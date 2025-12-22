El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el próximo 22 de diciembre a las 9:00 en el Teatro Real de Madrid. Se trata de uno de los eventos más esperados del año, que cada diciembre llena de ilusión a millones de españoles.
En esta edición, se repartirán un total de 2.771 millones de euros en premios, repartidos de la siguiente manera:
Primer Premio (El Gordo): 4.000.000 € por serie
Segundo Premio: 1.250.000 € por serie
Tercer Premio: 500.000 € por serie
2 Cuartos Premios: 200.000 € por serie
8 Quintos Premios: 60.000 € por serie
Este sorteo no solo es una tradición, sino también un momento de esperanza y emoción para quienes participan, con premios que pueden cambiar la vida de los ganadores.
Lotería de Navidad | ¿Cuántas bolas hay en el sorteo?
En total, hay 100.000 bolas para los números, que van en el bombo grande, y 1.187 bolas para los premios (1.795 son pedreas).
Lotería de Navidad | ¿Cuánto dinero gana Doña Manolita con la Lotería de Navidad?
Diferentes asociaciones que representan a dos tercios de los loteros piden subir el precio del décimo (en la gran mayoría de los sorteos). Y lo argumentan diciendo que, desde 2002, este no ha variado mientras la inflación ha aumentado un 64% desde entonces.
Teniendo en cuenta esta consideración, surge la pregunta: ¿es rentable un negocio de lotería? Dichas asociaciones estiman que esta inmovilidad ha llevado a muchas administraciones “a una situación crítica”.
Sin embargo, Manuel Velasco, que está al frente de Traslot102 (firma que se dedica a la compraventa de administraciones de loterías) no lo ve así: “La rentabilidad anual del grupo mayoritario de administraciones supera el 10%. Cifra nada desdeñable”.
Comprobar Lotería Navidad | ¿Cuál es el reintegro más frecuente en El Gordo?
El número 5 es el rey absoluto de los reintegros en la historia del Sorteo de Navidad. Ha sido la terminación del primer premio en 32 ocasiones. Es la "niña bonita" de la estadística y la primera que buscan los supersticiosos.
Lotería de Navidad | ¿Cuáles son las entidades financieras autorizadas?
Cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).
Lotería Navidad | Asesoramiento jurídico tras ganar un premio
La ilusión de tener un décimo premiado entre las manos puede hacer que los nervios y la emoción se apoderen de cualquiera.
Sin embargo, en medio de esa alegría, conviene frenar un momento y pensar con calma qué hacer para evitar problemas más adelante.
Lo primero es tratar el décimo como lo que es, un objeto muy valioso. No vale meterlo en el bolsillo sin más o llevarlo encima durante horas.
Lotería de Navidad | ¿Qué pasa si mi número no es premiado?
Si tu número no resulta premiado, aún puedes tener suerte con la pedrea o los reintegros. La pedrea reparte numerosos premios pequeños entre los números no agraciados, mientras que el reintegro devuelve el importe del décimo si el último número coincide con el del primer premio.
El Gordo, en directo | Famosos que ganaron la Lotería de Navidad
Varios famosos y personajes públicos han sido agraciados con el Gordo o premios importantes de la Lotería de Navidad a lo largo de los años.
Nacho Guerreros (La que se avecina) se llevó el Gordo en 2002 mientras que Carmen Lomana recibió como regalo un décimo que resultó premiado con el Gordo.
Otras celebridades como el Rey Felipe VI y la Reina Letizia ganaron un premio de la Lotería pero el dinero recibido decidieron donarlo a una ONG.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuántos números se ponen en juego?,
Se juegan 100.000 números, del 00000 al 99999, todos con la misma probabilidad de resultar premiados.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Por qué se creó este sorteo?
Se creó para recaudar fondos para el Estado durante la Guerra de la Independencia, convirtiéndose con el tiempo en tradición nacional.
Comprueba Lotería de Navidad | Cómo sacar el máximo partido al premio
Cuando los niños de San Ildefonso canten un número acompañado de "cuatro millones de euros", el Gordo de la Lotería de Navidad llenará de alegría a muchos afortunados. Pero esa felicidad puede tomarse en preocupación si el dinero recibido no se maneja correctamente y desaparece tan rápido como llegó.
Lotería Navidad 2025 | ¿Cómo se tributa si el décimo es compartido?
Cada participante tributa proporcionalmente según su aportación, siguiendo las reglas fiscales vigentes.
Comprobar Lotería de Navidad | El Gordo más madrugador
El Gordo más tempranero de la historia ocurrió en el sorteo del año 2004. El número 54600 salió a las 9:16 de la mañana.
Fue tan rápido que salió apenas 3 minutos después de que comenzara el sorteo, en la primera tabla. Muchos espectadores ni siquiera habían encendido la televisión todavía.
Empieza la cuenta atrás para que se celebre el sorteo de Lotería de Navidad 2025 en el Teatro Real de Madrid. Un año más los niños de San Ildefonso darán los ganadores del premio Gordo y sus respectivos números.
Así, este 22 de diciembre muchos ciudadanos se alegrarán las fiestas al recibir alguno de los grandes premios de los 2.771 millones de euros que se repartirán.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuál es el tercer premio?
El tercer premio reparte 500.000 euros por serie, lo que supone 50.000 euros por décimo.
Loteria de Navidad, en directo | Números que más salen
El ocho y el siete son las cifras que más han aparecido en el décimo ganador. Ambos, en cinco ocasiones.
Lotería de Navidad, en directo | Todo bajo control en el Teatro Real
El día anterior al sorteo, se hace un examen y un recuento de las 100.000 bolas de números y 1.807 de premios.
Comprobar Lotería Nacional | El sorteo empieza a las 9:00 de la mañana
El sorteo de lotería más emblemático de España arranca en menos de tres horas en el Teatro Real de Madrid, momento en el que los niños de San Ildefonso empezarán a cantar los números premiados.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuánto se retiene a un décimo del Gordo?
Del Gordo de 400.000 euros se retienen 72.000 euros, dejando un premio neto de 328.000 euros para el ganador.
Comprobar Lotería Navidad | ¿Un número puede salir dos veces en el mismo sorteo?
No, cada número participa solo una vez en el sorteo, aunque un mismo número puede existir en diferentes series, permitiendo que el premio se reparta entre distintas localidades.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cómo se verifica un décimo premiado?
Se verifica mediante el número impreso y los sistemas oficiales de Loterías, asegurando que sea legítimo.