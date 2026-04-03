Cuponazo de la ONCE: comprobar resultados del sorteo de hoy, viernes 3 de abril de 2026
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.
Lotería Nacional, resultados | Números ganadores del sorteo del 2 de abril de 2026
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 3 de abril de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 49.745
- Serie (6.000.000€): 032
🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 3 de abril de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y serie premiadas con el máximo premio, el importe total del bote se reparte a partes iguales entre todos esos cupones ganadores, mientras que las cinco cifras sin serie optan a otros premios importantes (como los de 40.000 € o 25.000 € por cupón, según modalidad normal o XXL), de forma que el sorteo reparte cada viernes tanto un gran bote principal como cientos de premios secundarios.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
En la práctica, los premios obtenidos con cupones físicos se cobran en primer lugar en cualquier vendedor o punto de venta de la ONCE (para importes más pequeños), mientras que los premios de mayor cuantía pueden gestionarse a través de los centros de la ONCE o de las entidades colaboradoras indicadas por la organización; si el cupón se ha jugado por Internet, el premio se abona en la cuenta de usuario y, a partir de cierta cantidad, se tramita mediante transferencia bancaria, siguiendo los plazos y comprobaciones de identidad fijados por JuegosONCE.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
Esto implica que, si tu premio del Cuponazo es de 40.000 € o menos, lo cobras íntegro, y si es mayor, solo paga impuestos la parte que supere esos 40.000 € (por ejemplo, con 100.000 € tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €), con la ventaja de que la retención la practica directamente la ONCE en el momento del cobro, de modo que el dinero que recibes ya llega “neto” y no suele ser necesario volver a declararlo en el IRPF; en premios compartidos, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno, y a partir de ahí se aplica, si procede, el 20 % sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 3 de abril de 2026. Esperamos que hayáis tenido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL!!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios del Cuponazo de la ONCE tributan como el resto de loterías oficiales, con un mínimo exento de 40.000 € por premio. Esto significa que, si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin que Hacienda se quede nada y sin tener que añadirlo a la renta por este concepto específico.
Cuando el premio supera 40.000 €, solo paga impuestos la parte que excede esa cantidad, aplicando un tipo fijo del 20%. Por ejemplo, si ganas 6.000.000 €, tributan 5.960.000 € (6.000.000 − 40.000) y Hacienda se queda el 20% de esa base, recibiendo tú ya el importe neto porque la retención te la aplican al pagarte el premio.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Repaso de los números premiados
Número ganador: 49.745
Serie ganadora: 032
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué papel tiene la serie en el Cuponazo?
La serie del Cuponazo actúa como un identificador adicional que diferencia cupones con el mismo número, y es imprescindible para optar al premio máximo de 6 millones. Solo quien acierta simultáneamente las cinco cifras y la serie se lleva el bote principal.
En los premios secundarios, como los de 40.000 euros al número completo, la coincidencia de la serie ya no es necesaria. Por eso se dice que la serie “corona” el número y lo transforma en el cupón ganador absoluto del sorteo.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿El Cuponazo reparte premios por la parte “delantera” y “trasera” del número?
Sí, la estructura del juego se basa en el modelo “por los lados puedes ser ganador”, que premia coincidencias tanto en las cifras iniciales como en las finales del número. De este modo, hay premios a las cuatro primeras, cuatro últimas, tres primeras, tres últimas, dos primeras y dos últimas cifras.
Esta mecánica incrementa el número de posibles combinaciones premiadas y hace que muchos jugadores vean premiadas sus apuestas por aproximación al número principal. Se trata de una seña de identidad del Cuponazo frente a otros sorteos con sistemas de premios más simples.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Repaso de los números premiados
Número ganador: 49.745
Serie ganadora: 032
¿Habéis tenido suerte con el Cuponazo de la ONCE hoy?
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué otros premios importantes, además del bote, se reparten cada viernes?
Además del premio de 6.000.000 de euros al número y serie, el Cuponazo reparte 134 premios de 40.000 euros al número completo sin la serie. A partir de ahí, se despliega toda la escala de premios a cuatro, tres y dos cifras, con importes de 500, 50 y 6 euros respectivamente.
Finalmente, los premios de 3 euros a la primera o última cifra completan el cuadro, de forma que se distribuyen más de dos millones de premios menores en cada sorteo. Esta estructura hace que el Cuponazo combine pocos grandes ganadores con una masa muy amplia de agraciados con cantidades pequeñas o medias.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se pueden comprar cupones del Cuponazo para varios viernes seguidos?
Sí, en los puntos de venta físicos puedes pedir cupones correspondientes a diferentes fechas si en el sistema están disponibles las emisiones futuras. El vendedor te indicará qué sorteos siguientes están ya cargados y qué números hay en stock para esas fechas.
En la web de JuegosONCE, el usuario puede seleccionar la fecha del sorteo dentro del calendario, comprando para el próximo viernes u otros sorteos futuros habilitados. De este modo, es posible planificar con antelación varias jugadas del Cuponazo.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Es más seguro comprar el Cuponazo por Internet que en papel?
Desde el punto de vista de la custodia del boleto, comprar el Cuponazo por Internet ofrece una seguridad extra: tu participación queda registrada en tu cuenta de JuegosONCE y no depende de un resguardo físico. Aunque no imprimas nada, el sistema conserva la información de tu apuesta.
En el caso del cupón físico, cualquier extravío o deterioro grave puede complicar el cobro, ya que el cupón en sí es el título acreditativo del premio. Por eso, muchos jugadores combinan ambas opciones: mantienen la tradición del cartón pero se apoyan cada vez más en canales digitales.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un cupón físico premiado?
Si pierdes un cupón físico premiado, la ONCE solo puede abonar el premio si se demuestra de forma fehaciente que eres el titular del boleto. En la práctica, esta prueba suele ser muy difícil cuando el soporte se ha extraviado, lo que puede acabar impidiendo el cobro.
Por eso se insiste en conservar el cupón en buen estado y no manipularlo de forma que se borren datos o códigos identificativos. En contraste, los cupones comprados por Internet quedan vinculados a tu cuenta y no pueden “perderse” aunque no tengas ningún papel.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Repaso de los números premiados
Número ganador: 49.745
Serie ganadora: 032
¿Habéis tenido suerte con el Cuponazo de la ONCE hoy?
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Puedo cobrar el premio del Cuponazo a nombre de otra persona?
Por norma general, el premio se abona al portador legítimo del cupón físico o al titular de la cuenta de JuegosONCE donde se ha registrado la compra. Si se quiere ceder el premio a un tercero o repartirlo formalmente entre varias personas, lo recomendable es regular esa cesión con asesoramiento profesional.
Este tipo de operaciones puede tener implicaciones fiscales o civiles (por ejemplo, donaciones), por lo que conviene estudiar bien la forma de documentarlas. En todo caso, la ONCE centrará el pago en la persona que figure como titular de derecho al cobro, sin intervenir en los acuerdos privados posteriores.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué pasa fiscalmente si el premio del Cuponazo es compartido?
En premios compartidos, los 40.000 euros exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno. A partir de ahí, se aplica el 20% sobre la parte individual que supere el tramo exento de cada cotitular.
Esto implica que cada persona soporta la retención correspondiente a su porción del premio, no sobre el total global. De nuevo, la ONCE practica la retención en origen, de forma que el importe que recibe cada participante ya llega descontado del gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Tengo que declarar en la renta el premio del Cuponazo?
La retención del 20% sobre la parte del premio que excede 40.000 euros ya se practica en el momento del cobro, de forma que el importe recibido llega con la tributación especial aplicada. Esa retención se gestiona de acuerdo con la normativa estatal sobre premios de lotería.
En general, no suele ser necesario volver a tributar por ese premio en el IRPF como rendimiento adicional, aunque puede influir en tu situación patrimonial u otros apartados. Por eso, en premios importantes es recomendable contrastar con un asesor cómo encaja en el conjunto de tu declaración.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio del Cuponazo?
En el Cuponazo se aplica el mismo esquema que en otros premios de lotería: los primeros 40.000 euros de cada cupón premiado están exentos de tributación. A partir de ese umbral, solo tributa al 20% la parte del premio que exceda esos 40.000 euros mediante un gravamen especial.
Esto implica que premios de hasta 40.000 euros se cobran íntegros, mientras que en premios superiores se practica retención sobre el exceso. La ONCE se encarga de aplicar esa retención en el momento del pago, de modo que el dinero llega ya “neto” al ganador.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este Viernes Santo 3 de abril de 2026 y ha correspondido al número 49.745 con la serie 32.
¡Enhorabuena a los premiados!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué documentación necesito para cobrar un premio grande?
Para premios elevados, la entidad que paga el premio suele solicitar un documento de identificación oficial y algunos datos fiscales básicos. El objetivo es poder efectuar correctamente la retención que corresponda y justificar de forma adecuada la procedencia del dinero.
Si el premio se abona por transferencia, deberás facilitar un número de cuenta a tu nombre o con la titularidad adecuada según la normativa. En algunos casos, si el premio es compartido o hay cesiones, puede ser conveniente asesorarse en materia jurídica y fiscal antes de formalizar el cobro.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡5 minutos para que empiece!
En menos de cinco minutos arranca el sorteo del Cuponazo de la ONCE. A las 21:25 se conocerán los resultados.
¡Síguelo en directo con nosotros en EL ESPAÑOL!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo me pagan si compré el Cuponazo por Internet?
Si compraste el Cuponazo en la web de JuegosONCE, los premios se abonan en la cuenta de usuario asociada a tu registro en la plataforma. Desde esa cuenta, puedes ordenar la transferencia de los fondos a una cuenta bancaria de la que seas titular, respetando los límites y procedimientos marcados.
En importes elevados se aplican controles adicionales de identidad y justificación, pero la mecánica básica es automática y más segura que con el cupón físico. Además, aunque no conserves ningún resguardo impreso, tu participación queda registrada en tu perfil, por lo que no puedes “perder” el boleto virtual.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo se cobra un premio si compré el cupón en un punto de venta?
Si compraste el Cuponazo en un punto de venta físico y tu cupón resulta premiado, primero debes presentarlo en un establecimiento autorizado de la ONCE. Allí podrán pagarte en efectivo los importes pequeños y orientarte sobre el procedimiento para premios medios o grandes.
En el caso de cantidades elevadas, el pago suele canalizarse a través de entidades financieras colaboradoras y oficinas específicas, siguiendo las instrucciones que te indique la organización. En todo caso, la presentación del cupón original en buen estado es imprescindible para acreditar tu derecho al cobro.