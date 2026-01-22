Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 22 de enero son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 16.609
Segundo premio (6.000 €): 79.950
Últimas 4 cifras (75 €):4259, 0824, 0419 y 4224
Últimas 3 cifras (15 €):765, 869, 825, 238, 142,934 y 941
Últimas 2 cifras (6 €):25, 38, 30, 24, 81, 44, 21, 64 y 49
Reintegros (3 €): 5, 3 y 9
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 03
La segunda es el 23
La tercera es el 28
La cuarta es el 64
La quinta es el 43
La sexta es el 27
La séptima es el 21
La octava es el 64
La novena es el 84
-
Lotería Nacional hoy, jueves | El sorteo da comienzo
Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 22 de enero, ya se encuentra en marcha
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
-
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 10 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 22 de enero.
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Información útil del sorteo
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 22 de enero, tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves. El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!