Resultados del sorteo del 11 del 11 de la ONCE del martes 11 de noviembre de 2025:
-Primera extracción: 16.204 (serie 059)
-Segunda extracción: 81.237 (serie 020)
-Tercera extracción: 84.305 (serie 103)
-Cuarta extracción: 90.998 (serie 047)
-Quinta extracción: 24.760 (serie 120)
-Sexta extracción: 85.184 (serie 050)
-Séptima extracción: 69.020 (serie 056)
-Octava extracción: 03.667 (serie 109)
-Novena extracción: 74.453 (serie 010)
-Décima extracción: 43.952 (serie 093)
-Undécima extracción: 89.182 (serie 044)
-Duodécima extracción: 21.925 (serie 120)
-
-
Si has comprado tu cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, un cupón roto, perdido o robado no será válido, según indica la normativa del sorteo.
-
En la actualidad, el mínimo exento de los premios de loterías se sitúa en 40.000 euros, por lo que todos los premios inferiores a esta cifra están exentos del pago de impuestos. Sin embargo, para todos aquellos que superen esta cantidad, se aplicará sobre los mismos un gravamen del 20%.
En el caso del premio especial del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE, de 11 millones de euros, así como de los once premios de un millón de euros y los premios de 50.000 euros, no se cobran de forma íntegra. En el primer caso, del total, 2.192.000 euros van a parar a la Agencia Tributaria, por lo que el ganador recibe finalmente 8.808.000 euros.
-
Si un cupón resulta premiado y este ha sido jugado por internet a través del sitio web de Juegos ONCE, se ingresará el importe automáticamente en la cuenta virtual de la web. Desde ahí se podrá utilizar el dinero para jugar a otros productos de lotería en la plataforma o bien transferir el premio a una cuenta bancaria de la que se sea titular sin ningún coste adicional.
-
Para cobrar el premio existen una serie de entidades bancarias que están autorizadas a entregar el dinero a los jugadores agraciados en el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE. Son los siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
¿Cuáles han sido las terminaciones premiadas en este sorteo del 11/11 de la ONCE?
Las terminaciones premiadas han sido de cinco cifras sin serie, 16.204, que tienen un premio de 50.000 euros.
- 6.2024 con premio de 1.200 euros.
- 204 con premio de 120 euros.
- 04 con premio de 12 euros.
- 4 con un reintegro de 6 euros.
-
El primer premio del sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE es el 16.2024 de la serie 059
-
Tras los dos aplazamientos producidos durante el sorteo del 11 del 11 de la ONCE del 11 de noviembre de 2025, repasamos con exactitud todas las extracciones premiadas con 1.000.000 euros:
-
En la sexta extracción, el número premiado es el 85.184 de la serie 050.
En la séptima extracción, el número premiado ha sido el número 69020 de la serie 056.
En la octava extracción, el número premiado ha sido el 03667 de la serie 109.
En la novena extracción, el número premiado ha sido el 74.453 de la serie 010.
En la décima extracción, el número premiado ha sido el 43.952 de la serie 093.
En la undécima extracción, el número premiado ha sido el 89.182 de la serie 044 y en la duodécima extracción el número premiado ha sido el 21.925 de la serie 120.
-
En la tercera extracción, el número premiado ha sido el 84.305 de la serie 103.
En la cuarta extracción, el número premiado con 1.000.000 euros ha sido el 90998 de la serie 047.
En la quinta extracción, el número premiado ha sido el 24.760 de la serie 120
-
Segunda extracción de 1.000.000 euros la serie
La segunda extracción del sorteo corresponde al número 81.237 de la serie 020.
-
¡Ya estamos con el sorteo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas!
-
-
En este sorteo hay 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. Además, hay 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.
-
-
-
El número premiado más bajo en el sorteo del 11 del 11 ha sido el 02.583 y la serie 29, en este caso premiado en Collado Villalba (Madrid). Se trata de un sorteo relativamente joven, ya que en 2023 viviremos la que es su duodécima edición, por lo que aún es pronto para tener unas estadísticas más completas y significativas.
-
-
El premio 'gordo' será el de 11 millones de euros para un único ganador. Sin embargo, también se pondrán en juego once premios diferentes de un millón de euros cada uno. La ONCE define así su sorteo: "El sorteo que más premios millonarios da". Y no es para menos, ya que se pondrán en juego todos estos premios:
119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.
1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.
10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.
108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.
1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra (reintegro a la cifra señalada con R).
-
