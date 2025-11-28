Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 27 de noviembre son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 28.201
Segundo premio (6.000 €): 10.644
Últimas 4 cifras (75 €): 9248, 3975, 5841 y 3062
Últimas 3 cifras (15 €): 496, 149, 058, 082, 455, 908 y 281
Últimas 2 cifras (6 €): 34, 28, 35, 44, 60, 12, 60, 78 y 30
Reintegros (3 €): 5, 8 y 1
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 60.000€ al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000€ al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuántos números tiene un billete?
Cada billete contiene un número de cinco cifras.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?
En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar un premio menor (hasta 2.000 €)?
En cualquier administración de loterías oficial.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Centro Comercial Parque Almenara, L-37 Camino de En Medio S/N, Lorca, 30800, Murcia
Constitución, 14, Alcobendas, 28100, Madrid
Centro Comercial Carrefour, Crta. Herencia, S/N L-10, Alcázar de San Juan, 13600, Ciudad Real
Centro Comercial Carrefour-Crta. Linares S/N- L34, Úbeda, 23400, Jaén
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Calvo Sotelo, 15, Santander, 39002, Cantabria
Tindaya, 7, Gran Tarajal, 35620, las Palmas
Pza. Del Cristo, 1, Ponferrada, 24402, Leon
Avda. Jose Martínez Gonzalez, 80, Elda, 03600, Alicante
Barcelona, 16, Aspe, 03680, Alicante
Mayor, 10, Vera, 04620, Almeria
Horno, 50, Puebla de Obando, 06191, Badajoz
Avda. Lola Flores, Blq B-2 L-3 (Resid. la Sierra), Jerez de la Frontera, 11405, Cadiz
Lopez Seña, 24, Laredo, 39770, Cantabria
Mesa de Leon, 3, las Palmas Gc, 35001, las Palmas
Bolivar, 5, Madrid, 28045, Madrid
Avda. Rio Nalon, 26, Los Narejos, 30710, Murcia
Avda. Asuncionistas (Entrada Rambla Pulido), 1, Santa Cruz de Tenerife, 38004, Sta.cruz.tfe
Bolseria, 2, Valencia, 46001, Valencia
Constitucion, 4, Benetússer, 46910, Valencia
Avda. Valencia, 1, Alfarrasí, 46893, Valencia
Avda. Joan Xxiii, 88-1A, Carcaixent, 46740, Valencia
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 5, 8 y 1
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 27 de noviembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 28.201
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 10.644
Está premiado con 60.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 450 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 9.248
La segunda es el 3.975
La tercera es el 5.841
La cuarta es el 3.062