Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Resultado ganador y premios del sorteo del domingo 28 de junio

🔴 Este domingo 28 de junio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 9,7 millones de euros.

🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 14, 27, 38, 41 y 42, mientras que el número clave o reintegro es el 7.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Si validaste tu apuesta de forma online a través de la plataforma oficial, los premios menores a 2.000 euros se ingresarán automáticamente en tu "lotobolsa" virtual esta misma noche, justo después de que finalice el escrutinio oficial.

Sin embargo, si tienes en tus manos el clásico resguardo físico de papel, la normativa dicta que tendrás que esperar a que abran las administraciones de lotería mañana, lunes 29 de junio, para poder escanear el código de barras en ventanilla y recibir tu dinero.

¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

La norma legal actual en España es muy clara al respecto: los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre el importe que exceda ese límite.