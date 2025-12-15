Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva.

BonoLoto

Primer premio para la combinación: 13, 3, 27, 48, 17 y 29

Complementario: 20

Reintegro: 9

La Primitiva

Primer premio para la combinación: 14, 27, 25, 8, 31 y 36

Número complementario: 39

Reintegro: 1