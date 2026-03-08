🔴 Este domingo 8 de marzo de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 6,1 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 14, 26, 46, 48 y 49, mientras que el número clave o reintegro es el 5.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 6,1 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € de premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cómo se reparten los premios?
En el Gordo de la Primitiva, la Primera Categoría corresponde a acertar 5 números más el número clave y se lleva el bote acumulado de 4,5 millones de euros más una parte del fondo de premios.
Mientras, de la Segunda a la Octava Categoría (desde 5 aciertos sin clave hasta 2 aciertos) reciben porcentajes predeterminados de ese fondo que se reparten a partes iguales entre todos los acertantes de cada categoría.
Además, si solo aciertas el número clave obtienes el reintegro, es decir, recuperas el importe jugado en esa apuesta (normalmente 1,50 € en una sencilla), y este dinero sale del 10% específico de la recaudación reservado para pagar los reintegros.
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 5.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 6,1 millones de euros: 46, 48, 26, 49 y 14.
El número clave ha sido: 5.
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si solo aciertas el número clave en el Gordo de la Primitiva, sin acertar ninguno de los cinco números principales, obtienes el reintegro de tu apuesta. Esto significa que recuperas exactamente lo que jugaste en esa apuesta sencilla, que normalmente son 1,50 € por combinación.
No se genera un premio “extra” más allá de ese reintegro: el acierto del número clave solo sirve para devolverte el importe apostado, mientras que los premios más altos llegan cuando combinas aciertos en los números principales con el propio número clave.
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
En el Gordo de la Primitiva, si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así el premio máximo que podrá llevarse quien acierte en una fecha posterior.
Además, si tampoco hubiera acertantes en otras categorías superiores (segunda, tercera, etc.), los importes previstos para ellas se van sumando a categorías inferiores o al bote futuro, según marcan las normas del juego, de forma que el fondo destinado a premios va engordando progresivamente hasta que haya ganadores.
Comprobar Gordo Primitiva | ¿A qué hora se conocerán los ganadores?
Los ganadores del Gordo de la Primitiva se conocen en la franja en la que se publica el resultado del sorteo, normalmente entre las 21:40 y las 22:00 h del domingo.
En ese momento ya puedes comprobar tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps y páginas de resultados como EL ESPAÑOL para saber si tu combinación está premiada.
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para los juegos de Loterías y Apuestas del Estado (incluido el Gordo de la Primitiva) tienes 3 meses de plazo para cobrar el premio, contados desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el boleto caduca y el dinero no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad de cobrarlo después.
Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuántos premios se entregan en este sorteo?
En cada sorteo de El Gordo de la Primitiva se reparten 9 tipos de premios: 8 categorías por aciertos (desde 5+1 hasta 1+1 o 2 números) más el reintegro por acertar solo el número Clave, que devuelve los 1,50 € jugados.
Dicho de otra forma, en el sorteo de hoy hay 8 categorías variables (según bote y recaudación) más el premio fijo del reintegro, así que hay nueve formas distintas de ganar algo con tu apuesta.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
El Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
El premio es del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 8 de marzo de 2026, podrás cobrarlo desde esta misma tarde y hasta el 8 de junio de 2026 inclusive (3 meses contados desde mañana, 9 de marzo).
A partir del 9 de junio de 2026 el premio se considera caducado y ya no te lo pagarán, así que lo ideal es que lo cobres cuanto antes en una administración (si es hasta 2.000 €) o en banco colaborador (si es más de 2.000 €).
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
El Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo se conocerán los resultados?
En el Gordo de la Primitiva, los resultados del sorteo se conocen el mismo domingo, pocos minutos después de que se celebren las extracciones y se cierre el juego.
Normalmente el sorteo tiene lugar en torno a las 21:30 (hora peninsular), y a partir de ese momento ya existe una combinación ganadora oficial.
En cuestión de minutos, Loterías y Apuestas del Estado publica esa combinación en su web y en el listado de resultados, y los principales medios (prensa, televisión y portales de loterías) actualizan también la información.
A partir de ahí puedes comprobar premios y, poco después, se va sabiendo si hay acertantes de primera categoría y en qué administraciones se han validado los boletos premiados.
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Dónde y cómo puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si estás fuera de casa y quieres jugar a última hora, puedes hacerlo desde el móvil en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en su app, donde puedes comprar apuestas del Gordo de la Primitiva hasta el horario límite del sorteo.
También tienes otras apps y administraciones oficiales online (como TuLotero o distintas webs de administraciones de Lotería) que permiten validar apuestas de Loterías y Apuestas del Estado desde el móvil casi hasta el cierre, siempre respetando el límite oficial de venta.
El Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy domingo 8 de marzo de 2026 el bote de El Gordo de la Primitiva es de 6,1 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos + número clave), que se los llevaría íntegros un único acertante antes de impuestos.
Aplicando la norma fiscal general, los primeros 40.000 euros están exentos y sobre el resto se retiene el 20%, así que, si hubiera un solo ganador hoy, el premio neto rondaría los 4,9 millones de euros aproximadamente.
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
En el Gordo de la Primitiva, una apuesta sencilla es cuando eliges exactamente 5 números del 1 al 54 y 1 número clave del 0 al 9, lo que genera una única combinación y pagas solo el precio básico de una apuesta.
En cambio, una apuesta múltiple es cuando marcas más de 5 números en el bloque (por ejemplo, 6, 7, 8 números…), de forma que el sistema combina esos números y en realidad juegas muchas apuestas sencillas a la vez: aumentan tus posibilidades de premio, pero también sube bastante el precio del boleto porque pagas por todas las combinaciones generadas.
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Hasta qué hora puedo comprar un ticket?
Para el Gordo de la Primitiva, el cierre general de venta de apuestas suele ser poco antes del sorteo, alrededor de las 21:15 h–21:25 h de los domingos (hora peninsular), aunque algunas administraciones online cortan unos minutos antes (por ejemplo, sobre las 20:50 h–21:00 h).
Conviene revisar siempre el horario que indique la propia administración o la plataforma donde compres el boleto, porque pueden fijar un cierre algo anterior al oficial y, además, en festivos concretos los horarios pueden modificarse.
