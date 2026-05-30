Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de mayo, en directo
Comprueba en EL ESPAÑOL todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 30 de mayo, y descubre si tu décimo ha sido ganador.
Cuponazo ONCE | Comprobar resultados del sorteo del viernes 29 de mayo
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026:
- Primer premio: 69.439
- Segundo premio: 90.217
- Reintegros: 9, 2, 1
- Cuatro cifras: 7.309, 9.963, 2.467, 2.089
- Tres cifras: 857, 735, 296, 375, 974, 023, 941, 203, 026, 257
- Dos cifras: 66, 31, 86, 84, 58, 62, 04, 47, 54
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde tocó el segundo premio?
- Paseo de la Esperanza, 4, Madrid, 28005, Madrid
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde tocó el primer premio?
- Gran Vía, 18 Bis, Blanca, 30540, Murcia
- Av Galicia, 91, As Pontes de Garcia Rodriguez, 15320, Coruña (A)
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio?
Los afortunados disponen de varios meses para cobrar sus premios, aunque se recomienda realizar la gestión lo antes posible y conservar el décimo en perfecto estado hasta completar el proceso.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál ha sido la reacción de las administraciones agraciadas?
Las administraciones que han repartido los premios más importantes suelen vivir una jornada de gran actividad, con celebraciones, visitas de medios de comunicación y numerosos clientes interesados en conocer los detalles del reparto.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si todavía no he comprobado mi número?
Los expertos recomiendan revisar con detenimiento todos los resultados antes de dar un décimo por perdido. En muchas ocasiones los jugadores descubren premios menores horas o incluso días después de la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué hacer si el décimo premiado está compartido?
Cuando un décimo pertenece a varias personas, es recomendable que todos los participantes documenten adecuadamente el reparto del premio para evitar problemas posteriores durante la gestión del cobro.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo se puede cobrar el premio?
Los ganadores pueden iniciar los trámites de cobro desde el momento en que los resultados son oficiales. El procedimiento dependerá de la cuantía obtenida y del canal por el que se adquirió el décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Hay que pagar impuestos por el premio?
Los premios de lotería están sujetos a la normativa fiscal vigente. En los premios de mayor cuantía se aplica la retención correspondiente sobre la parte que excede el mínimo exento establecido por la legislación.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto dinero recibe un ganador del primer premio por décimo?
Los poseedores de un décimo correspondiente al primer premio reciben la cantidad íntegra asignada a esa categoría, una cifra que puede suponer un importante impulso económico para los afortunados.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 2, 1
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 28 de mayo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 69.439
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 90.217
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 7.309
La segunda es el 9.963
La tercera es el 2.467
La cuarta es el 2.089
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 857
La segunda es el 735
La tercera es el 296
La cuarta es el 375
La quinta es el 874
La sexta es el 023
La séptima es el 941
La octava es el 203
La novena es el 026
La décima es el 257
300 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 66
La segunda es el 31
La tercera es el 86
La cuarta es el 84
La quinta es el 58
La sexta es el 62
La séptima es el 04
La octava es el 47
La novena es el 54
120 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo se conocen todos los premios del sorteo?
Los premios principales suelen conocerse durante la celebración del sorteo, pero la publicación completa de todas las categorías requiere algunos minutos adicionales. Una vez finalizado el acto, se difunden los listados oficiales con todos los números agraciados.
Es entonces cuando los jugadores revisan con detalle sus décimos para comprobar no solo los grandes premios, sino también posibles aproximaciones, terminaciones, extracciones o reintegros que puedan haber pasado desapercibidos inicialmente.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué papel tienen las administraciones de lotería en el sorteo?
Las administraciones son el principal punto de contacto entre los jugadores y la Lotería Nacional. Además de vender décimos, suelen convertirse en lugares de encuentro donde los clientes comparten pronósticos, tradiciones y experiencias relacionadas con los sorteos.
Cuando una administración reparte un premio importante, su notoriedad aumenta de forma considerable. Muchas personas acuden posteriormente atraídas por la fama de haber vendido un número ganador, en busca de repetir la suerte en futuros sorteos.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la diferencia entre una serie, un billete y un décimo?
La organización de la Lotería Nacional se basa en varios conceptos que suelen generar dudas entre los participantes. El billete es la unidad completa emitida por Loterías y Apuestas del Estado y está formado por diez décimos con la misma numeración.
Por su parte, la serie identifica cada una de las repeticiones de un mismo número dentro del sorteo. Gracias a este sistema es posible distribuir una gran cantidad de boletos por todo el país manteniendo una misma combinación numérica.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar algún premio en la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional cuenta con una estructura de premios que va mucho más allá de los dos grandes números del sorteo. Gracias a los reintegros, las extracciones y las aproximaciones, miles de décimos resultan premiados en cada convocatoria, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún retorno económico.
Aun así, conseguir los premios principales sigue siendo un reto estadístico importante. Precisamente esa combinación entre grandes premios y numerosas categorías menores es uno de los factores que mantiene el interés de los jugadores semana tras semana.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué ocurre con los premios que nadie reclama?
Los premios que no se cobran dentro del plazo legal establecido dejan de estar disponibles para sus propietarios. Una vez finalizado ese periodo, los importes pasan a formar parte de los fondos gestionados por el sistema público de loterías.
Aunque la mayoría de los premios importantes suelen reclamarse rápidamente, cada año existen boletos premiados que nunca aparecen. En muchos casos se trata de décimos extraviados, deteriorados o cuyos propietarios desconocen que habían resultado agraciados.