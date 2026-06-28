Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar el resultado ganador y premios del sorteo del domingo 28 de junio
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 28 de junio de 2026, a las 21:40, con un premio de 9,7 millones de euros.
👉 Comprobar resultado del sorteo de Lotería Nacional del sábado 27 de junio
🔴 Este domingo 28 de junio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 9,7 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números -, -, -, - y -, mientras que el número clave o reintegro es el -.
¿Cuál es la hora límite para participar?
La hora límite oficial e improrrogable para validar tus apuestas a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado, o en aplicaciones oficiales autorizadas, son las 21:15 horas. Cualquier boleto que se adquiera a una hora posterior a esa ya no competirá por el bote de esta noche, sino que quedará validado automáticamente para la jornada del próximo domingo.
¿Cuándo se conocerán los resultados ganadores?
El sorteo de El Gordo de la Primitiva arranca puntualmente a las 21:40 todos los domingos. A partir de esa hora los bombos revelan el resultado ganador y en cuestión de minutos se conoce al ganador. De cualquier forma, puedes seguirlo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL y revisar la combinación ganadora.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Qué pasa si se pierde el boleto?
Perder un resguardo premiado es una verdadera pesadilla. Si lo compraste físicamente y no está firmado, cualquiera podría cobrarlo. Si juegas online, tienes la ventaja de que el boleto digital está vinculado a tu DNI y cuenta bancaria, ofreciendo una seguridad total ante robos o extravíos.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Los números "fríos" del bombo
En la jerga lotera, los números fríos son aquellos que llevan muchas semanas, o incluso meses, sin aparecer por el tubo de extracción.
Actualmente, los números que menos han aparecido en El Gordo de la Primitiva son el 52, 50, 54, 46 y 51.
Hay jugadores que prefieren apostar precisamente por estos números ausentes, creyendo en la ley de compensación. ¿Crees que hoy romperán su mala racha?
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Apuestas múltiples: más opciones
Para aumentar sus probabilidades, muchos jugadores optan por las apuestas múltiples. En lugar de elegir solo cinco números, puedes marcar seis, siete u ocho en el bloque, lo que incrementa tus combinaciones válidas exponencialmente. Eso sí, el coste del boleto también sube en proporción. ¡Valora tu estrategia!
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | La emoción de las Categorías Menores
A veces nos obsesionamos con el bote, pero El Gordo de la Primitiva tiene hasta 8 categorías de premios. Acertar solo cuatro, tres o incluso dos números más el reintegro puede darte una alegría inesperada. No tires tu boleto hasta comprobarlo en el escrutinio oficial tras el directo.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | El cierre de la venta de billetes
Para los más rezagados, recordad que la venta de boletos para el sorteo del domingo se cierra un poco antes del inicio del evento, sobre las 21:15 horas.
Si te has quedado fuera hoy, tu apuesta pasará automáticamente al sorteo de la próxima semana. ¡Revisa bien la fecha en tu resguardo!
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Juega con responsabilidad
Aprovechamos este instante antes de la extracción para lanzar un mensaje de concienciación. Jugar a la lotería debe ser siempre un entretenimiento, nunca una vía para resolver problemas económicos.
Define un presupuesto cerrado para tus apuestas semanales y recuerda siempre las normas del juego responsable.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Evitar las estafas online
Con la emoción del directo, os recordamos que debéis desconfiar de correos o mensajes que os aseguren haber ganado la lotería sin haber participado. El cobro de premios es un trámite gratuito.
Nunca pagues tasas previas ni compartas tus datos bancarios fuera de los canales oficiales.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Mantener el anonimato
El mejor consejo profesional que te podemos dar tras ganar un bote millonario es la discreción absoluta.
Mantener el anonimato te protegerá de presiones externas, estafas o peticiones incómodas. Cuéntaselo solo a tu círculo más íntimo de extrema confianza mientras asimilas tu nueva situación económica.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Caducidad de los premios
¡No dejes que se te pase el tiempo! Todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado, incluido el sorteo de hoy, tienen una caducidad estricta de tres meses. Pasado ese plazo de 90 días, el dinero no reclamado pasa directamente al Tesoro Público. Comprueba tu boleto esta misma noche.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Probabilidades matemáticas
Hablemos de datos objetivos: las probabilidades matemáticas de ganar el bote máximo del Gordo de la Primitiva son de 1 entre 31.625.100.
Aunque parece una cifra enorme, recuerda que cada domingo alguien puede romper las estadísticas. La clave está en que la suerte es ciega y hoy podría fijarse en tu boleto.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | El doble valor del Número Clave
Atentos al bombo más pequeño, porque el Número Clave tiene una doble función. Por un lado, es imprescindible para llevarse el premio de primera categoría. Pero por otro, si solo aciertas esta cifra, obtienes el reintegro, recuperando los 1,50 euros que cuesta cada apuesta. ¡Nunca lo pierdas de vista!
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | La retención de Hacienda
Un dato crucial que debes conocer si hoy resultas ganador es la fiscalidad de los premios. En España, los primeros 40.000 euros están completamente exentos de impuestos.
A partir de esa cantidad, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20%. Es fundamental para calcular tu premio neto real.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | El mayor premio histórico
Si te preguntas cuál es el récord histórico repartido, la cifra marea. En agosto de 2011, un único acertante que validó su boleto en Salou se llevó a casa más de 33 millones de euros.
¿Te imaginas ser el próximo en batir un récord similar en el sorteo de esta noche?
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | La mecánica del juego
Para los que os unís al directo por primera vez, jugar a este sorteo consiste en elegir 5 números de una tabla del 1 al 54. Además, el sistema asigna un Número Clave del 0 al 9.
Acertar esta combinación exacta es lo que te da acceso directo al ansiado bote millonario de hoy.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | El origen del sorteo
¿Sabías que El Gordo de la Primitiva no siempre fue semanal? Nació en el año 1993 y al principio se celebraba solo una vez al mes. Fue tal su éxito entre los jugadores españoles que en 1997 pasó a sortearse todos los domingos, convirtiéndose en el evento perfecto para cerrar la semana con ilusión.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
Como cada domingo, Loterías y Apuestas del Estado reparte un bote millonario con su sorteo del Gordo de la Primitiva.
El premio de 9,7 millones de euros busca dueño y tú podrías ser uno de ellos.
¡Síguelo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!