Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de marzo: resultado del sorteo en directo
Comprueba aquí los resultados de la Lotería Nacional del jueves 19 de marzo de 2026 y todos sus números premiados con 30.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 19 de marzo son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 21.716
- Segundo premio (6.000 €): 47.760
- Últimas 4 cifras (75 €): 5.657, 9.966, 0652, 9.447
- Últimas 3 cifras (15 €): 408, 488, 718, 116, 944, 670, 483
- Últimas 2 cifras (6 €): 24, 07, 78, 43, 14, 28, 99, 39, 87
- Reintegros (3 €): 6, 9, 2
🔴¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000€ a la serie, es decir, 30.000€ por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000€ a la serie, que son 6.000€ por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000€ por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000€ se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000€ por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000€ se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 19 de marzo de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay alguna ventaja real en jugar siempre el mismo número en el sorteo de hoy y en los siguientes?
Desde un punto de vista estadístico, no. Todos los números tienen la misma probabilidad de salir hoy que cualquier otro día.
Sin embargo, a muchas personas les gusta mantener un número por motivos afectivos o supersticiones. No mejora tus opciones, pero puede hacer más entretenido el seguimiento de los sorteos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Es mejor comprar en una administración grande o en una pequeña?
En cuanto a probabilidades, da completamente igual: todos los décimos tienen las mismas opciones de salir premiados. Lo único que cambia es el volumen de décimos vendidos en cada punto.
Una administración grande vende más y, por pura cantidad, puede aparecer más en las noticias cuando toca. Pero el primer premio puede salir perfectamente de un pequeño pueblo, como tantas veces ha ocurrido.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si compartimos un décimo del sorteo de hoy entre varias personas?
Compartir décimos es legal y muy habitual, pero conviene dejar constancia por escrito de quién participa y en qué porcentaje. Una fotocopia del décimo con los nombres y porcentajes es una buena práctica.
Si el décimo resulta premiado hoy, lo ideal es que la persona que tiene el original acuda al cobro y después reparta el premio según lo acordado. Así se evitan discusiones y malos entendidos entre amigos, familiares o compañeros.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar un premio de hoy si he perdido el décimo?
En la Lotería Nacional tradicional, el décimo físico es el título que da derecho al cobro. Si se pierde y otra persona lo cobra, la situación se complica mucho porque se considera que quien lo presenta es el titular legítimo.
Solo en casos muy excepcionales se puede iniciar un procedimiento para intentar bloquear ese cobro, si se demuestra claramente la propiedad. En cambio, si jugaste online, ese problema desaparece porque la participación queda registrada a tu nombre.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hago si se me ha roto un décimo del sorteo de hoy?
Si el décimo está roto pero se pueden leer claramente el número, la serie, la fracción y los códigos, normalmente se puede tramitar el premio. La administración puede enviarlo a Loterías para que lo verifiquen.
Si el daño es muy grave, la decisión final la toma el organismo gestor tras comprobar que no hay fraude ni duplicidad. Por eso es clave cuidar los décimos, no escribir sobre ellos y guardarlos en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo jugar al sorteo de hoy por internet con la misma seguridad que en físico?
Sí, siempre que utilices la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o puntos de venta online autorizados. El sistema genera un resguardo digital que acredita tu participación en el sorteo de hoy.
Ese resguardo tiene la misma validez que un décimo físico. Además, evitas el riesgo de perder el papel, porque la apuesta queda asociada a tu cuenta.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué es un billete completo y cómo afecta a los premios de hoy?
Un billete completo está formado por 10 décimos del mismo número y serie. Si ese número resulta premiado hoy, multiplicas por 10 el premio asignado a cada décimo.
Por ejemplo, si el número del billete obtiene el segundo premio, cada décimo vale 6.000 euros y el billete completo serían 60.000. Es una fórmula muy usada por peñas, asociaciones y empresas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se juega de forma básica al sorteo de hoy?
Para jugar hoy solo necesitas comprar uno o varios décimos de Lotería Nacional para la fecha 19 de marzo. Cada décimo está numerado con cinco cifras y participa en el sorteo de esta noche.
Puedes elegir un número concreto si está disponible o dejar que el sistema te asigne uno al azar. Tanto en ventanilla como en los canales online oficiales, el funcionamiento es el mismo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Tengo que declarar en la renta el premio de hoy?
Los premios que no superan el mínimo exento no se declaran en la renta, porque no generan obligación fiscal adicional. Ya están cubiertos por esa exención de hasta 40.000 euros.
En los premios que sí superan esa cantidad, la retención que te hacen al cobrar suele ser definitiva. La información puede aparecer en tus datos fiscales, pero normalmente no tendrás que ingresar más dinero por ese concepto.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio del sorteo de hoy?
Los premios de Lotería Nacional están exentos de tributación hasta 40.000 euros por décimo. Si lo que cobras hoy no supera esa cifra, no pagarás nada de impuestos.
Solo si el premio supera los 40.000 euros se aplica un 20% sobre la parte que excede de esa cantidad. Esa retención se descuenta directamente cuando cobras, de forma que ya recibes en tu cuenta el importe neto.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Y cómo se cobran los premios grandes de hoy 19 de marzo?
Para premios superiores a esa cantidad, es obligatorio acudir a entidades financieras concertadas con Loterías. El cobro se hace mediante transferencia a una cuenta bancaria en euros.
En estos casos, el banco verifica el décimo y gestiona también la parte fiscal, aplicando las retenciones que correspondan. Es un proceso muy estandarizado, pensado para dar seguridad tanto al ganador como a la Administración.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se cobran los premios menores del sorteo de hoy?
Los premios iguales o inferiores a 2.000–2.500 euros por décimo (según el límite vigente) se pueden cobrar directamente en cualquier administración de loterías. Allí validan tu décimo y te pagan en metálico o por otros medios admitidos.
No necesitas cita previa ni ir al banco para estos premios pequeños. Basta con presentar el décimo en buen estado y tu documento de identidad si te lo solicitan.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 6, 9 y 2
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 19 de marzo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 21.716
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 47.760
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 5.657
La segunda es el 9.966
La tercera es el 0652
La cuarta es el 9.447
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 408
La segunda es 488
La tercera es el 718
La cuarta es el 116
La quinta es el 944
La sexta es el 670
La séptima es el 483
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 24
La segunda es el 07
La tercera es el 78
La cuarta es el 43
La quinta es el 14
La sexta es el 28
La séptima es el 99
La octava es el 39
La novena es el 87
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Comprobar Lotería Nacional jueves | Menos de cinco minutos para el sorteo
Ya queda menos para que se celebre el sorteo de la Lotería Nacional. Lo bombos girarán a las 21:00, entérate de los resultados en EL ESPAÑOL.