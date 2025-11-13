Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 13 de noviembre son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 57.296
Segundo premio (6.000 €): 57.151
Últimas 4 cifras (75 €): 4223, 6374, 9898 y 6867
Últimas 3 cifras (15 €): 890, 905, 973, 113, 939, 872 y 364
Últimas 2 cifras (6 €): 88, 56, 51, 72, 21, 24, 49, 87 y 33
Reintegros (3 €): 6, 8 y 9
Sorteo 11 del 11 de la ONCE: comprobar resultados y los premios del cupón del martes 11 de noviembre
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuántos números tiene un billete?
Cada billete contiene un número de cinco cifras.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?
En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar un premio menor (hasta 2.000 €)?
En cualquier administración de loterías oficial.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
-
Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
-
Santa María de la Cabeza, S/N, Chiclana de la Frontera, 11130, Cádiz
-
Murcia, 10, Librilla, 30892, Murcia
-
López de Gómara, 25, Local 4, Sevilla, 41010, Sevilla
-
San Antonio, 13, Esparreguera, 08292, Barcelona
-
Emilio Castelar, 44, San Pedro del Pinatar, 30740, Murcia
-
Av. Mediterráneo, 57 - Edificio Albatros, Loc. 6, Benidorm, 03503, Alicante
-
Ctra. del Obispo, 34, Gijón, 33210, Asturias
-
Plaza de España, 25, Villanueva del Fresno, 06110, Badajoz
-
Concilio de Trento, 290, L-11, Barcelona, 08020, Barcelona
-
Centro Comercial Hiperdino Melenara, Km. 9 Autopista GC-1, L-9, Melenara, 35214, Las Palmas
-
Cl. Jaime Balmes, 6, León, 24007, León
-
Real, 11, Chañe, 40216, Segovia
-
Ctra. Gral. Las Galletas, 2 (Cepsa C. Silencio), Galletas (Las), 38631, Santa Cruz de Tenerife
-
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
-
Ntra. Sra. Desamparados, 2, Callosa de Segura, 03360, Alicante
-
Centro Comercial Susanna, L-11, Crta. Nacional II, Km. 673, Santa Susanna, 08398, Barcelona
-
Vallesequillo, 2, Jerez de la Frontera, 11401, Cádiz
-
Pza. de la Constitución, 6 (Otro Local), El Carpio, 14620, Córdoba
-
Real, 18, Pozoblanco, 14400, Córdoba
-
Marqués Caldes de Montbui, 59, Girona, 17003, Girona
-
Grupo Arrizar, 12, San Sebastián, 20017, Guipúzcoa
-
Centro Comercial El Tablero, Avda. Fco. Vega Monroy, 21, L-7Bis, El Tablero, 35109, Las Palmas
-
Bravo Murillo, 7, esq. Viera y Clavijo, 54, Las Palmas G.C., 35003, Las Palmas
-
C/ Mayor, 195, Alcantarilla, 30820, Murcia
-
Constitución, 9, Los Palacios y Villafranca, 41720, Sevilla
-
Real de Utrera, 268, Dos Hermanas, 41702, Sevilla
-
Predicadores, 7-9 y 11, Zaragoza, 50003, Zaragoza
-
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 8, 9 y 6
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 13 de noviembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 57.296
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 57.151
Está premiado con 60.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 450 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4.223
La segunda es el 6.374
La tercera es el 9.898
La cuarta es el 6.867
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 150 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 890
La segunda es 905
La tercera es el 973
La cuarta es el 113
La quinta es el 939
La sexta es el 872
La séptima es el 364
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 88
La segunda es el 56
La tercera es el 51
La cuarta es el 72
La quinta es el 21
La sexta es el 24
La séptima es el 49
La octava es el 87
La novena es el 33
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
-
Lotería Nacional hoy, jueves | El sorteo da comienzo
Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 13 de noviembre, ya se encuentra en marcha
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 5 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 13 de noviembre
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).