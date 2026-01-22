Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:

La primera extracción es el 03

La segunda es el 23

La tercera es el 28

La cuarta es el 64

La quinta es el 43

La sexta es el 27

La séptima es el 21

La octava es el 64

La novena es el 84