Un nuevo sorteo de Euromillones se ha celebrado este viernes 2 de diciembre de 2025 con los siguientes resultados:
La combinación ganadora fue para los números: 14, 04, 41, 13, 20 con las estrellas 06 y 12
El código premiado del juego complementario El Millón fue el WCF05005.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede un boleto premiado quedar sin reclamar?
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede un tercero cobrar por mí si no puedo presentarme?
Solo si hay autorización expresa, documentación válida y se demuestra que la persona tiene derecho al boleto.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿El pago sufre retenciones si el premio es alto?
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Exigen identificación para cobrar premios grandes?
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué pasa si no reclamas el premio a tiempo?
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se puede cobrar con un boleto dañado?
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Pierdes el premio si pierdes el boleto?
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué puede hacer un jugador si cree que un punto de venta cometió un error?
Puede solicitar una reclamación oficial: la administración envía el ticket a SELAE, que revisa la validación y responde por escrito. Si el error es real, el premio se abona.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué seguridad tienen los boletos físicos para evitar falsificaciones?
Cada resguardo posee microimpresiones, tintas especiales y un código criptográfico único. La red central de SELAE verifica ese código antes de pagar cualquier premio.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Por qué algunos boletos no pueden verificarse en administraciones pequeñas?
Porque ciertos premios altos o tickets dañados requieren autorización central de SELAE. En esos casos, el punto de venta remite el boleto para su validación manual.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Pueden los bancos cobrar comisiones al pagar premios altos?
No. El pago es inmediato y sin comisiones, ya que la entidad actúa como colaboradora de SELAE y no como un servicio bancario comercial.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se puede cobrar un premio de Euromillones un sábado o un domingo?
Las administraciones no pagan en fin de semana, pero los bancos autorizados tampoco procesan premios altos esos días. Los pagos quedan para el siguiente día laborable.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué ocurre si un premio se intenta cobrar fuera de plazo?
Aunque el boleto sea válido, pasado el límite de tres meses el sistema no permite validar el pago. El premio queda automáticamente caducado y no puede recuperarse.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cómo actúan los bancos autorizados si un boleto parece manipulado?
La sucursal lo retira temporalmente y lo envía a SELAE para peritaje. Solo si los elementos de seguridad coinciden se autoriza su pago; si no, se considera inválido.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Es obligatorio identificarse para cobrar premios altos en España?
Sí. Desde 2013, cualquier premio superior a 2.000 € exige DNI, NIE o pasaporte. Esto se debe a la normativa fiscal y de prevención de blanqueo de capitales.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede cobrar un tercero el premio?
Sí, pero solo con un documento firmado por el titular del boleto y la identificación completa del representante. El banco autorizado debe verificar ambas identidades antes de procesar el pago.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué ocurre si dos personas reclaman ser dueñas del mismo boleto?
En casos de disputa, SELAE retiene el pago y se abre un procedimiento donde debe demostrarse quién es el titular legítimo del resguardo. El premio queda bloqueado hasta que exista acuerdo o resolución judicial, garantizando la seguridad jurídica.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cómo se cobra un premio elevado si la apuesta se hizo por internet?
Los premios validados online se ingresan mediante transferencia en la cuenta bancaria del jugador, una vez acreditada su identidad. El trámite es automático y evita acudir a puntos físicos o bancos incluso tratándose de premios millonarios.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cuándo hay que acudir a un banco autorizado para cobrar un premio?
Los premios inferiores a 2.000 € se cobran directamente en cualquier administración de Loterías, pero los que superan esa cifra deben cobrarse en una entidad bancaria colaboradora. Estas entidades trabajan con SELAE y garantizan el pago sin comisiones.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué plazo hay para reclamar un premio de Euromillones en España?
Los premios deben reclamarse en un máximo de tres meses desde el día siguiente al sorteo, de lo contrario el premio caduca de forma definitiva. Pasado ese tiempo ya no puede reclamarse, incluso aunque se presente un boleto válido.