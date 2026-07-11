Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, en directo | Resultado del sorteo de hoy, sábado 11 de julio

🔴 Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de julio de 2026:

Primer premio (150.000 € al décimo):

Segundo premio (30.000 € al décimo):

Tercer premio: (15.000 € al décimo):

Cinco cifras (375 € al décimo):

Cuatro cifras (75 € al décimo):

Tres cifras (30 € al décimo):

Dos cifras (15 € al décimo):

Reintegros (15 € al décimo):

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde, una vez que haya finalizado el sorteo y se hayan validado oficialmente los resultados. El plazo para hacerlo es de tres meses contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo. En este caso, la fecha límite para cobrar los premios será el 12 de octubre de 2026, incluido. Transcurrido ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe pasa al Tesoro Público.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

En los premios de la Lotería Nacional, Hacienda retiene el 20 % de la parte del premio que supere los 40.000 euros por décimo. Esto significa que los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y se cobran íntegramente.