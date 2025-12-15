Publicada
ONCE celebrará hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, un nuevo sorteo del Cupón Diario.

El número premiado ha sido el 74.902

La serie ha sido la 18 

  1. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Cómo se valida un cupón premiado?

    El sistema de la ONCE escanea y verifica el cupón antes de autorizar el pago.

  2. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Puede salir el mismo número dos días seguidos?

    Sí. Cada sorteo es independiente, no hay restricciones sobre números anteriores.

  3. Comprobar Cupón Diario Once | ¿El Cupón Diario tiene ediciones especiales?

    No. A diferencia de otros sorteos, el Cupón Diario mantiene siempre la misma estructura.

  4. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Qué sucede si hay un error técnico durante el sorteo?

    El sorteo se interrumpe o repite siguiendo los protocolos internos de la ONCE.

  5. Comprobar Cupón Diario Once | ¿La ONCE puede anular un sorteo?

    Solo en casos excepcionales de fuerza mayor, algo que no ocurre en condiciones normales.

  6. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Un cupón online y uno físico tienen los mismos premios?

    Sí. Los cupones comprados online y en papel participan en el mismo sorteo y con los mismos premios.

  7. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Qué recomienda la ONCE tras comprobar un cupón premiado?

    Guardar el cupón, no firmarlo ni deteriorarlo, y acudir a un punto oficial para su validación.

  8. Comprobar Cupón Diario Once | ¿El Cupón Diario es el sorteo más frecuente de la ONCE?

    Sí. Es el sorteo con más celebraciones semanales, de lunes a jueves.

  9. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Por qué algunos números parecen “repetirse”?

    Es percepción humana. Cada sorteo es independiente y no tiene memoria del anterior.

  10. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Se puede compartir un cupón entre varias personas?

    Sí, pero la ONCE no gestiona repartos: es responsabilidad de los participantes.

  11. Cupón Diario Once | ¿La ONCE publica cuántos ganadores ha habido?

    Sí. La ONCE informa oficialmente si ha habido uno, varios o ningún ganador del premio mayor.

  12. Cupón Diario Once | ¿Qué datos personales pide la ONCE al cobrar un premio grande?

    Documento de identidad y datos bancarios, según exige la legislación vigente.

  13. Cupón Diario Once | ¿Los premios tributan automáticamente?

    Sí. Si el premio supera el mínimo exento, la ONCE retiene el impuesto directamente.

  14. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Puedo cobrar un premio en otra comunidad autónoma?

    Sí. Los premios de la ONCE se pueden cobrar en cualquier punto autorizado de España.

  15. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Los premios están garantizados aunque no se vendan todos los cupones?

    Sí. La ONCE garantiza el pago de los premios, independientemente de las ventas.

  16. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Qué diferencia hay entre número premiado y número agraciado?

    “Número premiado” es el ganador principal; “agraciados” son todos los números con premio parcial.

  17. Comprobar Cupón Diario Once | ¿El resultado puede cambiar después de publicarse?

    No. Una vez publicado oficialmente por la ONCE, el resultado es inapelable.

  18. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Se puede bloquear el cobro de un cupón robado?

    No. El cupón es al portador: quien lo presenta, cobra.

  19. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Cómo identifica la ONCE un cupón auténtico?

    Cada cupón tiene elementos de seguridad y un código interno que se valida al cobrarlo.

  20. Comprobar Cupón Diario Once | ¿Puede un mismo vendedor vender varios cupones premiados?

    Sí. Un mismo vendedor puede haber vendido varios cupones del número premiado.