Jugar al Gordo de la Primitiva es un proceso sencillo y rápido. Basta con entrar en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarse o iniciar sesión y seleccionar la opción del Gordo de la Primitiva en el Menú Principal. Una vez allí, podrás elegir tus 5 números del 1 al 54 y un número clave entre el 0 y el 9, o bien dejar que el sistema los genere automáticamente.

La participación puede hacerse en un solo sorteo o en varios de manera consecutiva. Tras realizar la selección, únicamente tendrás que completar el pago y guardar el resguardo digital como comprobante de tu apuesta.

El sorteo se celebra todos los domingos a las 21:40 horas, lo que te permite seguirlo fácilmente desde casa. De este modo, participar en el Gordo de la Primitiva es cómodo, accesible y totalmente online.