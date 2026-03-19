Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de marzo: resultado del sorteo en directo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 19 de marzo son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 21.716

- Segundo premio (6.000 €): 47.760

- Últimas 4 cifras (75 €): 5.657, 9.966, 0652, 9.447

- Últimas 3 cifras (15 €): 408, 488, 718, 116, 944, 670, 483

- Últimas 2 cifras (6 €): 24, 07, 78, 43, 14, 28, 99, 39, 87

- Reintegros (3 €): 6, 9, 2

🔴¿Cuál es el bote del premio de hoy?

En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000€ a la serie, es decir, 30.000€ por décimo.

Además hay un segundo premio de 60.000€ a la serie, que son 6.000€ por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.

Los premios hasta 2.000€ por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000€ se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000€ por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.

Solo si el premio supera esos 40.000€ se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.