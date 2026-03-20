Sorteo Extra Día del Padre de la ONCE, en directo | Comprobar resultados del cupón del jueves 19 de marzo de 2026
El Cupón Extra de la ONCE del Día del Padre reparte más de un millón de premios en total, con un montón de opciones ganadoras, destacando el gran premio dotado con 17 millones de euros al cupón ganador.
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 19 de marzo de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 72.181
- Serie (17.000.000€): 72
🔴 ¿Cuál es el premio gordo y cuánto cuesta?
El cupón tiene un precio de 5 € y el premio principal es espectacular: un solo ganador se llevará 17.000.000 € (al número de cinco cifras y la serie). Pero no es lo único; también se reparten otros premios importantes: 99 premios de 40.000 € (a las cinco cifras), 900 premios de 1.500 € (a las cuatro últimas cifras) y premios menores de 100 €, 10 € y el reintegro de 5 €.
🔴 ¿A qué hora es el sorteo y hasta cuándo puedo comprar?
El sorteo se celebra hoy entre las 21:25 y las 21:55 horas.Tienes hasta las 20:55 horas para adquirirlo en la web oficial de JuegosONCE y hasta que los vendedores o puntos de venta autorizados finalicen su jornada o agoten existencias.
🔴 ¿Cómo se cobra el premio y qué pasa con Hacienda?
El método de cobro depende de dónde lo hayas comprado. Si lo compraste online: El dinero se ingresa automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.
Si es un cupón físico, los premios menores se pueden cobrar en los puntos de venta. Para premios mayores (generalmente superiores a 600 €), deberás acudir a entidades bancarias colaboradoras o centros de la ONCE.
Hacienda se queda con el 20% de la cantidad que exceda los primeros 40.000 €. Por tanto, el premio de 17 millones está sujeto a esta retención, mientras que los de 40.000 € o menos se reciben íntegros.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Cuántos premios en total reparte el sorteo del Día del Padre?
La ONCE indica que el Cupón Extra del Día del Padre reparte más de un millón de premios sumando todas las categorías, desde el premio millonario hasta los reintegros a la última cifra.
Este volumen tan alto de premios hace que sea un sorteo muy atractivo para el público, porque aunque el gran premio es muy difícil de alcanzar, sí hay muchas posibilidades de obtener una recompensa menor.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | El número premiado
Los bombos han girado y ya se conoce el número ganador del Extraordinario del Día del Padre de la ONCE.
La combinación ganadora corresponde a los números 72.181.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | Finaliza la cobertura
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo del Cupón Extra de la ONCE por el Día del Padre de este jueves, 19 de marzo de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será el Cuponazo, que se celebrará el viernes 20 de marzo de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Por qué la ONCE organiza este tipo de sorteos extraordinarios?
Los sorteos extraordinarios, como el del Día del Padre, permiten a la ONCE recaudar fondos adicionales para financiar sus programas y servicios dirigidos a personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad visual.
Al mismo tiempo, estos sorteos especiales refuerzan la imagen social de la entidad, ya que cada cupón vendido es una forma de colaborar con la labor de integración y apoyo que desarrolla la organización.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Se celebran otros sorteos hoy además del Cupón Extra del Día del Padre?
Sí, además del Cupón Extra del Día del Padre, la ONCE también organiza el Cupón Diario, y Loterías y Apuestas del Estado programa sorteos como la Bonoloto, La Primitiva, la Lotería Nacional o EuroDreams, según el día.
Puedes aprovechar en el directo para hacer un pequeño repaso del “menú de sorteos” del día, explicando a la audiencia cuáles se celebran y a qué hora, para aquellos que siguen varias loterías.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿En qué se diferencia este sorteo del Cupón Diario?
El Cupón Diario de la ONCE tiene premios más modestos y se celebra cada día, mientras que el Extra del Día del Padre es un sorteo extraordinario con un premio de 17 millones y una estructura de premios ampliada.
En tu directo puedes comentar que, aunque la mecánica básica es similar, los extras como el del Día del Padre concentran mucha más atención porque combinan tradición, emoción y premios de gran cuantía.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Qué probabilidad tengo de que me toque el primer premio?
Al existir 100.000 números posibles de cinco cifras, la probabilidad de acertar el número completo es de 1 entre 100.000, a lo que se suma la necesidad de acertar también la serie concreta para el gran premio.
Es útil recordar a la audiencia que, aunque la probabilidad es baja, se trata de un sorteo de azar con todas las garantías y que la ilusión es precisamente jugar sabiendo que, aunque difícil, siempre hay una opción.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Cuántos premios en total reparte el sorteo del Día del Padre?
La ONCE indica que el Cupón Extra del Día del Padre reparte más de un millón de premios sumando todas las categorías, desde el premio millonario hasta los reintegros a la última cifra.
Este volumen tan alto de premios hace que sea un sorteo muy atractivo para el público, porque aunque el gran premio es muy difícil de alcanzar, sí hay muchas posibilidades de obtener una recompensa menor.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Los premios pequeños también tributan?
Los premios cuyo importe no llega a los 40.000 € están exentos de retención, de modo que el jugador cobra íntegramente la cantidad que le corresponda por su cupón.
Esto significa que los premios de 40.000 €, 1.500 €, 100 €, 10 € o 5 € del Cupón Extra del Día del Padre se ingresan sin descuentos fiscales, lo que también es interesante destacar en la retransmisión.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Tengo que pagar impuestos si me toca el Cupón Extra del Día del Padre?
Solo se tributa ante Hacienda cuando el premio supera los 40.000 €, ya que esa es la cantidad exenta establecida para premios de loterías organizadas por entidades oficiales.
Sobre la parte del premio que exceda esos 40.000 € se aplica una retención del 20%, que normalmente se descuenta en el momento del cobro, y el resto se ingresa al ganador.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Puedo compartir el premio del primer premio con otras personas?
Legalmente, el premio se abona al titular del cupón, pero esa persona puede decidir compartirlo con familiares, amigos o quien considere, mediante acuerdos privados entre las partes.
En tu directo, puedes introducir el tema desde una perspectiva práctica: conviene dejar claro por escrito, antes del sorteo, quién participa en la compra del cupón y en qué proporción, para evitar conflictos posteriores.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Puedo modificar o cancelar un cupón después de comprarlo?
Una vez se ha comprado el cupón, no es posible modificar el número, la serie ni cancelar la compra, ni en el canal físico ni en el digital, según recuerda la ONCE en su información.
Por eso es importante revisar bien los datos antes de confirmar la operación, especialmente cuando se compra por Internet o cuando se pide un número concreto al vendedor en el punto de venta.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Y si pierdo un cupón comprado en JuegosONCE?
En el caso de los cupones comprados por Internet, la compra queda registrada en la cuenta del usuario, por lo que el premio se asocia al perfil digital y no se pierde aunque no se conserve ningún documento físico.
Esta es una de las ventajas que puedes destacar de jugar online: aunque se borre el correo o se cambie de dispositivo, la información del cupón premiado sigue disponible al iniciar sesión en JuegosONCE.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¡Ya está aquí la serie ganadora!
La serie ganadora del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE 2026 ya está aquí. Se trata del número 072.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¡Ya está aquí el número premiado!
Los bombos han girado y ya se conoce el número ganador del Extraordinario del Día del Padre de la ONCE.
La combinación ganadora corresponde a los números 72.181.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¡Comienza el sorteo de hoy, 19 de marzo de 2026!
El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de este 19 de marzo de 2026, ha dado comienzo.
Ya están entrando todas las bolas en los bombos. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción.
¡No te lo pierdas!
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un cupón premiado comprado en físico?
Si pierdes un cupón comprado en un punto de venta, la ONCE no puede garantizar su recuperación, ya que el documento en papel es el título que acredita el derecho al premio.
Puedes comentar que, en estos casos, apenas hay margen de maniobra más allá de intentar localizar el lugar de compra o, si se sospecha de un uso fraudulento, plantear una reclamación, aunque es muy complicado recuperarlo.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio de la ONCE?
Los premios de los sorteos de la ONCE se pueden cobrar dentro del plazo de caducidad que marca la propia organización, que suele ser de tres meses desde la fecha del sorteo, aunque es conveniente revisarlo en las bases.
En tu directo, puedes aconsejar a los espectadores que no esperen al último momento: cuanto antes se compruebe y se cobre el premio, menos riesgos hay de perder el cupón o de olvidar la fecha límite.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Cómo se cobra un cupón premiado comprado en un quiosco de la ONCE?
Si has comprado tu cupón en un punto de venta físico, los premios de menor cuantía se pueden cobrar directamente en el mismo quiosco o en cualquier otro vendedor autorizado de la ONCE.
Para premios de importes más altos, la ONCE puede requerir que el cobro se haga en delegaciones o entidades colaboradoras, siguiendo las instrucciones que se facilitan al validar el cupón premiado.
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Comprobar Sorteo del Cupón Extra de la ONCE hoy | ¿Puedo cobrar un cupón de JuegosONCE en un punto de venta físico?
No, los cupones adquiridos por Internet a través de JuegosONCE no se pueden cobrar en los quioscos ni puntos de venta físicos; el pago va siempre a la cuenta virtual asociada al usuario.
Esta separación entre el canal online y el físico ayuda a ordenar mejor la gestión de premios y a reforzar la seguridad, ya que toda la operativa queda registrada en el entorno digital de JuegosONCE.