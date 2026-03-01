🔴 Este domingo 1 de marzo de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 5,2 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 52, 3, 13, 45, 25 mientras que el número clave o reintegro es el 0.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 5,2 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda con el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 €, y todo lo que sea hasta 40.000 € por premio está totalmente exento de impuestos.
Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Dónde y cómo puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si estás fuera de casa y quieres jugar a última hora, puedes hacerlo desde el móvil en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en su app, donde puedes comprar apuestas del Gordo de la Primitiva hasta el horario límite del sorteo.
También tienes otras apps y administraciones oficiales online (como TuLotero o distintas webs de administraciones de Lotería) que permiten validar apuestas de Loterías y Apuestas del Estado desde el móvil casi hasta el cierre, siempre respetando el límite oficial de venta.
Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta el resultado?
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cómo se reparten los premios?
El Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuál ha sido el número clave?
El Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
El Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se lleva el ganador?
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Hasta qué hora puedo comprar un ticket?
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Dónde y cómo puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
El Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Gordo de la Primitiva | ¿Cómo jugar online al sorteo?
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo de EL ESPAÑOL del sorteo de El Gordo de La Primitiva, que tendrá lugar este domingo, 1 de marzo de 2026, a partir de las 21:40 horas. Como cada semana, la expectación es máxima entre los jugadores que sueñan con llevarse el gran premio y cambiar su vida de la noche a la mañana.
Desde este momento estaremos atentos a toda la previa del sorteo, explicando cómo funcionan las participaciones, los premios en juego y recordando algunos de los últimos resultados destacados. Acompáñanos en esta retransmisión especial y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en esta noche de suerte. ¡Comenzamos!