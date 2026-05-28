Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 28 de mayo, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 28 de mayo de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 28 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €):
- Segundo premio (6.000 €):
- Últimas 4 cifras (75 €):
- Últimas 3 cifras (15 €):
- Últimas 2 cifras (6 €):
- Reintegros (3 €):
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad hay de que toque algún premio?
La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más posibilidades de obtener algún tipo de premio debido a la gran cantidad de categorías existentes. Además de los premios principales, existen centenas, terminaciones y reintegros.
Aunque acertar el primer premio sigue siendo complicado, muchos jugadores consideran que este sorteo ofrece más opciones de recuperar parte del dinero apostado en comparación con otros juegos de azar más complejos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se puede seguir el sorteo de hoy desde el móvil?
Sí, el sorteo puede seguirse en directo desde teléfonos móviles, tabletas y ordenadores y en EL ESPAÑOL que actualiza los números premiados en tiempo real.
Muchos usuarios optan además por activar notificaciones o consultar comprobadores automáticos para saber inmediatamente si su décimo ha sido premiado. Durante la noche del jueves, las búsquedas relacionadas con la Lotería Nacional suelen dispararse en España.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuántos reintegros se reparten en el sorteo de hoy?
La Lotería Nacional reparte varios reintegros durante el sorteo. Estos premios permiten recuperar el importe jugado en el décimo cuando coincide una determinada cifra extraída por los bombos.
Aunque se trate de premios menores, son algunos de los más celebrados entre los participantes porque permiten “seguir jugando” sin perder dinero. En muchos casos, las administraciones vuelven a llenarse al día siguiente con jugadores que reinvierten el reintegro en nuevos sorteos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué son las aproximaciones en la Lotería Nacional?
Las aproximaciones son premios que reciben los números cercanos al primer y segundo premio. Concretamente, se premia al número inmediatamente anterior y posterior a los dos grandes premios del sorteo.
Este sistema añade emoción a la noche de la Lotería Nacional porque muchos jugadores siguen atentos aunque no haya salido exactamente su número. Un solo cambio en la última cifra puede convertir un décimo sin premio en uno agraciado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuántos números entran hoy en el bombo de la Lotería Nacional?
En el sorteo ordinario de este jueves participan 100.000 números distintos, comprendidos entre el 00000 y el 99999. Cada uno de ellos está repartido en varias series, lo que multiplica las posibilidades de distribuir premios por toda España.
La estructura del sorteo permite que miles de jugadores consigan algún tipo de premio, ya sea mediante extracciones principales, aproximaciones, terminaciones o reintegros. Por eso, incluso quienes no obtienen los grandes premios todavía mantienen opciones hasta el final del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué distingue al sorteo de la Lotería Nacional frente a otros juegos?
A diferencia de sorteos como Euromillones o La Primitiva, en la Lotería Nacional los jugadores no eligen números, sino que compran décimos ya impresos con una numeración concreta.
Este sistema tradicional, vigente desde el siglo XIX, mantiene el carácter histórico del sorteo y explica por qué sigue siendo uno de los juegos más arraigados entre los aficionados a las loterías en España.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si mi décimo resulta premiado?
Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse directamente en administraciones oficiales de lotería. En cambio, los importes superiores deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras autorizadas por SELAE.
Los ganadores disponen de tres meses para reclamar el premio desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca automáticamente, por lo que conviene revisar cuanto antes los números premiados
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se pueden comprobar los resultados de la Lotería Nacional?
Los resultados oficiales podrán consultarse esta misma noche en la web de Loterías y Apuestas del Estado y en diferentes medios digitales que realizan seguimiento en directo del sorteo.
También existen comprobadores automáticos donde los jugadores introducen su número para saber rápidamente si han sido premiados. Aun así, SELAE recuerda que la única lista válida es siempre la oficial publicada tras el cierre del sorteo. Por otro lado, puedes consultar los números ganadores en el directo de EL ESPAÑOL.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hasta qué hora se puede comprar un décimo para el sorteo?
Las administraciones de lotería suelen cerrar la venta de décimos poco antes del inicio del sorteo, aunque el horario puede variar según el punto de venta y el canal utilizado. En plataformas online autorizadas, el cierre suele producirse minutos antes de las 21:15 horas.
Los jugadores que quieran participar en el sorteo de hoy deben comprobar con antelación el horario de su administración habitual o de la web oficial de SELAE para evitar quedarse fuera cuando arranque la extracción de bolas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuáles son los premios principales del sorteo de hoy?
El primer premio reparte 300.000 euros por serie, equivalentes a 30.000 euros por décimo. El segundo premio está dotado con 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros al décimo premiado.
Además de los grandes premios, el sorteo incluye extracciones de cuatro, tres y dos cifras, así como reintegros. Esto permite que numerosos participantes recuperen el importe jugado o consigan premios menores durante la noche del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto cuesta un décimo de la Lotería Nacional de hoy?
El precio del décimo para el sorteo de este jueves 28 de mayo es de 3 euros. Cada billete completo tiene un coste de 18 euros y está dividido en seis décimos, que son las participaciones que normalmente adquieren los jugadores.
La emisión consta de diez series de 100.000 números cada una, lo que permite repartir miles de premios en diferentes categorías. Este formato convierte a la Lotería Nacional en uno de los sorteos más populares y accesibles del calendario semanal en España.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 28 de mayo?
El sorteo ordinario de la Loterías y Apuestas del Estado comenzará hoy a las 21:15 horas desde el Salón de Sorteos situado en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Como cada jueves, el evento podrá seguirse en directo a través de medios digitales y emisoras oficiales que retransmiten la extracción de números y premios.
La emisión de este jueves corresponde al sorteo número 43 del año y mantiene el formato tradicional de bombos múltiples. Miles de jugadores en toda España estarán pendientes del primer premio, dotado con 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!