Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 16 de julio, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 16 de julio de 2026 en EL ESPAÑOL.
👉 Comprobar resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 16 de julio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 11.312
- Segundo premio (6.000 €): 78.148
- Últimas 4 cifras (75 €): 3.218, 0099, 7.842, 9.432,
- Últimas 3 cifras (15 €): 098, 150, 924, 150, 349, 351, 497,
- Últimas 2 cifras (6 €): 64, 32, 63, 13, 65, 64, 51, 82, 31,
- Reintegros (3 €): 2, 5 y 3,
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- C.C. HIPERCOR. LOC.9 CTRA.GRAL DE GRADO S/N,AVILÉS,33410, ASTURIAS
- ANDALUCIA, 10,ARMILLA,18100, GRANADA
- PUERTAS DE MURCIA, 16,CARTAGENA,30201, MURCIA
- ANTONIO MACHADO, 44,ALBACETE,02003, ALBACETE
- PZA. DE ESPAÑA, 3,SANT ANTONI DE PORTMANY,07820, BALEARES
- MN. JACINTO VERDAGUER, 17,CALLÚS,08262, BARCELONA
- CARRETERA CADIZ-MALAGA KM.18,CONIL DE LA FRONTERA,11149, CADIZ
- BARRIO REQUEJO, S/N,TRECEÑO,39592, CANTABRIA
- RUA De la Paz, 23,POBRA DO CARAMIÑAL (A),15940, CORUÑA
- SANTA BARBARA, 11,MADRID,28004, MADRID
- MANUEL LEMOS, 24 GAL 2000, 24 L-3,RAMALLOSA,36370, PONTEVEDRA
- JULIO COLOMER, 36 IZQ,ALFAFAR,46910, VALENCIA
- C.C. RÍO SHOPPING L-B70 - ME FALTA UN TORNILLO, 3,ARROYO DE LA ENCOMIENDA,47195, VALLADOLID
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | Pasos para cobrar los grandes premios
Para cobrar el codiciado primer premio o el segundo premio de hoy, deberás seguir un procedimiento ligeramente distinto. Al superar los 2.000 euros, la ley exige que el cobro se realice obligatoriamente a través de las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.
Debes acudir a tu banco de confianza con el décimo original y tu DNI en vigor para identificarte legalmente. La entidad se encargará de verificar la autenticidad del boleto y realizará una transferencia segura a tu cuenta corriente, sin cobrarte ningún tipo de comisión.
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | Cuidado con la trampa de la inflación
Dejar los miles de euros del premio de hoy parados en tu cuenta bancaria corriente no es la decisión más inteligente. Con el paso del tiempo, la inflación actúa como un impuesto silencioso que irá restando poder adquisitivo a tu dinero de forma constante e irremediable.
Lo ideal es buscar el asesoramiento de un profesional financiero para buscar opciones de inversión seguras que protejan tus ganancias. Productos como depósitos a plazo fijo o fondos conservadores te ayudarán a que tu premio de lotería no pierda valor con el paso de los años.
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | Tres meses para cobrar, ni un día más
Si la emoción del momento te ha despistado, recuerda que el tiempo corre en tu contra a partir de mañana mismo. Tienes exactamente un plazo de tres meses para reclamar tu dinero, ya sean los 30.000 euros del primer premio o el simple reintegro de 3 euros.
Este periodo es totalmente inflexible y empieza a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo de hoy. Apunta bien la fecha en tu calendario para no engrosar la lista de despistados que dejan perder su dinero legalmente ganado en favor del Estado.
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 9 de julio de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 18 de julio.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | El cobro digital es instantáneo
Para aquellos visionarios que compraron su décimo a través de la plataforma online de Loterías y Apuestas del Estado, el proceso posterior es magia pura. Si has ganado un premio menor de 2.000 euros, el sistema te lo ingresará automáticamente en tu Lotobolsa sin que hagas nada.
Desde ahí, podrás transferir ese dinero directamente a tu cuenta bancaria personal con un par de clics y de forma totalmente segura. Es la gran ventaja de la era digital: cero papeleos, cero riesgo de pérdida y el dinero disponible de forma casi inmediata en tu bolsillo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | No abandones tu trabajo mañana
Cobrar el gran premio de la Lotería Nacional de hoy es una inyección de felicidad espectacular, pero requiere tener los pies en la tierra. Una cantidad de 30.000 euros al décimo es una ayuda fantástica para desahogar tu economía, pero en absoluto soluciona la vida a largo plazo.
Bajo ningún concepto debes tomar decisiones drásticas como dejar tu empleo o abandonar tu fuente de ingresos principal. Tómate este premio como un magnífico empujón financiero que te dará tranquilidad, pero manteniendo intacta tu rutina laboral y tus responsabilidades diarias
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Tres meses para cobrar, ni un día más
Si la emoción del momento te ha despistado, recuerda que el tiempo corre en tu contra a partir de mañana mismo. Tienes exactamente un plazo de tres meses para reclamar tu dinero, ya sean los 30.000 euros del primer premio o el simple reintegro de 3 euros.
Este periodo es totalmente inflexible y empieza a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo de hoy. Apunta bien la fecha en tu calendario para no engrosar la lista de despistados que dejan perder su dinero legalmente ganado en favor del Estado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Date un capricho proporcional
Pagar deudas es lo más sensato, pero también hay que celebrar que la suerte ha tocado hoy a tu puerta. Los psicólogos financieros recomiendan destinar un 10% del premio exclusivamente a darte ese capricho que llevas tanto tiempo deseando y posponiendo.
Ya sea un buen viaje, una reforma en casa, o una comida especial con tus seres queridos, disfrutar de una pequeña parte del botín es terapéutico. Este gasto consciente saciará tu deseo de recompensa inmediata y te ayudará a gestionar el resto del dinero con la cabeza mucho más fría.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Cuidado con la trampa de la inflación
Dejar los miles de euros del premio de hoy parados en tu cuenta bancaria corriente no es la decisión más inteligente. Con el paso del tiempo, la inflación actúa como un impuesto silencioso que irá restando poder adquisitivo a tu dinero de forma constante e irremediable.
Lo ideal es buscar el asesoramiento de un profesional financiero para buscar opciones de inversión seguras que protejan tus ganancias. Productos como depósitos a plazo fijo o fondos conservadores te ayudarán a que tu premio de lotería no pierda valor con el paso de los años.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Tapa tus agujeros financieros primero
Antes de pensar en coches de lujo o viajes paradisíacos, el sentido común debe imponerse en la gestión de tu premio. La mejor inversión inicial que puedes hacer con esos 30.000 euros es sanear por completo tus finanzas personales y liquidar deudas pendientes que te generen intereses.
Cancelar préstamos personales, tarjetas de crédito o adelantar parte de la hipoteca te proporcionará una paz mental invaluable a largo plazo. Una vez que tengas tu economía saneada, podrás disfrutar del dinero restante con mucha más libertad y sin remordimientos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué hago si mi décimo compartido resulta premiado?
Muchos de vosotros habréis jugado hoy a medias con amigos o compañeros de trabajo. Si vuestro número compartido ha ganado un gran premio, es vital que acudáis juntos al banco para identificaros ante la entidad financiera antes de efectuar el cobro de la cantidad.
El banco debe registrar los datos de todos los participantes y el porcentaje que le corresponde a cada uno para repartir el dinero directamente. Si lo cobra una sola persona y luego lo reparte, Hacienda podría considerarlo una donación encubierta y reclamar el correspondiente impuesto a los beneficiarios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | La importancia de mantener el anonimato
Ganar la lotería es una emoción desbordante que apetece gritar a los cuatro vientos, pero la prudencia es tu mejor aliada. Los expertos en seguridad recomiendan encarecidamente mantener un perfil bajo y compartir la gran noticia únicamente con tu círculo familiar más íntimo y de absoluta confianza.
Hacer público tu premio en redes sociales o en el barrio puede atraer atenciones no deseadas de curiosos o estafadores. Disfrutar de tus miles de euros desde la discreción te garantizará una mayor tranquilidad y evitará que tu repentina buena fortuna se convierta en un problema.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | ¡Firma tu décimo cuanto antes!
Si estás sosteniendo en tus manos un boleto con los 30.000 euros del primer premio, nuestro primer consejo es la seguridad. Toma un bolígrafo y firma en el reverso del décimo, añadiendo también tu número de DNI para acreditar que eres el único propietario legítimo.
Esta sencilla medida de precaución es fundamental en caso de pérdida, robo o disputa, ya que los décimos son documentos al portador. Guardarlo en un lugar seguro de tu casa hasta el momento de ir al banco te evitará cualquier sobresalto innecesario tras la inmensa alegría inicial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Pasos para cobrar los grandes premios
Para cobrar el codiciado primer premio o el segundo premio de hoy, deberás seguir un procedimiento ligeramente distinto. Al superar los 2.000 euros, la ley exige que el cobro se realice obligatoriamente a través de las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.
Debes acudir a tu banco de confianza con el décimo original y tu DNI en vigor para identificarte legalmente. La entidad se encargará de verificar la autenticidad del boleto y realizará una transferencia segura a tu cuenta corriente, sin cobrarte ningún tipo de comisión.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Cómo cobrar premios inferiores a 2.000 euros
Si has tenido la suerte de rascar alguna aproximación, centena o terminación, el proceso de cobro es increíblemente rápido. Todos los premios cuyo importe sea inferior a 2.000 euros se pueden cobrar desde mañana mismo en cualquier administración oficial de la red nacional.
Solo necesitas presentar tu décimo original en perfectas condiciones en la ventanilla y recibirás tu dinero en efectivo o a través de Bizum. Te recomendamos no dejarlo para el último día y acudir en cuanto tengas un hueco para disfrutar de ese merecido pellizco económico.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | El respiro fiscal del sorteo de hoy
La mejor noticia para los ganadores del primer premio de este sorteo del jueves es que recibirán su dinero de forma íntegra. La ley actual establece que los premios de lotería están totalmente exentos de tributar a Hacienda si la cantidad es igual o inferior a 40.000 euros.
Como el premio máximo que reparte hoy la Lotería Nacional es de 30.000 euros al décimo, los afortunados no sufrirán ninguna retención. Es un dinero completamente libre de polvo y paja que llegará directamente a tu cuenta bancaria sin tener que rendir cuentas al fisco español.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resumen de los premios principales
El sorteo de este jueves 16 de julio ha llegado a su fin y nos deja una jornada repleta de repartos económicos importantes. El primer premio de 30.000 euros al décimo y el segundo de 6.000 euros ya buscan a sus legítimos dueños por toda la red nacional.
A lo largo de los próximos minutos publicaremos la lista completa y detallada con todas las aproximaciones, centenas y terminaciones premiadas. Esperamos de corazón que la suerte les haya sonreído hoy, y si no, siempre nos quedará la esperanza del próximo sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 5 y 3
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 16 de julio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 11.312
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 78.148.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.