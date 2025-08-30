Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados en el sorteo del sábado pasado:
- Primer premio: 33585
- Segundo premio: 65927
- Cuatro cifras: 2633, 3361, 1856 y 7253
- Tres cifras: 076, 643, 824, 671, 656, 347, 622, 523, 771, 891
- Dos cifras: 97, 51, 42, 28, 58, 69, 99, 81 y 35
- Reintegros: 5, 9 y 4
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado | Menos de cinco minutos para que comience el sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado 30 de agosto de 2025. Quedan menos de cinco minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios. En concreto, el sorteo dará comienzo a las 13:00 horas. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Comprobar Lotería Nacional sábado | Todos los premios que puedes ganar
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado es un sorteo ordinario. Por tanto, repartirá los siguientes premios:
- Primer premio: 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie.
- Segundo premio: 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie.
- Cuatro últimas cifras: 150 euros al décimo, 1.500 a la serie.
- Tres últimas cifras: 30 euros, 300 a la serie.
- Dos últimas cifras: 12 euros, 120 a la serie.
- Reintegros: 6 euros.
-
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más seguidos de todo el país. En España, son millones las personas que ansían ganar un premio en cada sorteo. En este caso, la lotería de este sábado depende directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda.
-
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 30 de agosto, tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.
Las series y fracciones sirven para subdividir un billete. Es decir, se emplean para asignar premios especiales a números concretos. Los sorteos especiales tienen un precio de 6, 12 y 15 €. Los premios de la Lotería Nacional caducan a los tres meses, empezando a contar el plazo el día siguiente al de la celebración del último sorteo en el que participan las apuestas.
-
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 30 de agosto de 2025, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, el precio del décimo es de 6 euros. El porcentaje para premios que se destina en este sorteo es del 70%.
-
Comprobar Lotería Nacional sábado | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
-
Comprobar Lotería Nacional sábado | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 30 de agosto de 2025, repartirá dos grandes premios. El primero de 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
-
Este sábado la cita es puntual: a las 13:00 horas, hora peninsular, las bolas empiezan a girar. Es el momento de dejar lo que estés haciendo, tener el décimo a mano y cruzar los dedos.
-
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 30 de agosto de 2025, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo.
Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, el precio del décimo es de 6 euros. El porcentaje para premios que se destina en este sorteo es del 70%.
-
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.
-
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Qué otros sorteos habrá hoy?
Loterías y Apuestas del Estado trae otros sorteos para este sábado 30 de agosto de 2025. Por un lado, puede participar en la Bonoloto, que se celebra a las 21:30 horas.
También se celebra hoy el sorteo de la Primitiva y El Joker, que tendrá lugar diez minutos después, en torno a las 21:40 horas, y contará con un bote de 31 millones de euros.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Probabilidad de que te toque
Muchos participantes se preguntan qué probabilidad existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego un total de 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
Se trata de una probabilidad muy alta. Sin embargo, esto no quiere decir que vayamos a conseguir un premio importante. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un premio mayor de 120.000 euros sería de un 0,0021%.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuándo se celebró el primer sorteo?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más importantes y populares de Europa y, sobre todo, de España. También uno de los más antiguos del país. Los registros que existen datan el primer sorteo en diciembre del año 1763. La Lotería llegó a España de la mano de Carlos III, que la importó de una tradición de Nápoles.
-
-
-
Los sorteos de los sábados de la Lotería Nacional se celebran a partir de las 13:00 horas. En el caso de tratarse de sorteos ordinarios, su duración aproximada es de 20 minutos, por lo que sobre las 13:20 horas ya sabremos todos los números premiados.
-
-
