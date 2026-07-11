Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, en directo | Resultado del sorteo de hoy, sábado 11 de julio
El Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional se celebra este sábado 11 de julio de 2026, con un primer premio de 150.000 euros al décimo.
Una de las grandes citas del verano que vuelve a ofrecer a los jugadores la oportunidad de hacerse con alguno de los importantes premios del sorteo.
🔴 Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de julio de 2026:
Primer premio (150.000 € al décimo):
Segundo premio (30.000 € al décimo):
Tercer premio: (15.000 € al décimo):
Cinco cifras (375 € al décimo):
Cuatro cifras (75 € al décimo):
Tres cifras (30 € al décimo):
Dos cifras (15 € al décimo):
Reintegros (15 € al décimo):
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde, una vez que haya finalizado el sorteo y se hayan validado oficialmente los resultados. El plazo para hacerlo es de tres meses contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo. En este caso, la fecha límite para cobrar los premios será el 12 de octubre de 2026, incluido. Transcurrido ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe pasa al Tesoro Público.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de la Lotería Nacional, Hacienda retiene el 20 % de la parte del premio que supere los 40.000 euros por décimo. Esto significa que los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y se cobran íntegramente.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué son las aproximaciones?
Se premian los números anterior y posterior a los principales: 2.100 €, 1.200 € y 622,50 € al décimo según el premio mayor al que se aproximen.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué otros premios hay?
También hay 12 premios de 7.500 € al décimo, 4 de 375 €, 11 de 75 € y 5.000 de 30 € al décimo, entre otras categorías.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Y el segundo y tercer premio?
El segundo premio es de 300.000 € por serie (30.000 € al décimo) y el tercero de 150.000 € por serie (15.000 € al décimo).
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el primer premio?
El primer premio es de 1.500.000 € por serie, es decir, 150.000 € al décimo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta un décimo?
Cada décimo cuesta 15 € y se puede comprar hasta las 12:30 h el mismo día del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora empieza el sorteo?
Comienza a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Madrid.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura en directo del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, que se celebra hoy, sábado 11 de julio de 2026.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas, pero desde este momento estaremos siguiendo toda la previa, repasando los premios que están en juego, cómo comprobar los números premiados y toda la información de interés sobre una de las grandes citas de la Lotería Nacional del verano. ¡Arrancamos!