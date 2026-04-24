Cuponazo de la ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 24 de abril
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.
Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de abril
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 24 de abril de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 15.987
- Serie (6.000.000€): 101
🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 24 de abril de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo ha evolucionado el Cuponazo con el tiempo?
El Cuponazo ha ido evolucionando con el paso de los años, incorporando mejoras en premios, formatos y canales de venta, incluyendo opciones digitales.
A pesar de estos cambios, mantiene su esencia como uno de los sorteos más emblemáticos de la ONCE y una cita fija cada viernes en España.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se pueden regalar cupones del Cuponazo?
Sí, es habitual regalar cupones del Cuponazo en ocasiones especiales o como detalle. Es una forma sencilla de compartir la ilusión del sorteo.
En estos casos, el portador del cupón es quien tiene derecho al cobro del premio, por lo que conviene dejar claro quién será el beneficiario.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 24 de abril de 2026. Esperamos que hayáis tenido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL!!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio del Cuponazo?
En el Cuponazo se aplica el mismo esquema que en otros premios de lotería: los primeros 40.000 euros de cada cupón premiado están exentos de tributación. A partir de ese umbral, solo tributa al 20% la parte del premio que exceda esos 40.000 euros mediante un gravamen especial.
Esto implica que premios de hasta 40.000 euros se cobran íntegros, mientras que en premios superiores se practica retención sobre el exceso. La ONCE se encarga de aplicar esa retención en el momento del pago, de modo que el dinero llega ya “neto” al ganador.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo se vive el momento previo al sorteo?
Las horas previas al sorteo suelen estar marcadas por la expectación entre los jugadores, que revisan sus números y siguen la cuenta atrás.
Es un momento de ilusión compartida en el que miles de personas esperan que su cupón resulte premiado.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué importancia tienen las terminaciones en el Cuponazo?
Muchos jugadores prestan especial atención a las terminaciones, ya que algunas cifras pueden resultar premiadas con importes menores.
Esto hace que incluso sin acertar el número completo, ciertas coincidencias parciales tengan recompensa.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre con los premios no reclamados?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo establecido pasan a ser gestionados por la propia organización, siguiendo su normativa interna.
Por eso es fundamental comprobar los resultados y revisar los cupones tras cada sorteo para no perder la oportunidad de cobrar.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede jugar con números consecutivos?
Sí, algunos jugadores optan por adquirir varios cupones con números consecutivos para aumentar sus posibilidades de acierto en un mismo sorteo.
Aunque esto incrementa la inversión, también amplía las combinaciones jugadas, algo que muchos consideran una estrategia dentro del azar.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo ha evolucionado el Cuponazo con el tiempo?
El Cuponazo ha ido evolucionando con el paso de los años, incorporando mejoras en premios, formatos y canales de venta, incluyendo opciones digitales.
A pesar de estos cambios, mantiene su esencia como uno de los sorteos más emblemáticos de la ONCE y una cita fija cada viernes en España.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se pueden regalar cupones del Cuponazo?
Sí, es habitual regalar cupones del Cuponazo en ocasiones especiales o como detalle. Es una forma sencilla de compartir la ilusión del sorteo.
En estos casos, el portador del cupón es quien tiene derecho al cobro del premio, por lo que conviene dejar claro quién será el beneficiario.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre si hay varios ganadores del premio principal?
Si varias personas aciertan el número y la serie premiados, cada una recibe íntegramente el premio correspondiente a su cupón.
Esto significa que el premio no se divide entre ganadores, sino que cada cupón premiado tiene derecho al importe completo.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿El Cuponazo puede quedar desierto?
No, el Cuponazo no queda desierto como ocurre en otros sorteos. Si no hay acertantes del premio principal con número y serie, los premios se redistribuyen según las normas del juego.
Esto garantiza que el dinero destinado a premios siempre se reparte entre los participantes de alguna manera.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué recomendaciones dan los expertos para jugar?
Los expertos recomiendan jugar de forma responsable, estableciendo un presupuesto y evitando considerar el juego como una fuente de ingresos.
El Cuponazo debe entenderse como una forma de entretenimiento, con la posibilidad de obtener premios, pero siempre dentro de un marco de control personal.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué sucede si el sorteo no puede celebrarse?
En situaciones excepcionales en las que no sea posible realizar el sorteo, la ONCE dispone de mecanismos para aplazarlo o resolverlo conforme a su normativa interna.
Estas medidas están pensadas para garantizar la equidad entre los participantes y asegurar que todos los cupones mantengan su validez.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede anular un cupón después de comprarlo?
Una vez adquirido, el cupón del Cuponazo no puede anularse ni devolverse. La compra es definitiva, como ocurre en la mayoría de juegos de azar.
Por ello, se recomienda revisar bien el número antes de adquirirlo, especialmente en compras online o en puntos físicos.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿El Cuponazo se celebra todos los días?
No, el Cuponazo es un sorteo exclusivo de los viernes. El resto de días de la semana, la ONCE organiza otros sorteos con diferentes características y premios.
Esta periodicidad semanal hace que el Cuponazo concentre una mayor expectación y participación en comparación con otros sorteos diarios.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Hay premio por acertar solo las dos últimas cifras?
Sí, acertar las dos últimas cifras del número ganador también tiene premio en el Cuponazo. En este caso, la cantidad es más reducida, pero permite recuperar parte del dinero invertido.
Este sistema de premios menores contribuye a que el sorteo sea más dinámico y a que un mayor número de jugadores resulte agraciado.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios se obtienen por acertar cuatro cifras?
Los jugadores que aciertan cuatro cifras del número premiado reciben un premio de 500 euros, una de las categorías intermedias del Cuponazo.
Este tipo de premio es relativamente frecuente en comparación con el principal, lo que permite que muchos participantes obtengan algún retorno.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿El Cuponazo tiene retenciones fiscales?
Sí, los premios del Cuponazo están sujetos a tributación según la legislación vigente en España. Los premios que superan un determinado importe deben declarar impuestos.
Generalmente, las retenciones se aplican automáticamente en el momento del cobro para los premios de mayor cuantía.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 24 de abril de 2026 y ha correspondido al número 15.687 con la serie 101.
¡Enhorabuena a los premiados!