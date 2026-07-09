Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 9 de julio, en directo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 9 de julio de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €):

- Segundo premio (6.000 €):

- Últimas 4 cifras (75 €):

- Últimas 3 cifras (15 €):

- Últimas 2 cifras (6 €):

- Reintegros (3 €):

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.