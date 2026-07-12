Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultado ganador y premios del sorteo del domingo 12 de julio

🔴 Este domingo 12 de julio de 2026 a las 21:40 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Síguelo en directo en EL ESPAÑOL.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum mientras que si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI para que te realicen la transferencia.

¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.