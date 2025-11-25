Un nuevo sorteo de Euromillones se ha celebrado este martes 25 de noviembre de 2025 con los siguientes resultados:
La combinación ganadora fue para los números: 11, 35, 44, 17 y 6 con las estrellas 3 y 7.
El código premiado del juego complementario El Millón ha sido el VX30432.
Euromillones, hoy | ¿Qué ocurre si hay más de un ganador del premio mayor?
Si hay varios ganadores del premio mayor, el bote se reparte entre todos los ganadores de esa categoría. Así que, aunque el premio se reduce, siempre es una gran noticia cuando se comparte entre varios afortunados.
Resultado Euromillones, hoy |¡Y sale El Millón!
El número de El Millón ya se encuentra aquí. La combinación ganadora ha sido: VX30432.
¡Muchas felicidades a los afortunados!
Resultados Euromillones| ¡Estas son las estrellas!
El sorteo de Euromillones de este martes 25 de noviembre de 2025 ha dado comienzo. Todas las bolas ya están en los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. ¡No te lo pierdas!
¡Las estrellas ya han salido y son las siguientes: 3 y 7.
Resultados Euromillones| ¡Ya ha salido el número ganador!
Los bombos han girado y ya ha salido la combinación ganadora: 11, 35, 44, 17 y 6.
¡Muchas felicidades a los afortunados!
Comprobar Euromillones, hoy martes | ¡Comienza el sorteo!
¡Ya estamos con el sorteo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No se lo pierda!
Comprobar Euromillones, hoy |¿Cuándo se realiza el sorteo de Euromillones?
Los sorteos de Euromillones se celebran todos los martes y viernes desde Madrid a partir de las 21:30 horas.
Los resultados se conocen a los pocos minutos de su celebración y puedes seguir el sorteo en directo a través de la web de EL ESPAÑOL.
Euromillones, hoy | Información útil
La peculiaridad de este juego es que el premio está garantizado, ya que se sortea entre las combinaciones existentes, por lo que siempre habrá un único ganador en cada sorteo. La combinación ganadora está compuesta un código de 3 letras y 5 números que deben acertarse en el orden correcto. Al ser un juego asociado a apuestas de Euromillones, se generan tantos códigos como apuestas se hagan, por lo que si se participa en 3 apuestas se recibirán 3 códigos de El Millón.
Euromillones, hoy | ¿Cuál es el origen del sorteo?
El sorteo de Euromillones tiene su origen en 2004. Fue una iniciativa conjunta entre las loterías de España, Francia y el Reino Unido, con la idea de atraer a jugadores de varios países y ofrecer un bote que superara los premios nacionales tradicionales.
Posteriormente, otros países como Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se unieron al sorteo, expandiendo aún más su alcance. Desde su lanzamiento, Euromillones ha ganado popularidad por sus grandes premios, sorteos regulares y la posibilidad de participar desde diferentes países europeos. El primer sorteo se celebró el 13 de febrero de 2004.
Euromillones, hoy | ¿Hay alguna forma de aumentar mis posibilidades de ganar en Euromillones?
Aunque no hay una estrategia infalible para ganar, puedes aumentar tus probabilidades jugando con más combinaciones, lo que se conoce como "jugada múltiple". Esto consiste en elegir más de los 5 números estándar, pero el precio por boleto será mayor.
Euromillones, hoy | ¿Es posible ganar solo con las estrellas?
Sí, si aciertas solo las dos estrellas, puedes ganar un premio en la categoría correspondiente, aunque no habrás acertado los 5 números principales. Existen diferentes premios por acertar solo algunos números o estrellas.
Comprobar Euromillones, hoy martes | ¿Puedo elegir mis números en Euromillones o son aleatorios?
Puedes elegir tus números de forma manual, seleccionando 5 números del 1 al 50 y 2 estrellas del 1 al 12. Si prefieres, también puedes optar por un "combinado aleatorio", donde el sistema selecciona tus números por ti de forma automática.
Comprobar Euromillones, hoy martes | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
Sí, de cara a la próxima semana, todos los boletos de Euromillones valen lo mismo, independientemente del día en que se hayan comprado. Lo importante es que el boleto esté registrado para el sorteo correspondiente, que en este caso se realiza los martes.
Comprobar Euromillones, hoy martes | ¿Cómo jugar online al Euromillones?
Jugar al Euromillones online es muy fácil. Solo tienes que acceder a la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o a través de su app móvil. Una vez registrado, lo único que debes de hacer es acceder a tu cuenta, seleccionar el número deseado, indicar qué sorteo del martes deseas participar de los que haya disponibles y el número de cupones que quieres adquirir.
Tras realizar el pago de tu cupón, solo has de finalizar la compra. Recibirás un correo con todos los detalles de tu compra y además podrás ver esta información en la web.
Comprobar Euromillones, hoy | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Euromillones que se llevará a cabo este martes, 25 de NOVIEMBRE de 2025. El sorteo comenzará a las 21:30 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!
