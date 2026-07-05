Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultado ganador y premios del sorteo del domingo 5 de julio
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se ha celebrado este domingo 5 de julio de 2026, a las 21:40, con un premio de 10,3 millones de euros.
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🔴 Este domingo 5 de julio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva y la combinación ganadora corresponde a los números 6, 13, 27, 30 y 32, mientras que el número clave o reintegro es el 4.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlo en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum mientras que si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI para que te realicen la transferencia.
¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Un repaso a los números ganadores
Este domingo 5 de julio de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva y la combinación ganadora corresponde a los números 6, 13, 27, 30 y 32, mientras que el número clave o reintegro es el 4.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Tres meses para no perder tu premio
Un recordatorio muy serio para la comunidad del directo: los premios del Gordo de la Primitiva tienen una caducidad de tres meses. El reloj empieza a contar desde mañana mismo.
Cada año se quedan miles de euros sin reclamar en España por olvidos o despistes. No dejes tu boleto en el fondo de la cartera; haz el escrutinio hoy mismo.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Mañana empieza el cobro
Para todos los que se están preguntando cuándo se cobra: la normativa estipula que los premios se pueden reclamar a partir de mañana lunes.
Si la suerte os ha sonreído con una cantidad pequeña, podéis acudir a cualquier administración de lotería. Si el premio supera los 2.000 euros, la gestión se realiza obligatoriamente en un banco autorizado.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Las categorías inferiores también suman
¡No todo es el premio gordo! Recordad que existen hasta nueve categorías de premios en este sorteo. Acertar solo dos números ya os otorga un premio fijo, y si a eso le sumáis el número clave, la recompensa sube.
Revisad bien las aproximaciones porque la segunda y tercera categoría suelen dejar sumas de dinero muy interesantes.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Qué pasa si el bote no cae?
Si el escrutinio oficial confirma que no hay ningún acertante de primera categoría (5+1), se aplica la regla de oro: los millones pasan a engrosar el bote acumulado.
Esto genera un efecto llamada tremendo para el siguiente domingo, elevando la recaudación y la expectación. En breve sabremos si el premio se queda en casa o sigue creciendo.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El proceso del escrutinio oficial
Finalizada la extracción de las bolas, arranca el proceso más tenso: el escrutinio oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Este sistema informático centralizado analiza en tiempo real todos los boletos validados en el país para detectar si existen acertantes de primera o segunda categoría. Los resultados definitivos de los premios suelen tardar entre 30 y 45 minutos. ¡Paciencia en el chat!
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Tenemos combinación ganadora!
¡Los bombos ya han determinado número ganador!
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde a los números 6, 13, 27, 30 y 32, mientras que el número clave o reintegro es el 4.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El dilema de la apuesta automática
El eterno debate en el chat: ¿es mejor elegir los números o usar la apuesta automática del terminal? Las estadísticas de los grandes premios demuestran que el porcentaje de ganadores está equilibrado al 50%. El bombo no sabe si tu número lo eligió un ordenador o tu intuición personal.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Cobrar el premio de forma segura
Si la suerte te toca hoy con un premio superior a 2.000 euros, no acudas a la administración de lotería. Debes presentarte en una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
El ingreso se realiza mediante transferencia de forma 100% segura y confidencial.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El impacto de la recaudación
La cuantía de los premios de categorías inferiores depende directamente de la recaudación total del sorteo de hoy.
Cuantos más boletos se hayan validado a nivel nacional, mayor será el dinero destinado a repartir entre los acertantes de 4, 3 y 2 números de la combinación.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Los números "fríos" del histórico
Aunque el azar no tiene memoria, los aficionados a la estadística de loterías siempre vigilan los llamados "números fríos": aquellos que llevan meses sin aparecer en las combinaciones ganadoras.
Cruzar datos de frecuencias es una de las estrategias favoritas de los jugadores sistemáticos.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | La estrategia de las apuestas múltiples
Si quieres optimizar tus posibilidades para futuros sorteos, recuerda las apuestas múltiples.
Puedes marcar hasta 11 números en un solo bloque. Esto genera automáticamente múltiples combinaciones de 5 números, multiplicando tus opciones de premio, aunque el precio del boleto aumenta proporcionalmente.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El bombo de los números ordinarios
La mecánica del juego analizada. El sorteo se divide en dos fases mecánicas. El primer bombo, el más grande, contiene las 54 bolas numeradas de las cuales se extraen los 5 números de la combinación ganadora.
La clave para ganar es la combinación de este bombo con el de los números clave del cero al nueve.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El cierre de validaciones
El momento de la verdad en las administraciones. Para los rezagados que preguntan en el chat: las apuestas para el sorteo de hoy cerraron oficialmente a las 20:30 horas.
Todos los boletos validados después de esa hora ya entran automáticamente para el sorteo del próximo domingo. ¡La suerte para el día de hoy ya está sellada!
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | La importancia de la Segunda Categoría
El premio consolación que te cambia la vida. Aunque el foco está en el bote total, la segunda categoría (acertar los 5 números ordinarios sin el número clave) suele repartir sumas de dinero muy respetables, superando a veces los 100.000 euros según la recaudación oficial.
¡No desprecies un boleto con cinco aciertos!
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Números consecutivos: ¿Mito o realidad?
La rareza de las filas consecutivas. Mucha gente evita jugar combinaciones como "1, 2, 3, 4, 5" pensando que es imposible.
Matemáticamente tiene las mismas opciones que cualquier otra, pero en la práctica, la aparición de tres números consecutivos ocurre en menos del 2% de los sorteos. La dispersión numérica suele mandar en el escrutinio.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | La fiscalidad de los premios mayores
Lo que se queda Hacienda en 2026. Es importante tener las cuentas claras. En España, los primeros 40.000 euros de cualquier premio de lotería están totalmente exentos de impuestos.
A partir de esa cantidad, la Agencia Tributaria aplica una retención fija del 20%. Tenlo en cuenta al calcular el dinero neto de tu millonario bote.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El plazo de caducidad del premio
¡No olvides comprobar tu boleto! Un dato vital que muchos olvidan: los premios de la Lotería Nacional y del Gordo caducan a los tres meses, contados desde el día siguiente al sorteo.
Si la suerte te sonríe hoy, guarda bien el resguardo físico o el comprobante digital y reclama tu premio antes de que expire el plazo legal.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Las terminaciones más repetidas
Los números que más se buscan. Si nos fijamos en la historia del sorteo, las terminaciones en 5 y 7 han sido tradicionalmente muy esquivas o muy deseadas.
Curiosamente, los analistas de lotería apuntan que no existen números "calientes" reales, ya que cada extracción en el bombo es un evento independiente con las mismas opciones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | El poder del reintegro garantizado
Un colchón para recuperar la inversión. Recuerda que en el Gordo de la Primitiva no todo es el gran bote. El número clave también actúa como reintegro.
Si coincide con el de tu boleto, recuperas automáticamente el importe de la apuesta (1,50 euros). Estadísticamente, tienes un 10% de probabilidades de salvar la inversión hoy.