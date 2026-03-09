🔴 Este domingo 8 de marzo de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 6,1 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 14, 26, 46, 48 y 49, mientras que el número clave o reintegro es el 5.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 6,1 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € de premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
El Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Comprobar Gordo de la Primitiva | Repaso a los ganadores
Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva tienes que fijarte en la cantidad que te ha tocado, porque el procedimiento cambia según el importe.
Hasta 2.000 €: puedes cobrarlos en cualquier administración oficial de Loterías presentando el resguardo original y dentro del plazo de 3 meses desde el día siguiente al sorteo.
Más de 2.000 €: debes acudir a una entidad bancaria colaboradora (CaixaBank, BBVA, Santander, etc.) o a las delegaciones comerciales de Loterías y Apuestas del Estado, también con el resguardo original y un documento de identidad; si es participación compartida, el banco pedirá identificar a todos los titulares.
Comprobar el Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cómo se reparten los premios?
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 5.
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 6,1 millones de euros: 46, 48, 26, 49 y 14.
El número clave ha sido: 5.
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué gano si acierto el número clave?
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
Comprobar Gordo Primitiva | ¿A qué hora se conocerán los ganadores?
Los ganadores del Gordo de la Primitiva se conocen en la franja en la que se publica el resultado del sorteo, normalmente entre las 21:40 y las 22:00 h del domingo.
En ese momento ya puedes comprobar tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps y páginas de resultados como EL ESPAÑOL para saber si tu combinación está premiada.
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuántos premios se entregan en este sorteo?
En cada sorteo de El Gordo de la Primitiva se reparten 9 tipos de premios: 8 categorías por aciertos (desde 5+1 hasta 1+1 o 2 números) más el reintegro por acertar solo el número Clave, que devuelve los 1,50 € jugados.
Dicho de otra forma, en el sorteo de hoy hay 8 categorías variables (según bote y recaudación) más el premio fijo del reintegro, así que hay nueve formas distintas de ganar algo con tu apuesta.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
El Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
El Gordo de la Primitiva | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué gano si acierto el número clave?
