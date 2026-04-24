Cuponazo de la ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 24 de abril

Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 24 de abril de 2026. Los números premiados son los siguientes:

- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 15.987

- Serie (6.000.000€): 101

🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?

El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 24 de abril de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.

🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.