Un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva se celebra este domingo 14 de septiembre de 2025 con un premio de 4,5 millones de euros.
Recordemos que la última combinación ganadora correspondió a los números 06, 11, 19, 27 y 31, siendo el número clave el reintegro, el número 04.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Puedo jugar desde fuera de España?
Sí, es posible participar desde el extranjero, pero solo si lo haces a través de plataformas online que estén debidamente autorizadas y cumplan con la normativa española.
Muchos jugadores internacionales participan de esta forma, especialmente por la fama del sorteo y los premios que ofrece. Eso sí, hay que tener cuidado y elegir sitios seguros para evitar caer en estafas.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Puedo ganar solo con el número clave?
Sí, si aciertas solo el número clave, te llevas el reintegro, que equivale al coste de la apuesta. ¡Es un buen consuelo!
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Cuál es el número clave?
De acuerdo a los bombos, el número afortunado ha sido el 08.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025 | ¿Cuánto entrega el premio?
Dado que en el último sorteo se registró un billete ganador con cinco aciertos y el número clave, en esta ocasión el bote es de 4,5 millons de euros.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Cómo es el reparto de premios?
El 55 % de la recaudación total se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente manera:
-
1ª Categoría (5+1): aciertas los 5 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
2ª Categoría (5+0): aciertas los 5 números de la combinación ganadora.
-
3ª Categoría (4+1): aciertas 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
4ª Categoría (4+0): aciertas 4 números de la combinación ganadora.
-
5ª Categoría (3+1): aciertas 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
6ª Categoría (3+0): aciertas 3 números de la combinación ganadora.
-
7ª Categoría (2+1): aciertas 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
8ª Categoría (2+0): aciertas 2 números de la combinación ganadora.
-
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025 | ¡Ya tenemos números ganadores!
La combinación ganadora es 01, 02, 04, 25 y 30 mientras que el reintegro es el 08.
¡Enhorabuena a los ganadores!
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025 | ¿Quién organiza este sorteo?
El Gordo de la Primitiva está gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una entidad pública que depende directamente del Gobierno de España. Este respaldo oficial garantiza que el desarrollo del juego se realice con total transparencia, seguridad y fiabilidad.
Además del Gordo de la Primitiva, SELAE se encarga de otros sorteos muy populares en el país, como La Primitiva, la Bonoloto, la Lotería Nacional y el célebre Sorteo de Navidad, consolidándose como la referencia principal en juegos de azar en España.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025 | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La diferencia principal entre una apuesta sencilla y una múltiple está en la cantidad de combinaciones que juegas. En una apuesta sencilla, seleccionas únicamente una combinación de 5 números más 1 número clave, lo que la hace más económica y directa.
Por su parte, la apuesta múltiple permite jugar varias combinaciones en un solo boleto, aumentando así las probabilidades de ganar. Sin embargo, este tipo de apuesta también incrementa el coste, convirtiéndola en una opción más ambiciosa y estratégica.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025 | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva ofrece un emocionante bote de 4,5 millones de euros, lo que lo convierte en una oportunidad única para probar suerte. Si aciertas los 5 números más el número clave, podrías ser el afortunado ganador de un gran premio. Además, con las múltiples categorías de premios, las posibilidades de ganar algo en cada sorteo son bastante altas.
¡No pierdas la oportunidad de participar y hacer realidad tus sueños con el bote de hoy!
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | Las posibilidades de llevarse el premio
En El Gordo de la Primitiva eliges 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9. El 55 % de la recaudación se destina a premios, haciendo que cada apuesta tenga su recompensa potencial.
Puedes jugar combinaciones elegidas por ti o dejar que el sistema las genere de forma aleatoria. Es posible apostar varias combinaciones de una sola vez y repetir la compra en semanas sucesivas si lo deseas.
Las probabilidades de ganar varían según la categoría: acertar los 5+1 tiene 1 entre 31.625.100, mientras que otras combinaciones más pequeñas ofrecen mejores posibilidades. Incluso el reintegro tiene 1 entre 10.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
Una apuesta sencilla cuesta exactamente 1,50 €, lo que la convierte en una de las loterías más accesibles en relación con los premios que puede otorgar.
Este precio te permite participar con una combinación de cinco números más un número clave. Si quieres aumentar tus posibilidades con apuestas múltiples, el precio se incrementa proporcionalmente según la cantidad de combinaciones que juegues.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¡Arranca el sorteo!
El sorteo del Gordo de la Primitiva ya ha dado inicio en ln el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Recordemos que esta semana el premio es de 4,5 millones de euros.
-
-
Gordo de la Primitiva del domingo 14 de septiembre | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes acudir a una administración física, puedes participar desde tu móvil o ordenador a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o mediante apps autorizadas.
Son rápidas, seguras y están disponibles hasta el cierre del sorteo.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Puedo jugar desde fuera de España?
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
Si no hay acertantes del premio máximo, el bote se acumula para el siguiente sorteo, lo que puede llevar a un premio aún mayor.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Puedo comprar varias apuestas en un solo ticket?
Sí, puedes hacer varias apuestas en un solo ticket y optar por diferentes combinaciones de números.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre | ¿Puedo ganar solo con el número clave?
-
