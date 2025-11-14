Para jugar al Cuponazo del viernes debes estar registrado en JuegosONCE. Una vez registrado, lo único que debes de hacer es acceder a tu cuenta, seleccionar el número deseado, indicar qué sorteo del viernes deseas participar de los que haya disponibles y el número de cupones que quieres adquirir. Tras realizar el pago de tu cupón, solo has de finalizar la compra. Recibirás un correo con todos los detalles de tu compra y además podrás ver esta información en la Web en la sección: Mis Juegos.