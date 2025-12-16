Publicada
Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto:

Primer premio para la combinación: 13, 3, 2, 31, 44, 15

Complementario: 20

Reintegro: 0

  Fin de la cobertura

    El sorteo de Bonoloto de hoy ha finalizado. Ya se pueden verificar todos los resultados, reclamar premios y consultar estadísticas en la web oficial y apps autorizadas.

  ¿Se puede jugar en sistemas reducidos para abaratar el coste?

    Sí, los sistemas reducidos permiten cubrir más combinaciones con menos apuestas que un sistema completo.

  ¿Cuál es la combinación más comúnmente elegida por jugadores?

    Muchos jugadores eligen fechas de cumpleaños, lo que limita los números entre 1 y 31.

  ¿Se han dado sorteos con todos los números consecutivos?

    Sí, aunque es extremadamente raro y tiene probabilidades casi imposibles (1 entre 14 millones).

  ¿Cuál es el mayor bote que se ha acumulado?

    Ha superado los 9 millones de euros, cuando no hay acertantes del primer premio durante varias semanas.

  ¿Cuál es el número que más veces ha salido históricamente?

    Aunque varía, algunos números como 5, 33 o 40 han aparecido más veces en los sorteos.

  ¿Sabías que la Bonoloto comenzó en 1988?

    Es uno de los sorteos más antiguos de España que sigue activo con el formato 6/49.

  ¿Dónde puedo consultar estadísticas históricas?

    La web oficial ofrece estadísticas de números más y menos frecuentes, botes acumulados y récords.

  ¿Qué ocurre si el boleto se moja o daña?

    Mientras el código de barras y números sean legibles, sigue siendo válido.

  ¿Puedo guardar mi boleto para futuros sorteos?

    Sí, pero cada sorteo es independiente; debes registrar el boleto en el sorteo que deseas jugar.

  ¿Qué hago si mi boleto coincide parcialmente con los números ganadores?

    Se obtiene el premio correspondiente a la categoría de aciertos, desde 3 aciertos hasta 5 + complementario.

  ¿Cuál es la probabilidad de acertar 5 números y el complementario?

    La probabilidad es de aproximadamente 1 entre 3 millones, mucho mayor que acertar los 6 números.

  ¿Se puede cobrar un premio fraccionando entre varias personas?

    Sí, mediante acuerdo entre los titulares, pero es recomendable dejarlo documentado.

  ¿Cuánto se destina a premios de lo recaudado?

    Aproximadamente 55% de la recaudación se reparte en premios.

  ¿Existe alguna estrategia para elegir números "ganadores"?

    No, los sorteos son aleatorios, así que cualquier combinación tiene la misma probabilidad.

  ¿Qué días se celebra Bonoloto?

    De lunes a sábado, con sorteos cada día a las 21:30 (hora peninsular).

  ¿Puedo usar un boleto digital para cobrar premios grandes?

    Sí, los boletos online son válidos y se abonan en cuenta bancaria.

  ¿Se pueden repetir los números ganadores en distintos sorteos?

    Sí, aunque es poco frecuente. Cada sorteo es totalmente aleatorio.

  ¿Qué es el número complementario?

    Se utiliza para mejorar la categoría de 5 aciertos, aumentando el premio.

  ¿Qué porcentaje de los jugadores gana algún premio?

    Aproximadamente 1 de cada 8 apuestas obtiene algún premio (incluyendo el reintegro).