Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto:
Primer premio para la combinación: 13, 3, 2, 31, 44, 15
Complementario: 20
Reintegro: 0
-
Comprobar Bonoloto | Fin de la cobertura
El sorteo de Bonoloto de hoy ha finalizado. Ya se pueden verificar todos los resultados, reclamar premios y consultar estadísticas en la web oficial y apps autorizadas.
¡Gracias por seguirnos y buena suerte en los próximos sorteos!
-
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede jugar en sistemas reducidos para abaratar el coste?
Sí, los sistemas reducidos permiten cubrir más combinaciones con menos apuestas que un sistema completo.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cuál es la combinación más comúnmente elegida por jugadores?
Muchos jugadores eligen fechas de cumpleaños, lo que limita los números entre 1 y 31.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Se han dado sorteos con todos los números consecutivos?
Sí, aunque es extremadamente raro y tiene probabilidades casi imposibles (1 entre 14 millones).
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cuál es el mayor bote que se ha acumulado?
Ha superado los 9 millones de euros, cuando no hay acertantes del primer premio durante varias semanas.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cuál es el número que más veces ha salido históricamente?
Aunque varía, algunos números como 5, 33 o 40 han aparecido más veces en los sorteos.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Sabías que la Bonoloto comenzó en 1988?
Es uno de los sorteos más antiguos de España que sigue activo con el formato 6/49.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Dónde puedo consultar estadísticas históricas?
La web oficial ofrece estadísticas de números más y menos frecuentes, botes acumulados y récords.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué ocurre si el boleto se moja o daña?
Mientras el código de barras y números sean legibles, sigue siendo válido.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Puedo guardar mi boleto para futuros sorteos?
Sí, pero cada sorteo es independiente; debes registrar el boleto en el sorteo que deseas jugar.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué hago si mi boleto coincide parcialmente con los números ganadores?
Se obtiene el premio correspondiente a la categoría de aciertos, desde 3 aciertos hasta 5 + complementario.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cuál es la probabilidad de acertar 5 números y el complementario?
La probabilidad es de aproximadamente 1 entre 3 millones, mucho mayor que acertar los 6 números.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede cobrar un premio fraccionando entre varias personas?
Sí, mediante acuerdo entre los titulares, pero es recomendable dejarlo documentado.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cuánto se destina a premios de lo recaudado?
Aproximadamente 55% de la recaudación se reparte en premios.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Existe alguna estrategia para elegir números “ganadores”?
No, los sorteos son aleatorios, así que cualquier combinación tiene la misma probabilidad.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué días se celebra Bonoloto?
De lunes a sábado, con sorteos cada día a las 21:30 (hora peninsular).
-
Comprobar Bonoloto | ¿Puedo usar un boleto digital para cobrar premios grandes?
Sí, los boletos online son válidos y se abonan en cuenta bancaria.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Se pueden repetir los números ganadores en distintos sorteos?
Sí, aunque es poco frecuente. Cada sorteo es totalmente aleatorio.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué es el número complementario?
Se utiliza para mejorar la categoría de 5 aciertos, aumentando el premio.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué porcentaje de los jugadores gana algún premio?
Aproximadamente 1 de cada 8 apuestas obtiene algún premio (incluyendo el reintegro).