Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva este 16 de febrero del 2026.
Bonoloto
🔴Primer premio para la combinación: 27, 18, 01, 25, 29, 45
🔴Complementario: 11
🔴Reintegro: 09
La Primitiva
🔴Primer premio para la combinación: 03, 24, 25, 28, 44, 47
🔴Número complementario: 32
🔴Reintegro: 09
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy, lunes 16 de febrero de 2026, el bote de La Primitiva es de 104 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría (6 aciertos más reintegro), y el bote de la Bonoloto es de 1,9 millones de euros para un único acertante de primera categoría (6 aciertos).
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde la mañana del día siguiente al sorteo, una vez que se han validado y publicado oficialmente los resultados, y dispones de un plazo de 3 meses contados desde el día siguiente al sorteo para hacerlo efectivo; pasado ese plazo el premio prescribe y se pierde el derecho al cobro, pudiendo cobrar importes de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y los premios superiores en entidades financieras colaboradoras o delegaciones de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda no se queda nada si tu premio de Primitiva o Bonoloto no supera los 40.000 euros, porque esa cuantía está exenta; si el premio es superior, solo tributa la parte que excede esos 40.000 euros aplicando un gravamen del 20%, que se retiene directamente al pagarte, y en caso de premios compartidos (peñas, amigos, familia) esos 40.000 euros exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes y a cada uno se le aplica, si procede, ese 20% solo sobre la parte de premio que supere su porción exenta.
-
-
Comprobar resultados de Bonoloto y Primitiva
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva | Cerramos la cobertura de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo de Bonoloto y Primitiva de hoy, lunes 16 de febrero de 2026. Esperamos que haya habido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva | ¿Qué ocurre con los premios grandes obtenidos online en La Primitiva o BonoLoto?
En el caso de premios grandes obtenidos online, tanto en La Primitiva como en la BonoLoto, el jugador suele ser notificado y debe seguir un proceso de verificación adicional, que incluye la confirmación de identidad y, posteriormente, el cobro en una entidad bancaria colaboradora autorizada, donde se formaliza el pago y se aplican las retenciones fiscales correspondientes.
-
Bonoloto y Primitiva, comprobar | ¿Qué ventajas ofrece jugar a La Primitiva o BonoLoto por Internet en la web oficial?
Jugar a La Primitiva o a la BonoLoto por Internet en la web oficial ofrece ventajas como la comodidad de realizar apuestas desde casa, la conservación automática de los resguardos digitales y la gestión centralizada de los premios, de modo que los importes menores se abonan directamente en la cuenta del jugador y se reducen los riesgos de pérdida o deterioro del boleto físico.
-
Bonoloto y Primitiva, comprobar | ¿Qué diferencia principal hay en la frecuencia de los sorteos entre La Primitiva y la BonoLoto?
Mientras La Primitiva se celebra varios días a la semana pero sigue manteniendo un enfoque más tradicional de sorteo periódico, la BonoLoto se caracteriza por ofrecer sorteos con frecuencia prácticamente diaria, lo que la convierte en una opción más continuada en el tiempo para quienes desean jugar con mayor regularidad y con apuestas de menor coste.
-
Bonoloto y Primitiva | ¿Cómo funciona el reintegro en la BonoLoto y qué ventaja ofrece al jugador?
En la BonoLoto el reintegro, como el 9 en el sorteo citado, también es un número entre el 0 y el 9 que se asocia a cada apuesta y cuya coincidencia permite al jugador recuperar el importe jugado en esa combinación, lo que otorga una oportunidad adicional de obtener al menos la devolución del dinero aunque no se logren aciertos relevantes en la combinación principal.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué es el reintegro en La Primitiva y qué implica acertarlo?
El reintegro en La Primitiva es un número entre el 0 y el 9 que se asigna a cada apuesta y que se extrae de forma independiente al sorteo de los 6 números principales, de forma que si el reintegro del boleto coincide con el reintegro del sorteo, el jugador recupera el importe jugado en esa apuesta, aunque no haya acertado ninguno de los otros números.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué papel tiene el número complementario en la BonoLoto?
En la BonoLoto también se extrae un número complementario, como ocurre con la combinación en la que figura el 20 como complementario, y este número se utiliza para establecer una categoría de premios que mejora la cuantía de aquellos boletos que han acertado 5 números de la combinación principal más dicho complementario, diferenciándolos de los simples aciertos de cinco.
-
Primitiva y Bonoloto, hoy | ¿Qué es el número complementario en La Primitiva y para qué sirve?
El número complementario en La Primitiva es una bola adicional que se extrae entre los restantes números del 1 al 49 una vez configurada la combinación ganadora principal, y sirve para determinar ciertas categorías de premio intermedio, de manera que quienes aciertan 5 números más el complementario pueden acceder a un premio superior al de otros aciertos de cinco sin complementario.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Cuántos números se deben elegir en un boleto de La Primitiva y cuál es el rango de números posibles?
En La Primitiva el jugador debe seleccionar normalmente 6 números distintos dentro de un rango que va del 1 al 49, configurando así una combinación básica con la que participa en el sorteo, sobre la que luego se determina si hay aciertos con respecto a los números extraídos en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
-
Primitiva, hoy | ¡Sale el complementario y el reintegro!
El compelentario ha sido el número 32 y el reintegro el número 09
-
Primitiva, hoy | ¡Ya tenemos el número premiado del sorteo de hoy!
La combinación premiada y ganadora del bote de la Primitiva de lunes 16 de febrero del 2026 es: 44, 24, 25, 28, 03, 47
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | En cinco minutos comenzará el sorteo de la Primitiva
El sorteo de la Primitiva dará comienzo y se conocerá al ganador del bote del sorteo de hoy, lunes 16 de febrero.
-
Bonoloto, hoy | Salen el complementario y el reintegro
El número complementario de hoy ha sido el 11 y el reintegro el número 09.
-
Bonoloto, hoy | ¡Ya tenemos ganador!
La combinación ganadora del bote de la Bonoloto de hoy es: 27, 18, 01, 25, 29, 45.
-
Bonoloto y Primitiva | Tan solo unos minutos para el sorteo de la Bonoloto.
En unos minutos comenzará el sorteo de la Bonoloto y, una vez concluido este, el de la Primitiva y se conocerán los números ganadores de hoy.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué característica diferencia a la BonoLoto respecto a La Primitiva en cuanto a su planteamiento inicial?
La principal característica que diferencia a la BonoLoto respecto a La Primitiva en cuanto a su planteamiento inicial es que La Primitiva nació en el siglo XVIII con una clara finalidad benéfica y recaudatoria para financiar obras sociales, hospitales y necesidades públicas, mientras que la BonoLoto se creó en 1988 como un juego moderno orientado a ofrecer apuestas de bajo coste y sorteos muy frecuentes, casi diarios, con el fin de facilitar la participación continuada de los jugadores manteniendo un reparto amplio de premios entre distintas categorías.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Dónde se celebra el sorteo de La Primitiva que aparece en el directo informativo?
El sorteo de La Primitiva mencionado en el directo informativo se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid, que es el espacio oficial donde se realizan de forma pública y controlada las extracciones de los números ganadores, bajo supervisión y con las garantías técnicas y legales necesarias para asegurar la transparencia y la fiabilidad de cada sorteo.
-
