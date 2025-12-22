El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el próximo 22 de diciembre a las 9:00 en el Teatro Real de Madrid. Se trata de uno de los eventos más esperados del año, que cada diciembre llena de ilusión a millones de españoles.

En esta edición, se repartirán un total de 2.771 millones de euros en premios, repartidos de la siguiente manera:

Primer Premio (El Gordo): 4.000.000 € por serie

Segundo Premio: 1.250.000 € por serie

Tercer Premio: 500.000 € por serie

2 Cuartos Premios: 200.000 € por serie

8 Quintos Premios: 60.000 € por serie

Este sorteo no solo es una tradición, sino también un momento de esperanza y emoción para quienes participan, con premios que pueden cambiar la vida de los ganadores.

