy no consigas el premio económico, tu inversión de 3 euros ya ha generado un impacto real y profundamente positivo.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | El origen en 1987
Para entender la magnitud del Cuponazo de la ONCE, debemos viajar en el tiempo hasta 1987. Fue en ese preciso año cuando nació este formato revolucionario, diseñado específicamente para convertir los viernes en el día más esperado y repartir premios nunca antes vistos en España.
Desde su creación, este sorteo se ha consolidado como un auténtico referente de la lotería nacional, integrándose completamente en nuestra cultura y tradiciones. A lo largo de casi cuatro décadas, ha modernizado sus premios, pero siempre ha mantenido intacta su esencia principal: repartir ilusión masiva al inicio de cada anhelado fin de semana.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | Ganar por los lados
Una de las grandes novedades que implementó este sorteo es su atractivo modelo donde "por los lados puedes ser ganador". Esto significa que ya no solo dependes de acertar toda la combinación principal, sino que las primeras o últimas cifras también tienen su propia recompensa económica.
Gracias a este sistema dinámico, las posibilidades matemáticas de llevarse un pellizco aumentan significativamente. Si aciertas las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras, por ejemplo, ganas 500 euros. Es una manera estupenda de mantener la emoción viva mientras compruebas tu boleto, mirando tanto al principio como al final del mismo.