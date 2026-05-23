Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 23 de mayo
Comprueba todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 23 de mayo, y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Cuponazo ONCE | Comprobar resultados del sorteo del viernes 22 de mayo
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026:
- Primer premio: 70.272
- Segundo premio: 43.481
- Reintegros: 2, 3, 6
- Cuatro cifras: 1.959 - 3.261 - 4.712 - 7.275
- Tres cifras: 033 - 098 - 219 - 436 - 460 - 503 - 669 - 777 - 787 - 796
- Dos cifras: 00 - 14 - 16 - 27 - 28 - 40 - 46 - 52 - 80
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite para cobrar tu premio de este sorteo es de tres meses, un plazo improrrogable que empieza a contar a partir del día siguiente a la celebración del mismo. Dado que el sorteo se ha celebrado hoy, sábado 23 de mayo de 2026, el último día que tendrás para reclamar tu dinero será el 24 de agosto de 2026.
Es sumamente importante que no lo dejes para el final, ya que si pasas de esa fecha, el décimo caducará por completo y los fondos que te correspondían se los quedará el Estado de forma definitiva. Recuerda que si el premio es inferior a 2.000 euros puedes cobrarlo en cualquier administración de lotería, pero si es igual o superior, deberás acudir a una entidad bancaria colaboradora dentro del plazo señalado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
La regla de Hacienda es siempre la misma para los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado: los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente exentos de impuestos. Por tanto, cualquier premio que sea igual o inferior a esa cantidad lo cobrarás íntegro.
Si tienes la suerte de ganar un premio mayor, la Agencia Tributaria se quedará con el 20% de la cantidad que supere esos 40.000 euros. El banco colaborador se encarga de restar este porcentaje de forma automática antes de ingresarte el dinero, por lo que el importe que recibes en tu cuenta ya está limpio de impuestos y no tendrás que pagar nada más por él en tu Declaración de la Renta.
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Comprobar Lotería Nacional | Un repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026:
- Primer premio: 70.272
- Segundo premio: 43.481
- Reintegros: 2, 3, 6
- Cuatro cifras: 1.959 - 3.261 - 4.712 - 7.275
- Tres cifras: 033 - 098 - 219 - 436 - 460 - 503 - 669 - 777 - 787 - 796
- Dos cifras: 00 - 14 - 16 - 27 - 28 - 40 - 46 - 52 - 80
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el primer premio?
El primer premio del sorteo celebrado este sábado 23 de mayo de 2026, correspondiente al número 70.272, ha estado sumamente repartido por toda el país.
Las localidades afortunadas donde se han vendido los décimos agraciados incluyen Barcelona capital, Badalona, El Puerto de Santa María (Cádiz), La Puerta de Segura (Jaén), Valdemoro (Madrid), Mahón (Menorca), Andorra la Vella, además de Sevilla capital y el municipio sevillano de El Viso del Alcor.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué otros sorteos se celebran la próxima semana?
Durante la próxima semana, la Lotería Nacional continuará con sus citas habituales para repartir fortuna.
El primer encuentro será el jueves 28 de mayo a las 21:00 horas, un sorteo ordinario cuyos décimos tienen un coste de 3 euros y ofrecen un primer premio de 30.000 euros al décimo.
El plato fuerte llegará el sábado 30 de mayo, con la celebración de otro sorteo ordinario de sábado a las 13:00 horas que mantendrá el precio habitual de 6 euros el décimo y un primer premio de 60.000 euros.
Más allá de la Lotería Nacional, los aficionados a los juegos de azar tendrán múltiples oportunidades diarias durante toda la semana con los sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
Los botes millonarios de Euromillones (el martes 26 y el viernes 29) y de la Primitiva (el lunes, jueves y sábado) serán los grandes atractivos, acompañados por los sorteos diarios del Bonoloto, el Cupón de la ONCE y el Gordo de la Primitiva del domingo, configurando una semana repleta de opciones para tentar a la suerte.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Comprobar Lotería Nacional |
Hacienda aplica una norma fija para todos los premios de la Lotería Nacional: los primeros 40.000 euros están totalmente exentos de impuestos. Todo lo que ganes por debajo de esa cantidad te llegará limpio y directo al bolsillo.
Si el premio supera esa barrera, la Agencia Tributaria se queda con un 20% de la cantidad que exceda esos 40.000 euros. La retención se calcula y se descuenta de forma automática en el momento en que el banco te ingresa el dinero, por lo que no tienes que preocuparte de realizar ningún trámite extra ni de pagar nada de más al hacer la Declaración de la Renta.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El segundo premio ha recaído en el número 43.481, que reparte 12.000 euros por décimo.
Este premio también ha viajado por diversos puntos del país, vendiéndose en municipios como Salou (Tarragona), Pliego (Murcia), Chirivel (Almería), Espinosa de los Monteros (Burgos), Azuqueca de Henares (Guadalajara) y La Puebla de Almoradiel (Toledo).
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Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el primer premio?
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy, sábado 23 de mayo de 2026, ha correspondido al número 70.272, dotado con 60.000 euros al décimo.
En esta ocasión, la fortuna ha estado bastante repartida y los décimos agraciados se han vendido en localidades como Barcelona, Badalona, El Puerto de Santa María (Cádiz), La Puerta de Segura (Jaén), Valdemoro (Madrid), Mahón (Menorca), Andorra la Vella, así como en Sevilla capital y en el municipio sevillano de El Viso del Alcor.
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Comprobar Lotería Nacional | Un repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026:
- Primer premio: 70.272
- Segundo premio: 43.481
- Reintegros: 2, 3, 6
- Cuatro cifras: 1.959 - 3.261 - 4.712 - 7.275
- Tres cifras: 033 - 098 - 219 - 436 - 460 - 503 - 669 - 777 - 787 - 796
- Dos cifras: 00 - 14 - 16 - 27 - 28 - 40 - 46 - 52 - 80
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio de la Lotería Nacional, el requisito indispensable e inicial es presentar el décimo o boleto original, el cual debe encontrarse en perfecto estado y sin roturas que impidan su validación.
Si el premio es menor a 2.000 euros, bastará con que acudas a cualquier administración oficial de loterías con el billete para recibir el dinero en efectivo o a través de Bizum, un trámite rápido para el cual, por lo general, no necesitarás aportar documentación adicional.
En cambio, si la fortuna te sonríe con un premio igual o superior a 2.000 euros, el proceso se traslada obligatoriamente a una de las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado (como BBVA o CaixaBank).
En la sucursal deberás presentar, junto al décimo original, un documento de identidad vigente (DNI, NIE o pasaporte) para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, además de un número de cuenta bancaria a tu nombre donde se ingresará el importe neto mediante transferencia.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional se celebran de forma fija dos veces por semana: cada jueves a las 21:00 horas y cada sábado entre las 13:00 y las 14:00 horas.
El precio del décimo es de 3 euros para los sorteos del jueves (con un primer premio de 30.000 euros al décimo) y de 6 euros para los del sábado (con un primer premio que asciende a 60.000 euros al décimo).
Puedes adquirir tus boletos en las administraciones oficiales o de manera online hasta las horas previas a su celebración.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite para cobrar cualquier premio de la Lotería Nacional es de tres meses, un plazo estricto que empieza a contar a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Es importante tener en cuenta que el lugar de cobro también depende de la cantidad del premio, por lo que conviene no dejar el trámite para el último momento.
Si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo en efectivo o por Bizum en cualquier administración de loterías desde el mismo día del sorteo.
Sin embargo, si la cantidad es igual o superior a 2.000 euros, deberás acudir obligatoriamente a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, donde tendrás que presentar tu DNI para que realicen la transferencia dentro del plazo legal establecido.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En España, los premios de la Lotería Nacional están sujetos a un gravamen especial por parte de Hacienda, pero existe un mínimo exento de tributación. Actualmente, los primeros 40.000 euros de cualquier premio están totalmente libres de impuestos.
Esto significa que si ganas una cantidad igual o inferior a esa cifra, recibirás el dinero íntegro en tu cuenta bancaria sin tener que rendir cuentas al fisco.
Para los premios que superan ese límite, la Agencia Tributaria se queda con un 20% de la cantidad que exceda los 40.000 euros. Por ejemplo, si te toca el Gordo de Navidad (premiado con 400.000 euros al décimo), los primeros 40.000 euros no tributan, y el 20% se aplica únicamente sobre los 360.000 euros restantes.
De este modo, Hacienda se quedaría con 72.000 euros y tú recibirías un total neta de 328.000 euros, una retención que se aplica de forma automática antes de recibir el pago.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.