Sorteo Lotería de Navidad 2025 en directo | El primer premio de Loteríade Navidad aún no ha salido, El Gordo se hace esperar
🎄 Guía Rápida: Lotería de Navidad
1. ¿Cuánto toca con cada premio del sorteo de Lotería de Navidad?
El Gordo: 400.000 € al décimo (20.000 € por euro jugado).
Segundo premio: 125.000 € al décimo.
Tercer premio: 50.000 € al décimo.
Cuartos premios: 20.000 € al décimo.
Quintos premios: 6.000 € al décimo.
Pedrea: 100 € al décimo.
2. ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?
Los primeros 40.000 € están exentos. Al resto se le aplica un 20% de retención.
Ejemplo real del Gordo: De los 400.000 €, tributan 360.000 €. Hacienda se queda 72.000 € y tú cobras 328.000 € netos.
3. ¿Cuándo se pueden cobrar?
Inicio: La misma tarde del 22 de diciembre (tras verificar los números).
Fecha límite: 3 meses de plazo. Para el sorteo de 2025, la fecha límite es el 23 de marzo de 2026.
4. ¿Dónde comprobar si está premiado?
Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Medios de comunicación (RTVE, prensa digital).
Administraciones de lotería (escaneando el décimo).
5. ¿Qué hacer en situaciones especiales?
Décimos compartidos: Dejar constancia por escrito o Apps (WhatsApp/Bizum) con los datos del décimo y participantes. Para cobrar, id todos juntos al banco.
Pérdida o robo: Denunciar inmediatamente en comisaría con todos los datos posibles y avisar a Loterías para intentar bloquear el pago.
Deteriorado: No manipular. Llevarlo a una administración para que Loterías verifique su autenticidad.
-
Lotería de Navidad 2025 | La esperanza es lo último que se pierde
Casi hora y media después de iniciado el sorteo, ya se conocen algunos de los primeros grandes premios del día: ha salido el segundo premio, correspondiente al número 70.048, y el primer cuarto premio, con el número 78.477.
Estos resultados elevan la emoción en el Teatro Real y entre los millones de espectadores que siguen la Lotería de Navidad 2025, anticipando la llegada del esperado El Gordo.
-
Lotería de Navidad 2025 | La administración donde se ha vendido el segundo premio
El segundo premio de la lotería también ha sido el más madrugador. Hacia las 9.30 horas de este lunes, los niños de San Ildefonso han cantado el número 70048, vendido íntegramente en la administración número 16 de lotería, ubicada en la calle Barquillo número 10, en pleno centro de Madrid.
Un segundo premio, con nada menos que 1.250.000 euros, que se ha vendido íntegramente en esta administración de lotería, cercana a la calle Alcalá.
Se trata de una de las administraciones más antiguas de la capital y no es la primera vez que reparte un gran premio.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¡Sale un cuarto premio!
El número 78.477 reparte 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo, cantado en el Teatro Real a las 9:54 horas.
-
Lotería de Navidad 2025 | Así ha sido la retransmisión del segundo premio
🎄 #LoteriaDeNavidad | ¡Ya tenemos el segundo premio! Así ha sido el emocionante momento ✨— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 22, 2025
🏆 70.048
Comprueba tu número en ➡️ https://t.co/ScF3rGc4GL pic.twitter.com/l1o8zLYeW1
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuál es la probabilidad de ganar algún premio?
En la Lotería de Navidad 2025, la probabilidad de ganar algún premio es significativamente más alta que en muchas otras loterías internacionales, gracias a la gran cantidad de premios que se reparten.
Con 100.000 números posibles y 198 series de cada número, se calculan aproximadamente 15.304 premios en total, incluyendo el Gordo, segundos, terceros, cuartos, quintos, pedreas y reintegros.
Esto se traduce en que la probabilidad de que un décimo resulte premiado es de alrededor de 1 entre 7, es decir, aproximadamente un 14,3%.
Aunque la probabilidad de ganar el primer premio, el Gordo, sigue siendo de 1 entre 100.000, el reparto amplio de premios menores hace que la experiencia de juego sea más gratificante para un mayor número de participantes en comparación con loterías tipo Euromillones o Powerball.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
La Administración número 16 de la calle Barquillo, 10, de Madrid, ha vendido el segundo premio íntegro.
Un total de 198 series del 70.048, el segundo premio de la Lotería de Navidad, ha sido vendido en esta administración cercana a la plaza de Cibeles de Madrid.
-
Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 | ¿Por qué el 22 de diciembre?
La Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre por tradición histórica y conveniencia práctica.
Desde sus primeras ediciones en el siglo XIX, se fijó esta fecha para situar el sorteo pocos días antes de la Navidad, de manera que los premios pudieran llegar a tiempo para los gastos y celebraciones de la temporada.
Además, el 22 de diciembre se ha consolidado como un símbolo del inicio no oficial de las festividades navideñas en España.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuál es el momento más emocionante en los medios?
El momento más emocionante en los medios durante la Lotería de Navidad 2025 es, sin duda, la extracción y el canto del primer premio, conocido como El Gordo.
Es en ese instante cuando millones de espectadores en toda España contienen la respiración, mientras los niños de San Ildefonso anuncian los números que cambiarán la suerte de miles de personas.
-
Comprobar Lotería de Navidad 2025 | Retransmisión en directo
Por otra parte, la televisión pública española a través de RTVE Play también transmite el sorteo en directo desde el Teatro Real, con cobertura completa y varias señales disponibles para quienes deseen seguir cada momento de la celebración.
Además, numerosos medios digitales y portales de noticias habilitan seguimiento minuto a minuto y buscadores de números premiados, lo que facilita comprobar al instante si un décimo ha resultado ganador.
Finalmente, algunas cadenas de radio y sus aplicaciones móviles permiten escuchar el sorteo en directo, ofreciendo otra alternativa para mantenerse conectado desde cualquier lugar con acceso a internet.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Existen plataformas online para seguir el sorteo?
Sí, existen varias plataformas online para seguir el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 en directo.
La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ofrece streaming en tiempo real, permitiendo ver cómo se van cantando los números y premios. Además, después del sorteo, se puede consultar la Lista Oficial de Premios, garantizando información precisa y actualizada para todos los jugadores.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Se puede seguir por radio?
Sí, varias emisoras realizan cobertura en vivo, ideal para quienes no tienen acceso a televisión.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Es seguro comprar peñas online?
Sí, siempre que se utilicen plataformas oficiales o autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué pasa si alguien no contribuye a la peña y gana?
Solo reciben premio los que hayan aportado, siguiendo estrictamente el acuerdo interno.
-
Lotería de Navidad 2025 | Comienza la segunda tabla
Vamos con la Segunda Tabla:
- Canta número: Piero Rai Chávez Huaroto
- Canta premios: Alisce Ríos Gonzales
- Extrae números: Isabella Palacios Murillo
- Extrae premio: Santiago Javier Gutiérrez Rueda
-
Comprobar Lotería de Navidad 2025 | Asistentes que se han quedado fuera1
Son muchos los asistentes que, a pesar de haber madrugado y formado largas colas, no han podido acceder al Teatro Real debido al aforo limitado.
Esta situación refleja la enorme expectación que genera cada año el Sorteo Extraordinario de Navidad y la dificultad de acomodar a todos los interesados en un espacio tan solicitado.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué ventajas tiene una peña frente a comprar solo?
Permite jugar más números con menor gasto individual y aumenta la probabilidad de obtener algún premio.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Es recomendable formar una peña con desconocidos?
Es posible, pero se recomienda formalizarla por escrito para evitar conflictos en caso de ganar.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Se reparten los premios proporcionalmente?
Sí, los premios se distribuyen según la aportación de cada miembro, garantizando transparencia y justicia entre participantes.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cómo se forman las peñas?
Se pueden formar entre amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo, estableciendo previamente las aportaciones y la forma de reparto.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué es una peña de lotería?
Una peña es un grupo de personas que compran décimos juntos, aumentando las posibilidades de acertar algún premio y compartiendo el coste.