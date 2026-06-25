Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 25 de junio
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 18 de junio de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 18 de junio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 09.272
- Segundo premio (6.000 €): 63.583
- Últimas 4 cifras (75 €): 1784, 1111,7634 y 4731
- Últimas 3 cifras (15 €): 698, 136, 008, 975, 017, 049 y 840
- Últimas 2 cifras (6 €): 46, 49, 01, 03, 12, 14, 07, 89 y 27
- Reintegros (3 €): 7, 6 y 8
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de junio, el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Lotería Nacional hoy: La ventaja fiscal de los jueves
Uno de los datos más interesantes del sorteo de los jueves es su relación con Hacienda. La ley actual establece que los premios de lotería inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de pagar impuestos.
Como el primer premio de hoy es de 30.000 euros al décimo, el afortunado ganador recibirá la cantidad íntegra en su cuenta bancaria. No habrá retenciones del 20%, lo que convierte a este sorteo en uno de los más atractivos en términos de rentabilidad neta para el jugador común.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: El segundo premio
No todo es el premio mayor en la noche de hoy. El segundo premio también es muy codiciado y reparte una nada despreciable cantidad de 60.000 euros a la serie, lo que se traduce en 6.000 euros por cada décimo premiado.
Muchos jugadores olvidan revisar esta segunda categoría, centrados únicamente en el número principal. Te recomendamos que tengas tu boleto a mano, porque ganar esos 6.000 euros es una excelente noticia que puede alegrarte el resto del año. En breve comenzarán a girar los bombos y saldremos de dudas.
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Lotería Nacional hoy: Estructura del primer premio
En el sorteo de hoy, el foco principal de todos los jugadores está en el primer premio. Este galardón reparte un total de 300.000 euros a la serie, lo que significa que, si tienes un solo décimo agraciado, te corresponderán exactamente 30.000 euros.
Aunque no es una cifra que resuelva la vida entera como el Gordo de Navidad, sí es una inyección económica fantástica para tapar agujeros, comprar un coche o hacer el viaje de tus sueños. Además, las probabilidades de ganar son de una entre cien mil, igual que en cualquier otro sorteo ordinario.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: El precio del décimo
A diferencia de los sorteos extraordinarios o de los fines de semana, jugar los jueves es la opción más asequible. El precio oficial de un décimo de los jueves es de 3 euros, lo que permite a muchas personas mantener la ilusión semanal sin hacer un gran desembolso.
Esta accesibilidad es clave para su popularidad. Al costar menos, muchos jugadores optan por comprar varios números o compartir un billete con compañeros de trabajo. Hoy, con una inversión mínima, alguien podría llevarse a casa el primer premio de 30.000 euros al décimo.
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Lotería Nacional hoy: El origen de los sorteos
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar con más tradición en nuestro país, pero no siempre se jugó entre semana. Su origen general se remonta al año 1812 en Cádiz, creado como un medio para aumentar los ingresos del Estado sin asfixiar a los contribuyentes.
Sin embargo, el sorteo específico de los jueves, que hoy nos reúne, es mucho más moderno. Nació oficialmente en 1989, buscando ofrecer una alternativa más económica y accesible para los jugadores habituales. Desde entonces, cada jueves miles de españoles buscan la suerte por solo tres euros el décimo.