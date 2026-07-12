Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultado ganador y premios del sorteo del domingo 12 de julio
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se ha celebrado este domingo 12 de julio de 2026, a las 21:40, con un premio de 10,5 millones de euros.
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🔴 Este domingo 12 de julio de 2026 a las 21:40 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Síguelo en directo en EL ESPAÑOL.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum mientras que si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI para que te realicen la transferencia.
¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El récord histórico de premios
El mayor bote jamás repartido en la historia de este sorteo dominical alcanzó la impresionante cifra de 33 millones de euros. Este hito ocurrió en el año 2011, cuando un único y afortunado acertante logró validar su boleto ganador.
Aquel premio marcó un antes y un después en la trayectoria de la lotería nacional. Desde entonces, el interés por el sorteo se dispara exponencialmente cada vez que el acumulado logra superar la barrera de los veinte millones de euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Las probabilidades matemáticas reales
Ganar el premio mayor de este sorteo es un desafío estadístico mayúsculo. La probabilidad exacta de acertar los cinco números más el número clave es de 1 entre 31.625.100, una cifra que asusta pero que no frena la ilusión.
A pesar de la dificultad matemática, las opciones de obtener premios menores son bastante más elevadas. Existen un total de nueve categorías de premios diferentes, lo que permite que una de cada diecinueve apuestas obtenga algún tipo de retorno económico garantizado.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El misterio del número clave
El llamado número clave es la pieza más determinante del boleto. No solo es indispensable para abrir las puertas del gran bote dominical, sino que también ejerce la función de reintegro para todos los participantes del sorteo.
Si tu número clave coincide con el de la bola extraída, recuperarás el importe íntegro de tu apuesta jugada. Esto garantiza que muchos participantes obtengan un consuelo económico inmediato, sirviendo como colchón para volver a intentar la jugada en las siguientes semanas.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo se juega la fórmula clásica?
El sistema de juego es sencillo pero requiere de precisión. Para rellenar una apuesta válida, el usuario debe seleccionar 5 números de una tabla que va del 1 al 54, además de un número clave especial del 0 al 9.
Para llevarse el gran premio acumulado es obligatorio acertar la combinación completa de las seis cifras. Cada bloque o apuesta tiene un coste fijo de 2,50 euros, lo que la convierte en una opción muy accesible para probar suerte el fin de semana.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El bote mínimo garantizado
A diferencia de otros sorteos que empiezan desde cero, este juego ofrece un atractivo bote mínimo garantizado de 5 millones de euros. Esto significa que, incluso si alguien gana el gran premio el domingo anterior, el acumulado vuelve a arrancar con una cifra que transforma la vida de cualquiera.
Si no hay acertantes de primera categoría, la cantidad se acumula de forma ilimitada para la siguiente semana. Esta regla genera un efecto bola de nieve que ha llegado a levantar botes verdaderamente astronómicos a lo largo de su historia en nuestro país.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El origen del sorteo dominical
El Gordo de la Primitiva nació en 1993 como un juego de carácter mensual. Durante sus primeros años, se celebraba únicamente el último domingo de cada mes, despertando una gran expectación entre los jugadores de toda España que buscaban cambiar su vida gracias a la lotería.
Debido a su arrollador éxito comercial, las autoridades del juego decidieron transformarlo en un evento semanal en octubre de 1997. Desde entonces, cada domingo por la tarde se ha convertido en una cita ineludible para millones de personas que sueñan con acertar la combinación millonaria.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo del sorteo de domingo 12 de julio!
¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos al directo de hoy!
Qué gran directo nos espera. El ambiente en el chat ya está que arde y no es para menos: tenemos ese espectacular bote de 10,5 millones de euros sobre la mesa esperando dueño.
Faltan unas pocas horas para que los bombos empiecen a girar a las 21:40, así que id cogiendo sitio, preparad vuestros boletos y cruzad los dedos.
¿Están vuestras combinaciones listas? ¡Que la suerte nos acompañe a todos esta noche!