Loterías y Apuestas del Estado celebra esta noche a las 21:00 un Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad. Estos fueron los números premiados en el sorteo del domingo 12 de octubre:
- Premio de 15 millones de euros al décimo: Fracción 8 de la serie 2 del número 43429.
- Primer premio: 43429
- Segundo premio: 92832
- Cuatro cifras: 5737, 8102, 6532, 2601 y 7490
- Reintegros: 9, 1 y 8
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios.
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuánto gana un décimo con el Primer Premio?
130.000 € al décimo. ¡Imagínate la alegría de que tu número sea el afortunado!
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cómo funcionan los premios de aproximaciones y reintegros?
Estos premios permiten que muchos jugadores se lleven algo incluso sin acertar los números principales, mostrando que la suerte puede tocar de formas inesperadas.
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Por qué es especial el sorteo del 12 de octubre?
Además de repartir premios extraordinarios, coincide con la Fiesta Nacional de España, lo que lo convierte en un día de celebración, ilusión y tradición en todo el país.
Resultados Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Quién canta los números de la Lotería Nacional?
Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de cantar los números, una tradición centenaria que emociona a todos y da ese toque único al sorteo.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Estos son los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 12 de octubre son el 9, 1 y 8.
Comprobar Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¡Llega el número de 15 millones de euros!
La combinación ganadora de los 15 millones de euros al décimo ha sido la fracción 8 de la serie 2 del número 43429.
¡Enhorabuena al décimo ganador de este sorteo extraordinario!
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Llega el primer premio!
¡Ya tenemos aquí el número del gordo con 1,300.000 euros a la serie! El número ganador es el 43429.
La cifra agraciada ha caído en Valencia, Pontevedra, Cáceres, Segovia y Las Palmas.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Llega el segundo premio!
El segundo premio ya se conoce. Es el 92832. El premio es de 250.000 euros a la serie y ha caído en Málaga, Asturias y Guadalajara.
¡Enhorabuena a los ganadores!
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Salen las extracciones de cuatro cifras
Los premios con 3,750 euros al décimo ya están saliendo. Las cuatro últimas cifras del décimo son:
La primera extracción es el 5737.
La segunda es el 8102.
La tercera es el 6532.
La cuarta es el 2601.
La quinta es el 7490.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Comienzan a salir las extracciones de tres cifras
Los premios con 750 euros al décimo ya están saliendo. Las tres últimas cifras del décimo son:
La primera extracción es el 740
La segunda extracción es el 836
La tercera extracción es el 121
La cuarta extracción es el 027
La quinta extracción es el 108
La sexta extracción es el 019
La séptima extracción es el 073
La octava extracción es el 209
La novena extracción es el 205
La décima extracción es el 473
La onceava extracción es el 783
La duodécima extracción es el 426
La decimotercera primera extracción es el 113
La decimocuarta primera extracción es el 152
La decimoquinta primera extracción es el 889
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo |¡Pequeños premios, grandes alegrías: 300 € a la serie!
En el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, las extracciones de 2 cifras también dan sorpresas. Hoy, los números 60 y 92 reparten 300 € a la serie, recordando que la Lotería no solo se trata del gordo: incluso los premios más pequeños pueden alegrar el día y repartir ilusión por toda España.
Esto se traduce en:
- Primera extracción para el número 60
- Segunda extracción para el número 92
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | ¡105 millones en premios! Hoy la suerte se reparte por toda España
El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad ya está aquí. Más de cien millones de euros esperan dueño. ¿Será tu número el protagonista de la jornada?
Lotería Nacional 12 de octubre | ¡Ya suena la suerte!
Los bombos giran, las bolas esperan y los niños de San Ildefonso se preparan para cantar los primeros premios. ¡Empieza la magia!
Lotería Nacional 12 de octubre |Un día para creer en la fortuna
El 12 de octubre no solo celebra nuestra historia, también la ilusión de cambiar el destino con un simple número.
Lotería Nacional 12 de octubre, hoy | El sorteo de la Hispanidad, más que un juego
Este no es un sorteo cualquiera. Es una tradición que une generaciones, familias y amigos. ¡Hoy España entera vuelve a soñar!
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | Cuenta atrás para la suerte: el sorteo está a punto de comenzar
Los bombos ya están preparados, los niños de San Ildefonso afinan sus voces y miles de españoles miran sus décimos con esperanza. ¡Todo listo para vivir otro 12 de octubre lleno de emoción!
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | ¿Cuál es el Premio Especial del sorteo del 12 de octubre?
¡Nada menos que 14.870.000 €! Solo lo recibe una fracción del número agraciado. Una cifra que hace soñar a cualquiera.
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | ¿Sabías que los décimos llevan números de serie?
No solo es el número que compras. Cada décimo tiene una serie, lo que multiplica las posibilidades de ganar ciertos premios especiales.