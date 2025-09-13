Para poder recibir el premio solo será necesario presentar, junto al boleto, el DNI o un documento que permita acreditar nuestra identidad. Se trata de una medida de seguridad básica para no tener problemas a la hora de entregar un premio oficial.

Si es el caso de una compra del boleto online, no existen muchas complicaciones. Hay que seguir los pasos que se indican en la web en la que se ha comprado el boleto. Eso sí, estas normas pueden ser diferentes en función de cada web. Pero siempre hay que estar seguros de comprar en un portal oficial y que trabaje con Loterías y Apuestas del Estado.