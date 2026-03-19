Sorteo Extra Día del Padre de la ONCE hoy, en directo | Comprobar resultados del cupón del jueves 19 de marzo de 2026
El Cupón Extra de la ONCE del Día del Padre reparte más de un millón de premios en total, con un montón de opciones ganadoras, destacando el gran premio dotado con 17 millones de euros al cupón ganador.
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 19 de marzo de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€):
- Serie (17.000.000€):
🔴 ¿Cuál es el premio gordo y cuánto cuesta?
El cupón tiene un precio de 5 € y el premio principal es espectacular: un solo ganador se llevará 17.000.000 € (al número de cinco cifras y la serie). Pero no es lo único; también se reparten otros premios importantes: 99 premios de 40.000 € (a las cinco cifras), 900 premios de 1.500 € (a las cuatro últimas cifras) y premios menores de 100 €, 10 € y el reintegro de 5 €.
🔴 ¿A qué hora es el sorteo y hasta cuándo puedo comprar?
El sorteo se celebra hoy entre las 21:25 y las 21:55 horas.Tienes hasta las 20:55 horas para adquirirlo en la web oficial de JuegosONCE y hasta que los vendedores o puntos de venta autorizados finalicen su jornada o agoten existencias.
🔴 ¿Cómo se cobra el premio y qué pasa con Hacienda?
El método de cobro depende de dónde lo hayas comprado. Si lo compraste online: El dinero se ingresa automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.
Si es un cupón físico, los premios menores se pueden cobrar en los puntos de venta. Para premios mayores (generalmente superiores a 600 €), deberás acudir a entidades bancarias colaboradoras o centros de la ONCE.
Hacienda se queda con el 20% de la cantidad que exceda los primeros 40.000 €. Por tanto, el premio de 17 millones está sujeto a esta retención, mientras que los de 40.000 € o menos se reciben íntegros.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Dónde se cobra un premio si compré el cupón en JuegosONCE?
En el caso de las compras en JuegosONCE, el premio se abona de forma automática en la cuenta virtual del jugador, sin necesidad de desplazarse a ningún punto físico.
Desde esa cuenta virtual, el usuario puede utilizar el saldo para seguir jugando otros sorteos de la ONCE o solicitar una transferencia a su cuenta bancaria, sin comisiones adicionales por el traspaso.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | Si compré mi cupón por Internet, ¿cómo me entero de que he ganado?
Si adquiriste tu cupón a través de JuegosONCE, la organización te enviará un correo electrónico informándote de que tu cupón ha resultado premiado, además de reflejar el premio en tu cuenta virtual.
En tu directo puedes comentar que, aun así, es recomendable entrar a la web y comprobar los resultados por curiosidad y por la emoción de ver, cifra a cifra, cómo aparece tu número en la lista de premios.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Cómo puedo comprobar si mi cupón está premiado?
Puedes introducir el número y la serie de tu cupón en el comprobador de resultados de JuegosONCE, que te indica automáticamente si tienes algún premio y de qué importe se trata.
Si lo prefieres, también puedes revisar manualmente la lista de premios por tramos de cifras o consultar los resultados en las webs de los medios que siguen el sorteo, aunque el comprobador oficial sigue siendo la vía más fiable.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Dónde se pueden consultar los resultados una vez ha terminado el sorteo?
Una vez finalizado el sorteo, los resultados oficiales se publican en la página de JuegosONCE, en el apartado de resultados, y quedan también accesibles para consulta posterior.
Además, en EL ESPAÑOL te contamos el número y la serie ganadores, así como los enlaces a las tablas oficiales de premios para que cualquiera pueda comprobar su cupón.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿A qué hora se celebra el sorteo del Día del Padre?
El sorteo extraordinario del Día del Padre se celebra el 19 de marzo, entre las 21:25 y las 21:55 horas, en horario peninsular español, según detalla la ONCE en su información oficial.
Es un horario que permite que la mayoría de los participantes puedan seguir el sorteo en directo desde casa, desde el móvil o a través de las plataformas oficiales de JuegosONCE, que cada vez tienen más seguimiento.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Cómo se determina la combinación ganadora en el sorteo?
La combinación ganadora se extrae mediante un sistema de bombos que giran y van seleccionando las cifras del número y la serie de forma aleatoria, garantizando la transparencia del proceso.
La ONCE subraya que el sorteo es público, que se retransmite en directo y que cualquiera puede comprobar posteriormente los resultados a través de la web de JuegosONCE y otros medios digitales que siguen el sorteo.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra del ONCE hoy | ¿Qué es la “serie” en el cupón de la ONCE y por qué es tan importante?
La serie es un número adicional impreso en el cupón que identifica una emisión concreta del mismo número de cinco cifras; es imprescindible acertarla, junto con el número, para ganar los 17.000.000 €.
En tu explicación puedes comparar la serie con “el asiento del billete de avión”: muchos pasajeros pueden ir en el mismo vuelo (número), pero solo un asiento concreto (serie) se lleva el gran premio especial.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Cuántos números participan en el sorteo del Extra del Día del Padre?
En este sorteo se ponen en juego 100.000 números de cinco cifras, que van desde el 00000 hasta el 99999, lo que hace que la estructura del sorteo sea muy fácil de entender para el público.
Cada número puede tener distintas series, lo que permite que haya más de un cupón ganador por número en los premios secundarios y, en el caso del primer premio, que el premio millonario quede ligado a una combinación única de cinco cifras más serie.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Cuánto cuesta un cupón del Extra del Día del Padre?
El precio de cada cupón del Sorteo Extraordinario del Día del Padre es de 5 euros, la misma cantidad que ya hemos visto en las ediciones anteriores del sorteo especial de la ONCE.
Puedes aprovechar para recordar en tu directo que, con esos 5 euros, los jugadores no solo optan al gran premio, sino también a ese entramado de premios secundarios que multiplica las opciones de llevarse algún dinero.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Qué otros premios hay además de los 17 millones de euros?
Además del premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie, el Cupón Extra del Día del Padre reparte 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras, por lo que coincidir solo con el número completo ya supone una cantidad muy importante.
También se conceden 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 € a la última cifra, lo que genera más de un millón de premios en total.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿A cuánto asciende el primer premio del Cupón Extra del Día del Padre?
El primer premio del sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE es de 17.000.000 € para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie, siendo uno de los premios más altos de todo el calendario de la organización.
Puedes explicar que no se trata de un bote acumulado, sino de un premio fijo previsto en las bases del sorteo, que se complementa con decenas de miles de premios de menor cuantía repartidos por toda España
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del Sorteo Cupón Extra Día del Padre 2026 que se llevará a cabo este jueves. El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!