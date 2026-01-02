El Extra de Navidad de la ONCE 2026 ha repartido este jueves, 1 de enero, más de 51 millones de euros. El sorteo navideño deja 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, 10 premios más que el año pasado.

🔴 El primer premio, 66.287, ha sido dotado con 400.000 euros al cupón.

🔴 El segundo premio, 61.688, ha sido dotado con 40.000 euros al cupón.

🔴 El tercer premio, 76.735, ha sido dotado con 20.000 euros al cupón.