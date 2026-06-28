Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Resultado ganador y premios del sorteo del domingo 28 de junio
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se ha celebrado este domingo 28 de junio de 2026, a las 21:40, con un premio de 9,7 millones de euros.
👉 Comprobar resultado del sorteo de Lotería Nacional del sábado 27 de junio
🔴 Este domingo 28 de junio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 9,7 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 14, 27, 38, 41 y 42, mientras que el número clave o reintegro es el 7.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si validaste tu apuesta de forma online a través de la plataforma oficial, los premios menores a 2.000 euros se ingresarán automáticamente en tu "lotobolsa" virtual esta misma noche, justo después de que finalice el escrutinio oficial.
Sin embargo, si tienes en tus manos el clásico resguardo físico de papel, la normativa dicta que tendrás que esperar a que abran las administraciones de lotería mañana, lunes 29 de junio, para poder escanear el código de barras en ventanilla y recibir tu dinero.
¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
La norma legal actual en España es muy clara al respecto: los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre el importe que exceda ese límite.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
La normativa de la Agencia Tributaria establece una exención total de impuestos para los primeros 40.000 euros de tu premio; es decir, esa cantidad inicial va directa a tu bolsillo sin que el Estado toque ni un solo céntimo.
Sin embargo, cuando la fortuna te premia con cifras que superan esta barrera legal, Hacienda aplica una retención fija del 20%, pero este porcentaje recae única y exclusivamente sobre la cantidad que exceda de esos primeros 40.000 euros intocables.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás proceder al cobro de premios a partir de esta mañana mismo. Si tu recompensa es inferior a 2.000 euros, puedes acercarte a cualquier administración de lotería para recibir el dinero directamente.
En cambio, si te has llevado un premio mayor o el ansiado bote, tendrás que acudir obligatoriamente a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE para gestionar la transferencia. Recuerda que tienes un plazo máximo de tres meses desde hoy antes de que caduque tu resguardo. ¡Guarda muy bien ese boleto esta noche!
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Esta es la combinación ganadora!
La combinación ganadora corresponde a los números 14, 27, 38, 41 y 42, mientras que el número clave o reintegro es el 7.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Pasos para Cobrar un Gran Premio
Si tu resguardo coincide con los números extraídos, toca mantener la calma. Recuerda que los importes superiores a 2.000 euros no se pagan en la administración de tu barrio. Mañana mismo deberás acudir a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE. Llama antes para pedir cita, lleva tu DNI original y el boleto premiado. El trámite es seguro, confidencial y está diseñado para proteger tu nueva fortuna.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Un repaso a la combinación ganadora
Este domingo 28 de junio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 9,7 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 14, 27, 38, 41 y 42, mientras que el número clave o reintegro es el 7.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Un Bote que Sigue Creciendo?
Estamos a la espera de saber si hay acertantes de primera categoría. Si nadie ha logrado dar con la combinación exacta de cinco números y el Número Clave, el importe de hoy no se pierde.
Todo ese dinero pasará a engrosar el bote acumulado del próximo domingo. Es una de las grandes ventajas de este sorteo: la emoción y los premios millonarios crecen de forma espectacular semana tras semana.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | La Fecha Límite: Que No Se Te Pase el Plazo
Si la suerte te ha sonreído en este sorteo, debes tener muy en cuenta la caducidad de los premios. Según la normativa oficial de Loterías y Apuestas del Estado, tienes un plazo máximo e improrrogable de tres meses desde mañana para reclamar tu dinero.
Una vez superados esos 90 días, perderás todo el derecho al cobro y el importe íntegro pasará directamente a las arcas del Tesoro Público. ¡No serías el primer ganador que pierde una fortuna por un simple despiste! Revisa todos tus boletos esta misma noche y ponlos a salvo.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Qué es el Número Clave o Reintegro?
En el sorteo de El Gordo de la Primitiva, el Número Clave es una cifra del 0 al 9 que se extrae de un bombo independiente y tiene una doble función vital.
Por un lado, es la pieza final indispensable: necesitas acertarlo junto a los cinco números principales para llevarte el ansiado bote millonario de primera categoría. Por otro lado, funciona como reintegro directo.
Si la suerte no te acompaña con la combinación principal pero aciertas esta única bola extra, recuperarás los 1,50 euros que cuesta cada apuesta.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si tras el escrutinio de hoy descubres que tienes un boleto premiado, ¡enhorabuena! Podrás proceder al cobro de premios a partir de mañana mismo. Si tu recompensa es inferior a 2.000 euros, puedes acercarte a cualquier administración de lotería para recibir el dinero directamente.
En cambio, si te has llevado un premio mayor o el ansiado bote, tendrás que acudir obligatoriamente a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE para gestionar la transferencia. Recuerda que tienes un plazo máximo de tres meses desde hoy antes de que caduque tu resguardo. ¡Guarda muy bien ese boleto esta noche!
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
Este domingo 28 de junio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 9,7 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 14, 27, 38, 41 y 42, mientras que el número clave o reintegro es el 7.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Bombos girando! La suerte ya está echada
¡Así es! Hemos cruzado la barrera de las 21:30 horas y la cuenta atrás ha terminado de forma oficial. En este preciso instante, el sonido inconfundible de las bolas de El Gordo de la Primitiva resuena en el salón de sorteos.
Los nervios están a flor de piel mientras esperamos que el sistema extraiga los cinco números principales y el decisivo Número Clave que forman la combinación ganadora. Revisa bien tu boleto, porque estos segundos son de pura magia y adrenalina. ¡La suerte ya está girando y el bote millonario busca dueño!
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Empieza la cuenta atrás para los bombos!
En cuanto finalice el sorteo de Bonoloto, el salón de actos de Loterías y Apuestas del Estado acogerá el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy 28 de junio.
Hay 9,7 millones de euros en juego que hoy podrían encontrar dueño. ¡Mucha suerte a todos los jugadores!
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿A qué hora se sabrá el número ganador?
¡La espera está a punto de terminar! El evento central del sorteo del Gordo de la Primitiva comienza puntualmente a las 21:40 horas (hora peninsular). Esto significa que en apenas unos minutos empezarán a girar los bombos y descubriremos la combinación ganadora en tiempo real a lo largo de este directo.
Justo después del sorteo, generalmente sobre las 21:45 horas, finaliza el escrutinio oficial, el momento exacto en el que por fin sabremos si el bote millonario ya tiene dueño o si se acumula para el próximo domingo. ¡Mucha suerte!
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Cierra oficialmente la venta!
Atención a todos los rezagados en el directo, porque las terminales acaban de bloquearse: se cierra oficialmente la venta de boletos para el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy.
Si ya tienes tu resguardo, ¡enhorabuena!, ya estás en la carrera por el bote millonario de esta noche. Si has validado tu jugada hace un segundo y te has quedado fuera, no te preocupes, el sistema validará tu apuesta automáticamente para el sorteo de la próxima semana.
¡Acomódate y cruza los dedos porque los bombos en directo están a punto de girar!
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cómo funciona el sorteo?
Para participar en El Gordo de la Primitiva, la jugada consiste en configurar una combinación doble: primero debes elegir 5 números principales dentro de una tabla que va del 1 al 54, y a continuación, seleccionar 1 Número Clave (que también funciona como reintegro) de una segunda matriz numerada del 0 al 9.
En el momento del sorteo se utilizan dos bombos independientes para extraer estas bolas. El coste de cada apuesta sencilla es de tan solo 1,50 euros, una pequeña inversión que te da el pasaporte directo para soñar en grande.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | El papel del notario en el sorteo
Para garantizar la total transparencia del evento que estamos presenciando, todo el proceso está supervisado.
Un notario público y una mesa presidencial verifican las bolas, el pesaje y el correcto funcionamiento de los bombos automatizados. La seguridad del sorteo es absoluta en cada fase de la emisión.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
La normativa de la Agencia Tributaria establece una exención total de impuestos para los primeros 40.000 euros de tu premio; es decir, esa cantidad inicial va directa a tu bolsillo sin que el Estado toque ni un solo céntimo.
Sin embargo, cuando la fortuna te premia con cifras que superan esta barrera legal, Hacienda aplica una retención fija del 20%, pero este porcentaje recae única y exclusivamente sobre la cantidad que exceda de esos primeros 40.000 euros intocables.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Qué pasa si se pierde el boleto?
Perder un resguardo premiado es una verdadera pesadilla. Si lo compraste físicamente y no está firmado, cualquiera podría cobrarlo. Si juegas online, tienes la ventaja de que el boleto digital está vinculado a tu DNI y cuenta bancaria, ofreciendo una seguridad total ante robos o extravíos.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Los números "fríos" del bombo
En la jerga lotera, los números fríos son aquellos que llevan muchas semanas, o incluso meses, sin aparecer por el tubo de extracción.
Actualmente, los números que menos han aparecido en El Gordo de la Primitiva son el 52, 50, 54, 46 y 51.
Hay jugadores que prefieren apostar precisamente por estos números ausentes, creyendo en la ley de compensación. ¿Crees que hoy romperán su mala racha?
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Apuestas múltiples: más opciones
Para aumentar sus probabilidades, muchos jugadores optan por las apuestas múltiples. En lugar de elegir solo cinco números, puedes marcar seis, siete u ocho en el bloque, lo que incrementa tus combinaciones válidas exponencialmente. Eso sí, el coste del boleto también sube en proporción. ¡Valora tu estrategia!