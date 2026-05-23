Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 23 de mayo

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026:

- Primer premio: 70.272

- Segundo premio: 43.481

- Reintegros: 2, 3, 6

- Cuatro cifras: 1.959 - 3.261 - 4.712 - 7.275

- Tres cifras: 033 - 098 - 219 - 436 - 460 - 503 - 669 - 777 - 787 - 796

- Dos cifras: 00 - 14 - 16 - 27 - 28 - 40 - 46 - 52 - 80

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?

Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.

Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.