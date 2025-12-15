Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva.
BonoLoto
Primer premio para la combinación: 13, 3, 27, 48, 17 y 29
Complementario: 20
Reintegro: 9
La Primitiva
Primer premio para la combinación: 14, 27, 25, 8, 31 y 36
Número complementario: 39
Reintegro: 1
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Cuál es su origen?
La Primitiva es la lotería más antigua de España que sigue vigente. Su primer sorteo fue en Madrid, el 10 de diciembre de 1763, promovida por la Sociedad de Beneficencia de Madrid. Su objetivo inicial era recaudar fondos para obras sociales y hospitales.
-
Comprobar sorteo de Bonoloto | ¿Cuál es su origen?
BonoLoto es mucho más reciente que La Primitiva. Su primer sorteo se celebró el 19 de febrero de 1988, con el objetivo de ofrecer una lotería de bajo coste pero con frecuencia diaria, acercando los sorteos a más jugadores.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué ocurre si no reclamo mi premio dentro del plazo?
Si no reclamas antes de los tres meses, el premio caduca y ya no es posible cobrarlo.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Cuál es el plazo para reclamar un premio de BonoLoto?
Tienes un plazo de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar tu premio. Si no lo haces, el boleto caduca y pierdes el derecho a cobrar.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Qué pasa si no reclamo el premio a tiempo?
Si no reclamas tu premio dentro de los 3 meses, pierdes el derecho al cobro y el boleto deja de ser válido.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Cuál es el plazo para reclamar un premio?
El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de 3 meses (90 días) desde el día siguiente al sorteo. Si no se reclama en ese tiempo, el premio caduca.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué pasa si jugaste online y ganas un premio?
Si jugaste por la web oficial, el premio se abona en la cuenta bancaria o método indicado, tras verificar tus datos y la cuenta bancaria asociada.
-
Sigue toda la información de la Lotería de Navidad 2025
Sigue en EL ESPAÑOL toda la información sobre la Lotería de Navidad 2025 del próximo día 22 de diciembre.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Cómo se cobra un premio si participé online?
Los premios pequeños suelen abonarse directamente en la cuenta virtual asociada al perfil verificado del jugador; los premios grandes requieren verificación adicional y cobro en banco autorizado
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Qué documentación necesito?
Para cobrar un premio grande se necesita el boleto original premiado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte). Dependiendo del banco, pueden solicitar datos bancarios o formularios adicionales.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Dónde se deben cobrar los premios de BonoLoto superiores a 2.000 €?
Los premios iguales o superiores a 2.000 € deben cobrarse en entidades bancarias autorizadas colaboradoras con SELAE.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Dónde puedo cobrar un premio pequeño de la BonoLoto?
Si el premio es inferior a 2.000 €, se puede cobrar en cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías entregando el boleto ganador.
-
Comprobar sorteo de BonoLoto | Números ganadores
La combinación ganadora son el 13, 3, 27, 48, 17 y 29
El número complementario es el 20
El reintegro es el 9
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Dónde se cobran premios grandes de La Primitiva?
Los premios iguales o superiores a 2.000 € se deben cobrar en entidades bancarias colaboradoras autorizadas, presentando el boleto y el DNI/NIE válido.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Dónde puedo cobrar un premio pequeño de La Primitiva?
Los premios pequeños (hasta 2.000 €) se pueden cobrar en cualquier administración o punto de venta oficial de SELAE presentando el boleto original.
-
Sigue toda la información de la Lotería de Navidad 2025
Sigue en EL ESPAÑOL toda la información sobre la Lotería de Navidad 2025 del próximo día 22 de diciembre.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Qué pasa si no reclamo el premio?
Si no reclamas en ese tiempo, el derecho al cobro caduca; el premio ya no podrá ser reclamado.
-
Comprobar sorteo Primitiva | Plazo para reclamar
El plazo general para reclamar cualquier premio de La Primitiva es de 3 meses (90 días) desde el día siguiente al sorteo.
-
Comprobar sorteo de Primitiva | ¡Llegan los números ganadores!
La combinación ganadora son el 14, 27, 25, 8, 31 y 36
El número complementario es el 39
El reintegro es el 1
-
Comprobar sorteo de Primitiva | ¡Arranca el sorteo!
El sorteo de La Primitiva ya ha dado inicio en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.