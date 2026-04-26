Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 25 de abril de 2026
Comprueba todos los resultados y números ganadores de la Lotería Nacional de hoy, 25 de abril de 2026, y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Cuponazo de la ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 24 de abril
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 25 de abril:
- Primer premio: 40.010
- Segundo premio: 68.313
- Reintegros: 0, 2, 6
- Cuatro cifras: 3.937 - 6.100 - 6.737 - 7.545
- Tres cifras: 018 - 139 - 351 - 579 - 710 - 753 - 780 - 783 - 955 - 984
- Dos cifras: 06 - 06 - 15 - 29 - 31 - 41 - 66 - 70 - 72
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
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Comprobar Lotería Nacional | Un repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 25 de abril:
- Primer premio: 40.010
- Segundo premio: 68.313
- Reintegros: 0, 2, 6
- Cuatro cifras: 3.937 - 6.100 - 6.737 - 7.545
- Tres cifras: 018 - 139 - 351 - 579 - 710 - 753 - 780 - 783 - 955 - 984
- Dos cifras: 06 - 06 - 15 - 29 - 31 - 41 - 66 - 70 - 72
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de la Lotería Nacional se celebrará el jueves 30 de abril de 2026 a las 21:00 horas. Como es habitual en los sorteos de los jueves, el precio del décimo es de 3 € y el primer premio reparte 30.000 € por décimo (300.000 € a la serie).
No obstante, la cita más destacada tras ese sorteo es el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo de 2026. Este sorteo especial tiene un coste de 15 € por décimo y ofrece un premio extraordinario de 15 millones de euros a un solo décimo, además de un primer premio de 1.300.000 € a la serie.
Ambos podrás seguirlos en directo en EL ESPAÑOL.
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Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
La principal diferencia radica en el precio del décimo y la cuantía de los premios. En los sorteos ordinarios, que se celebran los jueves y sábados, el décimo cuesta 3 € o 6 € respectivamente, con premios máximos que suelen rondar los 30.000 € o 60.000 € al décimo.
En cambio, los sorteos extraordinarios (como el de Navidad, El Niño o los mensuales especiales) tienen un coste mayor, habitualmente entre 15 € y 20 €, pero ofrecen bolsas de premios mucho más elevadas y, en ocasiones, un "premio especial acumulado" a un solo décimo.
Además, la estructura de la emisión y las series varía considerablemente. Mientras que un sorteo ordinario tiene una distribución más sencilla diseñada para el consumo semanal, los extraordinarios ponen en circulación muchas más series de un mismo número para que la suerte llegue a más personas simultáneamente.
También es común que los sorteos extraordinarios incluyan más categorías de aproximaciones, terminaciones y pedreas, lo que aumenta las probabilidades estadísticas de recuperar al menos el dinero invertido.
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Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde ha caído el primer premio?
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de abril de 2026, ha correspondido al número 40.010, dotado con 600.000 € a la serie (60.000 € al décimo). La suerte ha estado muy repartida, vendiéndose en administraciones de Narón (A Coruña), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Getxo (Vizcaya).
Por su parte, el segundo premio ha sido para el número 68.313, con 120.000 € a la serie (12.000 € al décimo). En este caso, el premio ha caído íntegramente en Valencia capital. Los reintegros han sido para los números terminados en 0, 6 y 2.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
De cada sorteo de Lotería Nacional, se destina exactamente el 70% de la emisión a premios. Este es el porcentaje más alto entre todos los juegos estatales en España, superando a otros como la Primitiva o el Euromillones, que suelen dedicar entre el 50% y el 55% de la recaudación a repartir ganancias.
El 30% restante no se reparte, sino que se utiliza para cubrir los gastos de gestión, las comisiones de las administraciones de lotería y, por supuesto, como beneficio directo para el Tesoro Público. Además, recuerda que Hacienda obtiene un ingreso extra a través del gravamen del 20% sobre los premios mayores que superan los 40.000 €, por lo que el Estado siempre es el gran ganador de cada sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Para la Lotería Nacional, dispones de un plazo máximo de tres meses para cobrar tu premio, contando a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Es fundamental respetar este tiempo, ya que una vez que vence el plazo, el décimo caduca y pierdes cualquier derecho a reclamar el dinero, el cual pasa directamente a manos del Tesoro Público.
El lugar donde debes acudir depende de la cuantía: si el premio es inferior a 2.000 €, puedes cobrarlo en metálico en cualquier administración de lotería el mismo día del sorteo. Sin embargo, si la cantidad es igual o superior a esa cifra, deberás acudir a una de las entidades bancarias concertadas por Loterías y Apuestas del Estado con tu DNI para que realicen la transferencia a tu cuenta.
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Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios están exentos de impuestos siempre que no superen los 40.000 €; es decir, si ganas un segundo premio o cualquier importe menor a esa cifra, recibirás el dinero íntegro sin que Hacienda te quite nada.
Por ejemplo, si el premio es de 60.000 € al décimo, tributarás solo por 20.000 €, por lo que Hacienda se llevaría 4.000 € y tú recibirías 56.000 €. Este descuento se aplica de forma automática en el momento del cobro, por lo que no tendrás que volver a pagar por este dinero en tu declaración de la renta.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Jativa, 14, Valencia, 46002, Valencia
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Calle Luis de Góngora, 3, 15570 Narón, La Coruña
- Calle del Rey, 22, 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid
- Autopista del Sur, kilómetro 54, 38611 Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife
- Calle Santa Eugenia, 9, 48930 Getxo, Vizcaya
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 2, 6
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 25 de abril!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 40.010
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 68.313
120.000 euros a la serie