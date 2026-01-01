El Extra de Navidad de la ONCE 2026 reparte este jueves, 1 de enero, más de 51 millones de euros. El sorteo navideño deja 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, 10 premios más que el año pasado.
🔴 El primer premio, 66.287, ha sido dotado con 400.000 euros al cupón.
🔴 El segundo premio, 61.688, ha sido dotado con 40.000 euros al cupón.
🔴 El tercer premio, 76.735, ha sido dotado con 20.000 euros al cupón.
Sorteo ONCE 1 enero 2025 | Nos despedimos hasta el próximo sorteo
La cobertura de EL ESPAÑOL sobre del Extra de Navidad de la ONCE 2026 de este jueves 1 de enero pone su punto y final. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante para millones de personas en nuestro país. Les esperamos en próximas entregas.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena tarde en este día de Año Nuevo!
Cupón Extra de Navidad 2026 | Estos han sido los premios principales del sorteo
Estos han sido todos los principales números premiados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026:
66.287, primer premio del Extra de Navidad de la ONCE, dotado con 400.000 euros
61.688, segundo premio del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, dotado con 40.000 euros
76.735, tercer premio del Sorteo de Navidad de la ONCE, dotado con 20.000 euros
Sorteo ONCE 1 enero 2026 | Si no te ha tocado hoy...prueba el 6 de enero
Si no has sido uno de los agraciados en este sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE no te preocupes. El próximo lunes 6 de enero tendrás una nueva oportunidad con el Sorteo Extraordinario de El Niño de la Organización de Loterías y Apuestas del Estado.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025 | ¿Cuántos números había en el sorteo de hoy?
Los números que entran en el bombo del sorteo son 100.000 en total, es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999. La ONCE reparte en este sorteo extraordinario de lotería navideña más de 800.000 premios, concretamente 972.480 cupones están premiados.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 | ¿Puedo cobrar un Cupón Extra de Navidad de la ONCE roto, perdido o robado?
Si has comprado tu Cupón Extra de Navidad de la ONCE en un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, lamentablemente, un cupón roto, perdido o robado no será válido, según la normativa del sorteo, debiendo ajustarse en esos casos a la misma.
Cupón Extra Navidad ONCE 2026 | ¿Cuáles son los bancos autorizados a entregar el premio?
Si quieres cobrar tu premio a través de una entidad bancaria, puedes acudir a los siguientes bancos: Abanca, Sabadell, Santander y laCaixa. Además, también se puede cobrar en la ONCE, que abonará el importe de los premios mediante transferencia bancaria, excepto en los cupones con premio inferior a 600 €, que se podrán dar en efectivo.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025 | ¿Cuánto se lleva Hacienda de cada premio?
Si el premio del sorteo de este 1 de enero, no supera los 40.000 euros, la persona agraciada estará exenta de impuestos. Sin embargo, a partir de esa cuantía, Hacienda retiene un 20%.
El Cupón de Navidad de la ONCE llega a Euskadi y Andalucía
Euskadi ha recibido 2.000.000 de euros de este primer premio, en cinco cupones premiados. De ellos, cuatro en Bilbao, donde han dejado 1.600.000 euros de manos del vendedor Elvis Samuel Cruceta Piña. Y en Irún, Yon Viega Rodriguez ha dado un premio de 400.000 euros.
En Madrid, Roberto Corroto Albarrán ha repartido 800.000 euros en dos cupones premiados. Avilés (Asturias) ha recibido 400.000 euros de manos de Pedro Celadilla Álvarez; la misma cantidad que ha dejado en la localidad murciana de Mula el vendedor Fernando Martínez Abril; y en Santander el vendedor de la ONCE Francisco Javier Lastra Gómez.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026| Este ha sido el número del reintegro del primer premio
El reintegro del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 de este jueves, 1 de enero, corresponde al número 7, premiado con 10 euros.
Sorteo Navidad ONCE 2026 | ¿Dónde puedo cobrar el dinero si soy uno de los agraciados?
La ONCE tiene diversas formas de cobrar sus premios. Los afortunados que consigan hoy ser uno de los agraciados del sorteo, pueden cobrarlo de forma virtual en el portal JuegosONCE o de forma presencial, en un punto de venta autorizado o vendedor oficial, si es un premio menor. Si se trata de premios mayores, se tienen que cobrar en una entidad bancaria autorizada.
Cupón Extra de Navidad ONCE 2026 | ¿Dónde ha tocado el Sorteo de Navidad?
A Andalucía han ido a parar 4.800.000 euros, en 12 cupones del premio mayor. La Línea de la Concepción ha recibido 4.400.000 en 11 cupones de 400.000 euros cada uno que ha vendido José Daniel Losada Elena. Y en la localidad malagueña de Cártama, Juan Carlos Collado Lara ha dado un premio de 400.000 euros.
Cupón Extra de Navidad ONCE 2026 | ¿Dónde ha tocado el Sorteo de Navidad?
Castilla y León ha recibido 4.400.000 en 11 cupones agraciados con el primer premio. En Burgos, la vendedora de la ONCE María José González Alberdi ha repartido cuatro millones de euros en 10 cupones premiados. Mientras que, en Salamanca, el vendedor Manuel José Ramos Encinas ha dejado un premio de 400.000 euros.
Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 | Estas han sido las últimas cifras del premio principal
Las últimas cuatro cifras del premio principal del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE están premiadas con 500 euros. Este jueves, 1 de enero, corresponde a la terminación 6.287, puesto que el primer premio ha sido el número 66.287, premiado con 400.000 euros.
Cupón Extra Navidad ONCE, 1 de enero | Bancos autorizados a entregar el premio
Si quieres cobrar tu premio a través de una entidad bancaria, puedes acudir a los siguientes bancos: Abanca, Sabadell, Santander y laCaixa. Además, también se puede cobrar en la ONCE, que abonará el importe de los premios mediante transferencia bancaria, excepto en los cupones con premio inferior a 600 €, que se podrán dar en efectivo.
¿Dónde ha tocado el Sorteo de Navidad de la ONCE?
La suerte ha llegado a varios puntos de Cataluña. En la localidad barcelonesa de Molins de Rei, el Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 4.000.000 de euros en 10 cupones premiados con 400.000 euros cada uno. Además, también ha tocado en Santa Coloma de Gramenet y Vilassar de Mar. En total el Extra de Navidad de la ONCE ha repartido en Cataluña 5.200.000 euros del primer premio
Sorteo Extraordinario ONCE 2026 | ¿Cuánto se lleva Hacienda sobre el premio?
Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 €.
En conclusión, para el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE del año 2026, todos los premios inferiores a 40.000 € están exentos de impuestos. Para premios de 40.000 € o más, la cantidad que sobrepase los 40.000 €, se les aplicará una retención del 20%
Cupón Extra de Navidad 1 de enero | ¿Qué relación tiene Santa Lucía con la ONCE?
Santa Lucía es nada más y nada menos que la patrona de los ciegos. Santa Lucía de Siracusa, también conocida como la patrona de la vista. Ahora ya sabes de dónde viene el popular dicho "¡Que Santa Lucía te conserve la vista!"
Cupón Extra de Navidad 2026 | ¿Cuál ha sido el número más bajo premiado?
Fue en 2019, cuando el número agraciado con el primer premio del Extra de Navidad fue el 01850. Premio que cayó en Moguer, Huelva, localidad andaluza designada como Bien de Interés Cultural, por ser cuna del poeta Juan Ramón Jimenez, Premio Nobel de Literatura, y por formar parte del parque nacional y natural de Doñana, patrimonio de la Humanidad.
Cupón Extra ONCE, 1 de enero | Historia del sorteo
El Cupón Extra de Navidad de la ONCE nació en 1981 como el sorteo navideño de esta organización. Al principio se celebraba el 13 de diciembre, coincidiendo con el Día de Santa Lucía, una fecha muy importante para la ONCE por ser la patrona de las personas ciegas y el día en que la entidad comenzó su actividad en 1938.