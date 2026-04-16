Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 16 de abril
Comprueba aquí los resultados de la Lotería Nacional del jueves 16 de abril de 2026 y todos sus números premiados con 30.000 €.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 16 de abril de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 39.770
- Segundo premio (6.000 €): 71.004
- Últimas 4 cifras (75 €): 2.286, 8.831, 4.573, 9.094
- Últimas 3 cifras (15 €): 718, 877, 011, 438, 842, 418, 726
- Últimas 2 cifras (6 €): 10, 51, 07, 80, 71, 96, 60, 84, 03
- Reintegros (3 €): 0, 3 y 8
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
-
Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 16 de abril de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 18 de abril de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Es mejor comprar en una administración grande o en una pequeña?
En cuanto a probabilidades, da completamente igual: todos los décimos tienen las mismas opciones de salir premiados. Lo único que cambia es el volumen de décimos vendidos en cada punto.
Una administración grande vende más y, por pura cantidad, puede aparecer más en las noticias cuando toca. Pero el primer premio puede salir perfectamente de un pequeño pueblo, como tantas veces ha ocurrido.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si compartimos un décimo del sorteo de hoy entre varias personas?
Compartir décimos es legal y muy habitual, pero conviene dejar constancia por escrito de quién participa y en qué porcentaje. Una fotocopia del décimo con los nombres y porcentajes es una buena práctica.
Si el décimo resulta premiado hoy, lo ideal es que la persona que tiene el original acuda al cobro y después reparta el premio según lo acordado. Así se evitan discusiones y malos entendidos entre amigos, familiares o compañeros.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar un premio de hoy si he perdido el décimo?
En la Lotería Nacional tradicional, el décimo físico es el título que da derecho al cobro. Si se pierde y otra persona lo cobra, la situación se complica mucho porque se considera que quien lo presenta es el titular legítimo.
Solo en casos muy excepcionales se puede iniciar un procedimiento para intentar bloquear ese cobro, si se demuestra claramente la propiedad. En cambio, si jugaste online, ese problema desaparece porque la participación queda registrada a tu nombre.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar un premio de hoy en cualquier punto de venta o solo donde compré el décimo?
Los premios menores se pueden cobrar en cualquier administración de Loterías, independientemente de dónde se haya comprado el décimo. Solo hay que presentar el décimo en buen estado para que el terminal valide el premio.
No estás obligado a acudir al mismo punto de venta, lo cual es muy cómodo si compras en una ciudad y vives en otra. Para premios grandes, en cambio, el proceso se realiza en bancos colaboradores.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa con los premios no reclamados de la Lotería Nacional de hoy?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo de tres meses se consideran caducados. Las cantidades no cobradas se incorporan a los fondos de Loterías y Apuestas del Estado según la normativa vigente.
No existe un mecanismo para reclamar un premio caducado, aunque se demuestre que se tenía el décimo. De ahí la importancia de comprobar y cobrar los premios a tiempo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se recomiendan medidas específicas para evitar fraudes con décimos de hoy?
Es recomendable no publicar fotos del décimo completo en redes sociales, especialmente con el código de barras visible. En caso de pérdida, alguien podría intentar utilizar esos datos de forma indebida.
También conviene firmar por detrás el décimo, sobre todo si se comparte, y guardar las fotocopias donde consten los acuerdos de participación. Estas precauciones ayudan a demostrar la propiedad en situaciones conflictivas.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo guardar mi premio de hoy en un depósito conjunto si lo compartimos varias personas?
Cuando un décimo se comparte y obtiene un premio importante, es frecuente que los participantes abran una cuenta bancaria conjunta para gestionarlo. El banco puede asesorar sobre la mejor forma de formalizar la titularidad y evitar problemas fiscales o sucesorios.
También es habitual que se reparta el dinero en cuentas individuales y cada cual gestione su parte. La decisión dependerá del grado de confianza y de los objetivos que tengan las personas que compartieron el décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio grande del sorteo de hoy?
De la parte del premio que excede de 40.000 euros por décimo, Hacienda se queda un 20% mediante retención en el momento del cobro. La cantidad hasta 40.000 euros está exenta y la cobras íntegra.
Por ejemplo, si un décimo ganara 100.000 euros, tributarían 60.000 y se retendría el 20% de esos 60.000. El resultado sería una retención de 12.000 euros y un cobro neto de 88.000.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar un premio si he perdido el décimo físico?
En la Lotería Nacional tradicional, el décimo físico es el título que acredita el derecho al cobro, de modo que perderlo complica enormemente la situación. Si otra persona lo presenta y lo cobra, se considera en principio que es el titular legítimo, salvo que se consiga iniciar y sostener un procedimiento excepcional para demostrar otra propiedad.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde tocó el segundo premio?
- C.C. LOS PRADOS. AV FERNANDEZ LADREA, S/N,OVIEDO,33011,ASTURIAS
- C.C.EL CORTE INGLES-AVDA MAISONNAVE, 53,ALICANTE,03003,ALICANTE
- AVDA. DON BOSCO, 28,GRANADA,18007,GRANADA
- PORTAL DE CASTILLA, 60,VITORIA-GASTEIZ,01007,ALAVA
- RONDA EUROPA, 517,SABADELL,08206,BARCELONA
- NUEVA, 7,TOMELLOSO,13700,CIUDAD REAL
- AVDA MENÉNDEZ PIDAL, 13,HUESCA,22004,HUESCA
- SOLEDAD, 6 BAJO A,EL ALAMO,28607,MADRID
- EMIGRANTES, S/N,ÉCIJA,41400,SEVILLA
- AVDA. AL VEDAT, 113,TORRENT,46900,VALENCIA
- CERVANTES, 10,SANTURTZI,48980,VIZCAYA
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde tocó el primer premio?
- AVDA. DE GALICIA, 15,FONSAGRADA,27100,LUGO
- AV CONSTITUCION, 6,CATRAL,03158,ALICANTE
- STA. EULALIA, 2,LANGREO,33930,ASTURIAS
- BONESTAR, 46-48,CORNELLÀ DE LLOBREGAT,08940,BARCELONA
- LARGA, 4,MAZARRÓN,30870,MURCIA
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Me ha tocado un premio importante, ¿Qué es lo primero que debo hacer?
Lo primero es guardar el décimo en un lugar seguro, no manipularlo más de lo necesario y evitar contarlo de forma impulsiva en redes sociales o a demasiada gente. Después, conviene tomarse unos días para planificar con calma, valorar objetivos y, si el importe es alto, pedir cita con un asesor financiero o fiscal antes de tomar grandes decisiones.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se declaran en la renta los premios que ya han tenido retención?
Los premios sujetos al gravamen especial ya llevan incluida la retención del 20%, por lo que el importe neto recibido no vuelve a tributar en el IRPF general. Aun así, conviene revisar cada campaña de renta las instrucciones de la Agencia Tributaria, por si fuera necesario informar de algún dato informativo adicional.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué documentación necesito para cobrar un premio grande de hoy en el banco?
Además del décimo original en buen estado, el banco puede pedir tu documento de identidad y algunos datos para cumplir con sus obligaciones fiscales y de prevención de blanqueo. En el caso de premios compartidos, es posible que soliciten también información sobre los distintos partícipes para atribuir correctamente la titularidad.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo donar parte de mi premio de hoy a una ONG y desgravar en la renta?
Si decides donar parte del dinero cobrado a una entidad sin ánimo de lucro reconocida, la donación puede dar derecho a deducciones en tu declaración del IRPF. La ventaja fiscal se aplica a la donación que realizas, no al premio en sí, por lo que conviene conservar todos los justificantes.
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 3, 8
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 16 de abril!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 39.770
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 71.004
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 2.286
La segunda es el 8.831
La tercera es el 4.573
La cuarta es el 9.094