El Extra de Navidad de la ONCE 2026 reparte este jueves, 1 de enero, más de 51 millones de euros. El sorteo navideño deja 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, 10 premios más que el año pasado.
Todos los números premiados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 se podrán consultar cuando finalice el sorteo que empieza a las 11.00 horas.
🔴 Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026: premios, horario y cuánto se queda Hacienda
Cupón Extra Navidad ONCE 2026 | ¿Cuáles son los bancos autorizados a entregar el premio?
Si quieres cobrar tu premio a través de una entidad bancaria, puedes acudir a los siguientes bancos: Abanca, Sabadell, Santander y laCaixa. Además, también se puede cobrar en la ONCE, que abonará el importe de los premios mediante transferencia bancaria, excepto en los cupones con premio inferior a 600 €, que se podrán dar en efectivo.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025 | ¿Cuánto se lleva Hacienda de cada premio?
Si el premio del sorteo de este 1 de enero, no supera los 40.000 euros, la persona agraciada estará exenta de impuestos. Sin embargo, a partir de esa cuantía, Hacienda retiene un 20%.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026| Este ha sido el número del reintegro del primer premio
El reintegro del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 de este jueves, 1 de enero, corresponde al número 7, premiado con 10 euros.
Sorteo Navidad ONCE 2026 | ¿Dónde puedo cobrar el dinero si soy uno de los agraciados?
La ONCE tiene diversas formas de cobrar sus premios. Los afortunados que consigan hoy ser uno de los agraciados del sorteo, pueden cobrarlo de forma virtual en el portal JuegosONCE o de forma presencial, en un punto de venta autorizado o vendedor oficial, si es un premio menor. Si se trata de premios mayores, se tienen que cobrar en una entidad bancaria autorizada.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 | Estas han sido las últimas cifras del premio principal
Las últimas cuatro cifras del premio principal del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE están premiadas con 500 euros. Este jueves, 1 de enero, corresponde a la terminación 6.287, puesto que el primer premio ha sido el número 66.287, premiado con 400.000 euros.
Cupón Extra de Navidad 2026 | Estos han sido los premios principales del sorteo
Estos han sido todos los principales números premiados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026:
66.287, primer premio del Extra de Navidad de la ONCE, dotado con 400.000 euros
61.688, segundo premio del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, dotado con 40.000 euros
76.735, tercer premio del Sorteo de Navidad de la ONCE, dotado con 20.000 euros
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 | Finaliza el sorteo y repasamos los premios
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo navideño del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026, que reparten 100 euros por cupón.
Además, ya ha salido el premio 'Gordo' del día, dotado con 400.000 euros. Si se han perdido alguno de los números, no se preocupen. A continuación, hacemos un repaso con todos los números premiados. ¡Mucha suerte a todos!
Cupón Extra de Navidad de la ONCE | Últimos números de las extracciones del sorteo del 1 de enero
Estos son los últimos números premiados con 100 euros en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 de este jueves, 1 de enero:
80.268 -67.082 - 00944 - 22.142 - 51.753 - 50.229 - 39.851 - 42.109 - 62.242 - 83.405 - 99.330 - 53.889 - 69.650 - 77.955 - 66.850 - 46.641 - 32.137 - 88.547 - 65-790 - 62.283 - 76.990 - 52.906 - 01.966 - 57.114 - 52.402 - 24.544 - 01.586 - 04.373 - 99.659 - 07.042 -77.329 - 44.175 - 91.973 - 21.731 - 74.425
Sorteo Extra de Navidad de la ONCE | Más extracciones del sorteo
Estos son otros números premiados con 100 euros en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 de este jueves, 1 de enero:
91.535 - 83.129 - 02.470 - 68.396 - 14.728 - 14.247 - 00616 - 20.431 - 41.003 - 775.403 - 62.266 - 03.976 - 46.544 - 86.201 - 32.985 - 61.039 - 62.911 - 37.576 - 12.250 - 23.499 - 68.549 - 18.441 - 62.455 - 09.891 - 25.711 - 64.951 - 86.112 - 19.729 - 51.190 - 31.444 - 41.813 - 89.832 - 72.909 - 90.708 - 21.650 - 93.707 - 60.691 - 85.736 - 32.462 - 21.093
Sorteo Navidad de la ONCE 2026 | Otros números premiados del sorteo con 100 euros
98.991 - 97.546 - 52.383 - 02.047 - 51.554 - 89.016 - 41.415 - 10.371 - 52.632 - 92.495 - 27.717 - 75.268 - 18.316 - 38.115 - 45.179 - 10.101 - 68.515 - 75.386 - 55.949 - 82.930 - 28.154 - 84.627 - 09.521 - 87.635 - 41.419 - 48.964 - 99.427 - 59.042 - 95.658 - 19.722 - 86.610 - 45.846 - 65.888 - 35.927 - 58.185 - 09.711 - 67.600 - 81.818 - 98.672 - 65.467 - 06.407 - 23.917
Sorteo Navidad ONCE 2026 | Más extracciones premiadas con 100 euros
¡Siguen saliendo más números que están premiados con 100 euros! Comprueba si tienes uno de los siguientes:
17.180 - 79.685 - 08.051 - 77.550 - 62.866 - 71.152 - 76.157 - 01.898 - 86.798 - 48.395 - 10.146 - 24.617 - 30.423 - 85.094 - 26.396 - 71.615 - 74.845 - 83.666 - 87.733 - 80.728 - 61.715 - 96.214
Sorteo Navidad de la ONCE 2026 | Más números premiados con 100 euros en este sorteo
Los siguientes números también han sido premiados con 100 euros por décimo:
73.258 - 67053 - 93.285 - 76.223 - 12.628 - 67.866 - 32.990
Sorteo Navidad ONCE 2026 | 153 extracciones con 100 euros al cupón
Estos son los primeros números premiados con 100 euros al cupón:
92.900 - 69.489 - 18.094 - 34.530
Cupón Extra de Navidad de la ONCE, 1 de enero | Este es el tercer premio del sorteo
El número 76.735 ha sido el tercer premio adicional de este sorteo navideño del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que obtendrá 20.000 euros.
Cupón Extra de Navidad 2026 | Llega el segundo premio del sorteo
El segundo premio adicional del Cupón Extra de Navidad de la ONCE ha sido para el número 61.688, premiado con 40.000 euros.
Extra de Navidad, 1 de enero | ¡Sale el primer premio!
El premio del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE corresponde al número 66287.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 | ¡Comienza el sorteo!
Arranca el sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2026. Compruebe en directo cuáles son los números premiados y toda la información del sorteo. ¡Mucha suerte!
Sorteo Navidad de la ONCE 2026 | ¡Quedan 2 minutos para que empiece el sorteo!
Solo dos minutos para la celebración del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026, que tiene lugar este jueves, 1 de enero. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
Cupón Extra Navidad ONCE, 1 de enero | Bancos autorizados a entregar el premio
Cupón Extra Navidad 2026 | 10 minutos para el sorteo
Tan solo quedan 10 minutos para que los premios comiencen a salir.