Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 19 de febrero son los siguientes:
🔴Primer premio (30.000 €): 85.882
🔴Segundo premio (6.000 €): 37.801
🔴Últimas 4 cifras (75 €): 3.887, 7.672, 2.710, 3.198
🔴Últimas 3 cifras (15 €): 717, 417, 707, 576, 175, 447, 699
🔴Últimas 2 cifras (6 €): 51, 34, 71, 99, 43, 30, 96, 91, 26
🔴Reintegros (3 €): 2, 8, 1
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es el primer premio de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo comprobar si mi décimo de Lotería Nacional tiene premio?
Puedes comprobar tu décimo en cualquier administración de lotería, donde los terminales permiten verificar de forma inmediata si el número ha resultado premiado. También es posible hacerlo en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en plataformas autorizadas que publican los resultados actualizados.
Además, numerosos medios de comunicación digitales ofrecen buscadores en los que introduce tu número y el sistema te indica si tiene algún premio. Conviene asegurarse siempre de que se trata de fuentes confiables y, ante cualquier duda, contrastar el resultado en la web oficial o en una administración física
-
Lotería Nacional | ¿Dónde tocó el segundo premio?
Estas son las localidades en las que tocó el segundo premio de la Lotería Nacional del jueves:
- DELS POUS, 6,SANT CUGAT DEL VALLÈS, 08172, BARCELONA
- MARQUES DE LA HERMIDA, 68, SANTANDER, 39009, CANTABRIA
- ALCALÁ, 146, MADRID, 28009, MADRID
- PASEO DE LAS DELICIAS, 81, MADRID, 28045, MADRID
- GRANADA, 29, MÁLAGA, 29015, MÁLAGA
- C.C. CARREFOUR-AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 1 L- 5A, GANDÍA, 46701, VALENCIA
-
Lotería Nacional | ¿Dónde tocó el primer premio?
Estas son las localidades en las que tocó el primer premio de la Lotería Nacional del jueves:
- LA PLAZA, 24 L-2,CHICLANA DE LA FRONTERA,11130,CADIZ
- C.C. MERIDIANO. AV. M. HERMOSO ROJAS, 8 BAJO L-B6,SANTA CRUZ DE TENERIFE,38005,STA.CRUZ.TFE
-
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio de Lotería Nacional?
Los premios de Lotería Nacional cuentan con un plazo limitado para ser cobrados, definido por la normativa de Loterías y Apuestas del Estado. Transcurrido ese periodo sin que el premio se reclama, el derecho a cobrarlo prescribe y la importación revierte a los organismos designados.
Por eso es importante revisar los décimos con cierta rapidez una vez publicados los resultados, especialmente si no se consultaron en el mismo día del sorteo. Muchos jugadores guardan décimos sin comprobar y, cuando al fin se deciden a mirarlos, descubren que el plazo de cobro ya ha expirado.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué debería hacer si mi décimo tiene un premio importante?
Si tu décimo tiene un premio elevado, es aconsejable comprobarlo varias veces en canales confiables antes de dar el paso de cobrarlo. Una vez confirmado, lo habitual es acudir a una entidad bancaria colaboradora con el resguardo original, donde gestionarán el pago siguiendo el procedimiento establecido y aplicando las retenciones fiscales correspondientes.
En premios muy altos, muchas personas optan por asesorarse previamente con un profesional fiscal o financiero para organizar el impacto que tendrá en su patrimonio. Conviene también evitar difundir en exceso la información en entornos no seguros y conservar el décimo en un lugar protegido hasta el momento del cobro.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Se puede jugar a la Lotería Nacional en grupo?
Es muy habitual jugar a la Lotería Nacional en grupo mediante peñas, asociaciones, empresas o familias que comparten décimos o billetes. En estos casos, se suele repartir el coste de los décimos y, en caso de premio, cada participante cobra la parte proporcional que le corresponde.
A veces se formaliza la participación mediante participaciones impresas o listas con los nombres y cantidades aportadas, para dejar claro qué porcentaje de cada premio corresponde a cada persona. Esta fórmula hace más accesible la participación en sorteos especiales de precio elevado y reparte la ilusión (y los riesgos) entre más jugadores.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Puedo jugar siempre con el mismo número en la Lotería Nacional?
Sí, es posible jugar de forma habitual con el mismo número si lo encuentras disponible en una administración oa través de una plataforma que lo tenga abonado. Muchos jugadores son fieles a un número concreto durante años, por tradición familiar, superstición o porque lo asocian a una fecha significativa.
En las administraciones es frecuente reservar determinados números para abonados o peñas que los juegan semana tras semana. Esto crea vínculos duraderos entre los jugadores y un número concreto, y en ocasiones da lugar a historias muy mediáticas cuando un premio importante cae en un número que un barrio entero llevaba jugando durante mucho tiempo.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería Nacional?
La probabilidad de acertar el primer premio de Lotería Nacional viene determinada por la cantidad de números que entran en el bombo, que se compone de combinaciones de cinco cifras. Eso se traduce en una probabilidad muy baja de certar el número completo, pero superior a la de otros juegos con combinaciones más amplias.
Sin embargo, la Lotería Nacional destaca por la gran cantidad de premios menores que reparte, desde centenares hasta terminaciones y reintegros. Por ejemplo, en los sorteos de jueves se contemplan múltiples extracciones de cuatro, tres y dos cifras, lo que hace que la probabilidad de obtener algún premio, aunque sea pequeño, sea relativamente alta en comparación con otros juegos.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué impuestos se aplican a los premios de Lotería Nacional?
Los premios de Lotería Nacional están sujetos a tributación a partir de un umbral determinado exento que fija la normativa fiscal vigente. Por encima de esa cantidad exenta, se aplica un tipo impositivo sobre la parte del premio que la supera, de forma que el jugador no recibe íntegramente la cifra anunciada en los grandes premios.
La retención suele practicarse directamente en el momento del cobro, especialmente en premios elevados que se gestionan a través de entidades financieras colaboradoras. Así, el ganador recibe ya la cantidad neta después de impuestos, y la administración correspondiente obtiene la información necesaria para que dede reflejado a efectos fiscales.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Si el décimo se ha comprado en ventanilla y lo pierdes, la situación es complicada, porque el resguardo físico es el título que acredita tu derecho al premio. Sin ese documento, solo en casos muy específicos y con pruebas contundentes podría reclamarse algo, y aun así la decisión final correspondería al organismo gestor.
En cambio, si ha jugado a través de una plataforma online autorizada, la participación queda registrada a su nombre en sus sistemas. En ese caso no depende de un papel físico y el cobro se gestiona con la identificación que tengas en la plataforma, lo que reduce el riesgo asociado a pérdidas o deterioros del décimo tradicional.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Hay diferencia entre comprar el décimo en ventanilla o por internet?
En términos de juego, la participación es la misma tanto si compras el décimo en una administración física como si lo adquieres a través de una plataforma digital autorizada. El número, la serie y la fracción son idénticos y los premios que te corresponderían no variarían según el canal de compra.
La diferencia está en cómo se gestiona el resguardo y el cobro. En una compra física debes conservar el décimo en papel, mientras que en una compra online la plataforma guarda tu participación de forma electrónica y suele gestionar el abono de premios menores directamente en tu cuenta, lo que facilita el proceso a cambio de confianza en el intermediario.
-
-
-
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué son las centenas en la Lotería Nacional?
Las centenas premian a todos los números cuyas tres primeras cifras coinciden con las del primer premio, el segundo premio u otros números extraídos para ese fin. Así, si la centena del primer premio es, por ejemplo, 378, todos los números que comienzan por 378 pueden recibir un premio de importación menor.
Este sistema de centenas incrementa notablemente el número de décimos premiados en cada sorteo. Aunque los importa son más modestos que en los premios principales, permiten que muchos jugadores recuperen parte de lo jugado o incluso obtengan una pequeña ganancia, manteniendo el atractivo del juego semana a semana.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué significa que un número tenga “aproximación” al primer o segundo premio?
La aproximación es un premio que se otorga a los números inmediatamente anterior y posterior al número que obtiene el primer o el segundo premio. Estos décimos no han acertado el número completo, pero se consideran lo bastante próximos como para recibir una cantidad relevante.
Por ejemplo, en el sorteo del jueves 12 de febrero de 2026 se premiaron con 12.000 euros a la serie los números anterior y posterior al primer premio, y con 7.470 euros a la serie los anterior y posterior al segundo premio. De este modo, la suerte se extiende más allá de las cinco cifras exactas premiadas.
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 8 y 1
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 19 de febrero!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 85.882
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 37.801
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.