El Extra de Navidad de la ONCE 2026 reparte este jueves, 1 de enero, más de 51 millones de euros. El sorteo navideño deja 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, 10 premios más que el año pasado.

Todos los números premiados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 se podrán consultar cuando finalice el sorteo que empieza a las 11.00 horas.

🔴 Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026: premios, horario y cuánto se queda Hacienda