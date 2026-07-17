Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 16 de julio, en directo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 16 de julio de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 11.312

- Segundo premio (6.000 €): 78.148

- Últimas 4 cifras (75 €): 3.218, 0099, 7.842, 9.432,

- Últimas 3 cifras (15 €): 098, 150, 924, 150, 349, 351, 497,

- Últimas 2 cifras (6 €): 64, 32, 63, 13, 65, 64, 51, 82, 31,

- Reintegros (3 €): 2, 5 y 3,

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.



🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

- C.C. HIPERCOR. LOC.9 CTRA.GRAL DE GRADO S/N,AVILÉS,33410, ASTURIAS

- ANDALUCIA, 10,ARMILLA,18100, GRANADA

- PUERTAS DE MURCIA, 16,CARTAGENA,30201, MURCIA

- ANTONIO MACHADO, 44,ALBACETE,02003, ALBACETE

- PZA. DE ESPAÑA, 3,SANT ANTONI DE PORTMANY,07820, BALEARES

- MN. JACINTO VERDAGUER, 17,CALLÚS,08262, BARCELONA

- CARRETERA CADIZ-MALAGA KM.18,CONIL DE LA FRONTERA,11149, CADIZ

- BARRIO REQUEJO, S/N,TRECEÑO,39592, CANTABRIA

- RUA De la Paz, 23,POBRA DO CARAMIÑAL (A),15940, CORUÑA

- SANTA BARBARA, 11,MADRID,28004, MADRID

- MANUEL LEMOS, 24 GAL 2000, 24 L-3,RAMALLOSA,36370, PONTEVEDRA

- JULIO COLOMER, 36 IZQ,ALFAFAR,46910, VALENCIA

- C.C. RÍO SHOPPING L-B70 - ME FALTA UN TORNILLO, 3,ARROYO DE LA ENCOMIENDA,47195, VALLADOLID