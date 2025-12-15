ONCE celebrará hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, un nuevo sorteo del Cupón Diario.
El número premiado ha sido el 74.902
La serie ha sido la 18
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Cómo se valida un cupón premiado?
El sistema de la ONCE escanea y verifica el cupón antes de autorizar el pago.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Puede salir el mismo número dos días seguidos?
Sí. Cada sorteo es independiente, no hay restricciones sobre números anteriores.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿El Cupón Diario tiene ediciones especiales?
No. A diferencia de otros sorteos, el Cupón Diario mantiene siempre la misma estructura.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Qué sucede si hay un error técnico durante el sorteo?
El sorteo se interrumpe o repite siguiendo los protocolos internos de la ONCE.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿La ONCE puede anular un sorteo?
Solo en casos excepcionales de fuerza mayor, algo que no ocurre en condiciones normales.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Un cupón online y uno físico tienen los mismos premios?
Sí. Los cupones comprados online y en papel participan en el mismo sorteo y con los mismos premios.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Qué recomienda la ONCE tras comprobar un cupón premiado?
Guardar el cupón, no firmarlo ni deteriorarlo, y acudir a un punto oficial para su validación.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿El Cupón Diario es el sorteo más frecuente de la ONCE?
Sí. Es el sorteo con más celebraciones semanales, de lunes a jueves.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Por qué algunos números parecen “repetirse”?
Es percepción humana. Cada sorteo es independiente y no tiene memoria del anterior.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Se puede compartir un cupón entre varias personas?
Sí, pero la ONCE no gestiona repartos: es responsabilidad de los participantes.
-
Cupón Diario Once | ¿La ONCE publica cuántos ganadores ha habido?
Sí. La ONCE informa oficialmente si ha habido uno, varios o ningún ganador del premio mayor.
-
Cupón Diario Once | ¿Qué datos personales pide la ONCE al cobrar un premio grande?
Documento de identidad y datos bancarios, según exige la legislación vigente.
-
Cupón Diario Once | ¿Los premios tributan automáticamente?
Sí. Si el premio supera el mínimo exento, la ONCE retiene el impuesto directamente.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Puedo cobrar un premio en otra comunidad autónoma?
Sí. Los premios de la ONCE se pueden cobrar en cualquier punto autorizado de España.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Los premios están garantizados aunque no se vendan todos los cupones?
Sí. La ONCE garantiza el pago de los premios, independientemente de las ventas.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Qué diferencia hay entre número premiado y número agraciado?
“Número premiado” es el ganador principal; “agraciados” son todos los números con premio parcial.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿El resultado puede cambiar después de publicarse?
No. Una vez publicado oficialmente por la ONCE, el resultado es inapelable.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Se puede bloquear el cobro de un cupón robado?
No. El cupón es al portador: quien lo presenta, cobra.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Cómo identifica la ONCE un cupón auténtico?
Cada cupón tiene elementos de seguridad y un código interno que se valida al cobrarlo.
-
Comprobar Cupón Diario Once | ¿Puede un mismo vendedor vender varios cupones premiados?
Sí. Un mismo vendedor puede haber vendido varios cupones del número premiado.