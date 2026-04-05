Estos son los números premiados del sorteo del sábado 4 de abril de 2026:
- Primer premio: 11.711
- Segundo premio: 20.744
- Reintegros: 0, 1, 7
- Cuatro cifras: 2.639 - 5.772 - 7.318 - 9.924
- Tres cifras: 307 - 345 - 359 - 548 - 625 - 670 - 759 - 767 - 839 - 961
- Dos cifras: 02 - 30 - 35 - 48 - 54 - 65 - 69 - 81
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar hoy un premio de Lotería Nacional necesitas, ante todo, el décimo o resguardo original en buen estado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte) si el premio es igual o superior a 2.000 euros o si te lo pagan en banco.
Con premios hasta 2.000 euros basta con llevar el décimo a cualquier administración oficial de Loterías; para premios de 2.000 euros o más tienes que ir a un banco colaborador (BBVA o CaixaBank), donde te pedirán el décimo, tu identificación y, en su caso, que firmes algunos formularios (protección de datos, prevención de blanqueo, etc.).
Si el décimo es compartido, es muy recomendable llevar un documento escrito donde conste quiénes participan y qué porcentaje tiene cada uno; lo ideal es que todos se personen en el banco con su DNI para que el reparto quede bien reflejado a efectos fiscales.
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Comprobar Lotería Nacional | Un repaso a los ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 4 de abril de 2026:
- Primer premio: 11.711
- Segundo premio: 20.744
- Reintegros: 0, 1, 7
- Cuatro cifras: 2.639 - 5.772 - 7.318 - 9.924
- Tres cifras: 307 - 345 - 359 - 548 - 625 - 670 - 759 - 767 - 839 - 961
- Dos cifras: 02 - 30 - 35 - 48 - 54 - 65 - 69 - 81
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional será el jueves 9 de abril de 2026, dentro del ciclo habitual de sorteos de los jueves.
Después de ese, el siguiente será el sábado 11 de abril de 2026, manteniendo el ritmo de sorteos de jueves y sábado según el calendario oficial publicado para 2026.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se reparten los premios?
En un sorteo ordinario de Lotería Nacional (como el de hoy), el dinero se reparte en varias franjas: un primer premio al número completo (por serie y por décimo), un segundo premio y después toda una escala de premios menores por aproximaciones (número anterior y posterior al premiado), centenas, terminaciones de tres, dos y una cifra, además de los reintegros que simplemente devuelven el importe del décimo.
En conjunto, alrededor del 70% de la emisión de cada sorteo de Lotería Nacional se destina a premios, y el resto queda para el Estado y la gestión del juego.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Lotería Nacional (y en general en todos los de Loterías y Apuestas del Estado), Hacienda solo se queda parte del premio cuando, por décimo, supera los 40.000 euros.
Los primeros 40.000 euros están exentos y sobre lo que pase de esa cantidad se aplica un gravamen fijo del 20%, que el banco o la entidad pagadora retiene directamente en el momento de cobrar; por eso el dinero que recibes ya es el importe neto, sin que tengas que volver a incluirlo como rendimiento en tu declaración de la renta.
Ejemplo típico para Lotería Nacional: si tu décimo cobra 60.000 euros, solo tributa la parte que excede los 40.000; es decir, 20.000 euros, y Hacienda se queda el 20% de esos 20.000 (unos 4.000 euros), por lo que tú recibes 56.000 euros netos.
Si tu premio es 40.000 euros o menos, no se aplica ningún impuesto y cobras la cantidad íntegra, mientras que con premios muy grandes (100.000 euros, etc.) se usa la misma fórmula: restar 40.000 y aplicar el 20% al resultado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite para cobrar un premio de Lotería Nacional es de 3 meses contados desde el día siguiente al sorteo al que corresponde tu décimo.
Eso significa que, si el sorteo fue hoy, el plazo empieza a contar mañana y tienes exactamente tres meses naturales para ir a una administración (premios hasta 2.000 €) o a un banco colaborador (premios de 2.000 € o más) a solicitar el cobro.
Pasado ese tiempo, el derecho a cobrar caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad práctica de recuperarlo en la mayoría de los casos.
La norma general también prevé un pequeño matiz: si el último día del plazo de tres meses cae en festivo en la localidad donde vas a hacer el cobro, el límite se amplía un día más hábil, pero fuera de eso no hay más prórrogas.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto me quedo si me toca el primer premio?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy (sábado), el primer premio al décimo suele ser de 60.000 euros brutos, es decir, 600.000 euros por serie. Para calcular cuánto te quedas neto hay que aplicar la norma general de Hacienda: los primeros 40.000 euros están exentos y sobre lo que excede se retiene un 20%.
Con esos importes, si tu décimo tiene el primer premio de hoy (60.000 €), tributas solo por 20.000 euros; Hacienda se queda el 20% de 20.000 = 4.000 euros, y tú cobras 56.000 euros netos. Si el sorteo fuera uno especial con un primer premio distinto (por ejemplo, superior a 60.000 €), el cálculo es el mismo: restar 40.000 euros exentos y aplicar el 20% a la diferencia.
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Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde han caído los números ganadores?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de abril de 2026, el primer premio (11.711) se ha repartido principalmente en Madrid, Sevilla, Valencia y varias administraciones de Barcelona, según los directos y el listado por localidades de la tarde.
El segundo premio (20.744) ha tocado sobre todo en Bilbao, Zaragoza y distintos puntos de Andalucía, con algunas series vendidas también online a través de administraciones receptoras.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar hoy un premio de Lotería Nacional necesitas, ante todo, el décimo o resguardo original en buen estado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte) si el premio es igual o superior a 2.000 euros o si te lo pagan en banco.
Con premios hasta 2.000 euros basta con llevar el décimo a cualquier administración oficial de Loterías; para premios de 2.000 euros o más tienes que ir a un banco colaborador (BBVA o CaixaBank), donde te pedirán el décimo, tu identificación y, en su caso, que firmes algunos formularios (protección de datos, prevención de blanqueo, etc.).
Si el décimo es compartido, es muy recomendable llevar un documento escrito donde conste quiénes participan y qué porcentaje tiene cada uno; lo ideal es que todos se personen en el banco con su DNI para que el reparto quede bien reflejado a efectos fiscales.
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Comprobar Lotería Nacional | Repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 4 de abril de 2026:
- Primer premio: 11.711
- Segundo premio: 20.744
- Reintegros: 0, 1, 7
- Cuatro cifras: 2.639 - 5.772 - 7.318 - 9.924
- Tres cifras: 307 - 345 - 359 - 548 - 625 - 670 - 759 - 767 - 839 - 961
- Dos cifras: 02 - 30 - 35 - 48 - 54 - 65 - 69 - 81
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En la Lotería Nacional (y resto de juegos de Loterías y Apuestas del Estado), Hacienda solo se queda parte del premio si, por décimo, supera los 40.000 euros.
Los primeros 40.000 euros están exentos, y sobre lo que pase de esa cantidad se aplica una retención del 20% en el mismo momento de cobrar, de forma que el banco ya te paga el premio neto y tú no tienes que volver a declararlo en el IRPF como rendimiento del trabajo o del ahorro.
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional en España será el jueves 9 de abril de 2026, dentro del ciclo habitual de sorteos de los jueves. Ese día se celebra un sorteo ordinario, con décimos más económicos que los de muchos sorteos especiales de sábado y un primer premio de 300.000 euros a la serie (30.000 al décimo), según el programa estándar vigente.
Después, el siguiente será el sorteo del sábado 11 de abril de 2026, con un programa de premios reforzado y un precio de 15 euros por décimo, según los calendarios publicados por varias administraciones y el calendario anual oficial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Calle Cristo, 11, 29700 Vélez-Málaga, Málaga
- Calle Sants, 168, 08028 Barcelona, Barcelona
- Centro Comercial Jerez Norte Carrefour, local 34, 11406 Jerez de la Frontera, Cádiz
- Avenida Nuestra Señora de Fátima, 84, 28047 Madrid, Madrid
- Avenida del Mediterráneo, 149, Edificio Ercen, 29730 Rincón de la Victoria, Málaga
- Calle Natalio Rivas, 1, 04770 Adra, Almería
- Plaza San Salvador, 2, bajos, 22520 Fraga, Huesca
- Avenida Valvanera, 32, 26500 Calahorra, La Rioja
- Avenida Rosalía de Castro, 13, 36860 Ponteareas, Pontevedra
- Urbanización Las Dalias, local 18, 41008 Sevilla, Sevilla
- Calle Calvario, 15, 38300 La Orotava, Santa Cruz de Tenerife