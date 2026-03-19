Sorteo Extra Día del Padre de la ONCE hoy, en directo | Comprobar resultados del cupón del jueves 19 de marzo de 2026

Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 19 de marzo de 2026. Los números premiados son los siguientes:

- Número Premiado (cada cupón 40.000€):

- Serie (17.000.000€):

🔴 ¿Cuál es el premio gordo y cuánto cuesta?

El cupón tiene un precio de 5 € y el premio principal es espectacular: un solo ganador se llevará 17.000.000 € (al número de cinco cifras y la serie). Pero no es lo único; también se reparten otros premios importantes: 99 premios de 40.000 € (a las cinco cifras), 900 premios de 1.500 € (a las cuatro últimas cifras) y premios menores de 100 €, 10 € y el reintegro de 5 €.

🔴 ¿A qué hora es el sorteo y hasta cuándo puedo comprar?

El sorteo se celebra hoy entre las 21:25 y las 21:55 horas.Tienes hasta las 20:55 horas para adquirirlo en la web oficial de JuegosONCE y hasta que los vendedores o puntos de venta autorizados finalicen su jornada o agoten existencias.

🔴 ¿Cómo se cobra el premio y qué pasa con Hacienda?

El método de cobro depende de dónde lo hayas comprado. Si lo compraste online: El dinero se ingresa automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Si es un cupón físico, los premios menores se pueden cobrar en los puntos de venta. Para premios mayores (generalmente superiores a 600 €), deberás acudir a entidades bancarias colaboradoras o centros de la ONCE.

Hacienda se queda con el 20% de la cantidad que exceda los primeros 40.000 €. Por tanto, el premio de 17 millones está sujeto a esta retención, mientras que los de 40.000 € o menos se reciben íntegros.