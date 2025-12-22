Sorteo Lotería de Navidad 2025 en directo | El primer premio de Loteríade Navidad aún no ha salido, El Gordo se hace esperar

🎄 Guía Rápida: Lotería de Navidad



1. ¿Cuánto toca con cada premio del sorteo de Lotería de Navidad?

El Gordo: 400.000 € al décimo (20.000 € por euro jugado).

Segundo premio: 125.000 € al décimo.

Tercer premio: 50.000 € al décimo.

Cuartos premios: 20.000 € al décimo.

Quintos premios: 6.000 € al décimo.

Pedrea: 100 € al décimo.

2. ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Los primeros 40.000 € están exentos. Al resto se le aplica un 20% de retención.

Ejemplo real del Gordo: De los 400.000 €, tributan 360.000 €. Hacienda se queda 72.000 € y tú cobras 328.000 € netos.

3. ¿Cuándo se pueden cobrar?

Inicio: La misma tarde del 22 de diciembre (tras verificar los números).

Fecha límite: 3 meses de plazo. Para el sorteo de 2025, la fecha límite es el 23 de marzo de 2026.

4. ¿Dónde comprobar si está premiado?

Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Medios de comunicación (RTVE, prensa digital).

Administraciones de lotería (escaneando el décimo).

5. ¿Qué hacer en situaciones especiales?

Décimos compartidos: Dejar constancia por escrito o Apps (WhatsApp/Bizum) con los datos del décimo y participantes. Para cobrar, id todos juntos al banco.

Pérdida o robo: Denunciar inmediatamente en comisaría con todos los datos posibles y avisar a Loterías para intentar bloquear el pago.

Deteriorado: No manipular. Llevarlo a una administración para que Loterías verifique su autenticidad.