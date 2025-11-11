En la sexta extracción, el número premiado es el 85.184 de la serie 050.

En la séptima extracción, el número premiado ha sido el número 69020 de la serie 056.

En la octava extracción, el número premiado ha sido el 03667 de la serie 109.

En la novena extracción, el número premiado ha sido el 74.453 de la serie 010.

En la décima extracción, el número premiado ha sido el 43.952 de la serie 093.

En la undécima extracción, el número premiado ha sido el 89.182 de la serie 044 y en la duodécima extracción el número premiado ha sido el 21.925 de la serie 120.